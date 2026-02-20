L'OC Handheld Compact est un nettoyeur moyenne pression portatif compact pour une utilisation mobile. Grâce à la batterie lithium-ion intégrée, au tuyau d'aspiration de 5 mètres pour les sources d'eau externes et à l'adaptateur pour bouteilles permettant l'utilisation d'eau à partir de bouteilles PET, il est possible de nettoyer sans être tributaire des réseaux d'électricité ou d'eau – l'idéal pour les déplacements et autour de la maison. Le design léger et innovant avec une poignée rabattable permet un stockage peu encombrant et un transport facile. Grâce au réglage de la pression sur 2 niveaux, la pression peut être ajustée entre environ 6 et 15 bar, ce qui est optimal pour les surfaces délicates ou pour prolonger l'autonomie de la batterie à trente minutes au maximum. Un afficheur à LED informe en outre l'utilisateur du mode et de l'autonomie de la batterie. La lance Multi Jet 4 en 1 permet un changement rapide entre 4 types de jet pendant que la technologie de buse de Kärcher garantit un nettoyage en douceur et efficace. À cet effet, le détergent peut être dispensé à l'aide de la buse prévue à cet effet. Parfait pour une utilisation rapide et simple, que ce soit pendant le camping, après une balade à vélo ou une randonnée ou encore au jardin. La batterie se recharge via USB-C. Pas de compatibilité avec les raccords de tuyau d'arrosage.