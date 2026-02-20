Mobiele middendrukreiniger OC Handheld Compact
De OC Handheld Compact middendrukreiniger met lithium-ion accu, inklapbare handgreep en aanzuigslang voor veelzijdige mobiele reiniging, onafhankelijk van een stroom- en wateraansluiting.
De OC Handheld Compact is een compacte, handbediende middendrukreiniger voor mobiel gebruik. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu, de 5 meter lange aanzuigslang voor externe waterbronnen en de flesadapter voor het gebruik van water uit petflessen, kunt u reinigen onafhankelijk van een stroom- of wateraansluiting – ideaal voor onderweg en rondom het huis. Het lichtgewicht, innovatieve ontwerp met inklapbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag en eenvoudig transport mogelijk. Met de tweetraps drukregeling kan de druk worden aangepast tussen ca. 6 en 15 bar, ideaal voor delicate oppervlakken of om de looptijd van de accu te verlengen tot maximaal 30 minuten. Een led-indicatie geeft informatie over de modus en de acculooptijd. Met de 4-in-1 Multi Jet kunt u snel schakelen tussen 4 sproeitypen, terwijl de Kärcher sproeiertechnologie zorgt voor een behoedzame en effectieve reiniging. Reinigingsmiddel kan worden aangebracht met de hiervoor bestemde sproeier. Perfect voor snel, ongecompliceerd gebruik, of het nu op de camping is, na fiets- of wandeltochten, of in de tuin. De accu kan worden opgeladen via USB-C. Het apparaat is niet compatibel met tuinslangkoppelingen.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reinigingMet de aanzuigslang, flesadapter en accu kunt u eenvoudig onderweg reinigen – onafhankelijk van water- en stroomaansluitingen (niet compatibel met tuinslangkoppeling). Flexibel inzetbaar voor veel verschillende reinigingstaken, bijv. voor fietsen, tuin- en kampeeruitrusting, honden of vlekkenreiniging op de auto. De USB type-C laadaansluiting op het toestel maakt flexibel opladen mogelijk, zelfs onderweg, bijv. in de auto of met een powerbank.
Drukregeling met led-indicatieAfhankelijk van de reinigingstaak kunt u schakelen tussen Max (15 bar) en eco!mode¹⁾ (ca. 6 bar). Ideaal voor delicate oppervlakken of om de looptijd van de accu te verlengen tot maximaal 30 min. Het LED-lampje geeft de huidige laadstatus van de batterij aan.
Compact en licht apparaatMinimaliseert het ruimtegebruik tijdens transport en opslag – het innovatieve toestelontwerp maakt het mogelijk om de handgreep na gebruik in te klappen. Dankzij het lichte en minimalistische ontwerp is het toestel gemakkelijk te hanteren en ligt het prettig in de hand, ook bij langdurig gebruik.
Effectieve echter zachte middendruk
- Dankzij de efficiënte Kärcher sproeiertechnologie en de 4-in-1 Multi Jet reinigt de drukreiniger behoedzaam en waterbesparend. Vuil wordt zeer effectief verwijderd.
- Ideale keuze om gevoelige onderdelen op fietsen te beschermen, zoals lagers, afdichtingen of naven.
- Betrouwbaar en nauwkeurig reinigen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Uitgebreid assortiment accessoires
- De Multi Jet combineert vier sproeitypen in één enkele sproeier, die eenvoudig kan worden ingesteld door aan de sproeierkop te draaien.
- De 5 m lange aanzuigslang maakt het mogelijk om water op te zuigen uit externe waterbronnen, zoals een jerrycan. De flesadapter kan ook worden gebruikt om water uit petflessen aan te zuigen.
- De reinigingsmiddelstraal maakt het eenvoudig om reinigingsmiddel over een groot oppervlak aan te brengen voor een nog effectievere reiniging van hardnekkig vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Werkdruk (bar)
|max. 15
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|150
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|7,2
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Werktijd per batterijlading (/min)
|Standaard modus: / 12 eco!efficiency-stand: / 30
|Laadtijd met de standaard lader (u)
|3
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ In de stand eco!Mode wordt het waterverbruik met gemiddeld 24% verminderd en het energieverbruik met gemiddeld 54% vergeleken met de hoogste stand (Max-modus).
Inbegrepen bij levering
- Lader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 van elk)
- 4-in-1 Multi Jet
- Zuigslang
- Detergentfles
- Flesadapter
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Microvezel doek
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Inklapbare handgreep
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/campinguitrusting
- Huisdieren/honden
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddle board)
- Kinderwagens/buggy's
- Vuilbakken
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Jaloezieën/rolluiken
Reinigingsmiddel
Onderdelen OC Handheld Compact
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.