De OC Handheld Compact is een compacte, handbediende middendrukreiniger voor mobiel gebruik. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu, de 5 meter lange aanzuigslang voor externe waterbronnen en de flesadapter voor het gebruik van water uit petflessen, kunt u reinigen onafhankelijk van een stroom- of wateraansluiting – ideaal voor onderweg en rondom het huis. Het lichtgewicht, innovatieve ontwerp met inklapbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag en eenvoudig transport mogelijk. Met de tweetraps drukregeling kan de druk worden aangepast tussen ca. 6 en 15 bar, ideaal voor delicate oppervlakken of om de looptijd van de accu te verlengen tot maximaal 30 minuten. Een led-indicatie geeft informatie over de modus en de acculooptijd. Met de 4-in-1 Multi Jet kunt u snel schakelen tussen 4 sproeitypen, terwijl de Kärcher sproeiertechnologie zorgt voor een behoedzame en effectieve reiniging. Reinigingsmiddel kan worden aangebracht met de hiervoor bestemde sproeier. Perfect voor snel, ongecompliceerd gebruik, of het nu op de camping is, na fiets- of wandeltochten, of in de tuin. De accu kan worden opgeladen via USB-C. Het apparaat is niet compatibel met tuinslangkoppelingen.