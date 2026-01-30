Draadloze multifunctionele alleszuiger WD 3 Battery Premium
De premium versie van de snoerloze, multifunctionele alleszuiger WD 3 Battery uit het 36 V Kärcher Battery Power batterij-platform is uitgerust met een roestvrij stalen reservoir van 17 l. De batterij is apart verkrijgbaar.
De snoerloze, multifunctionele alleszuiger WD 3 Battery Premium levert veel meer dan enkel een maximale bewegingsvrijheid bij het stofzuigen - hij heeft een hele reeks goede eigenschappen waarvan je onder de indruk zult zijn. Bijvoorbeeld het extreem stabiele RVS-reservoir met een volume van 17 liter. Een patroonfilter waarmee je gemakkelijk zowel droog als nat kunt zuigen zonder ooit van filter te moeten wisselen. De afneembare handgreep om accessoires direct te bevestigen op de zuigslang met geoptimaliseerde luchtstroom. Een vloerzuigmond met clip en verschillende opzetstukken voor een optimale opname van het vuil. Een looptijd van 15 minuten met de 36 V/2,5 Ah Battery Power Li-Ion batterij en 30 minuten met de vervangbare 36 V/5,0 Ah Li-Ion batterij (beiden niet inbegrepen bij de levering). Een parkeerstand voor de zuigbuis en vloerzuigmond. Andere extra's zijn de blaasfunctie, het Pull & Push-blokkeersysteem, de ergonomische draaggreep en de bijzonder praktische opbergruimte voor accessoires. Een bijzonder handig kenmerk is dat, dankzij zijn compatibiliteit met het batterij-platform, de batterijen uit de andere toestellen van het 36 V Battery Power batterij-platform ook kunnen worden gebruikt in deze WD 3 Battery Premium.
Kenmerken en voordelen
Vervangbare batterij van 36 V uit het Kärcher Battery Power batterijplatformMaakt het mogelijk om zonder stroomvoorziening te werken en daardoor een maximale bewegingsvrijheid te bereiken. Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. Compatibel met alle toestellen uit het 36 V Battery Power-platform.
Speciale patroonfilterVoor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.
Handige blaasfunctieDe praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is. Moeiteloos vuil verwijderen uit bijvoorbeeld een kiezelbed.
Vloerzuigmond en zuigslang
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Verwijderbare handgreep
- Verschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehoren
- Zuigslang, aansluitkabel en accessoires ruimtebesparend, veilig en makkelijk bereikbaar op het apparaat opbergen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- De machine is eenvoudig en handig te vervoeren.
Grote transportwielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|300
|Zuigvermogen (W)
|80
|Vacuüm (mbar)
|max. 110
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 40
|Capaciteit van de tank (l)
|17
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper Geel
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|36
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 70 (2,5 Ah) / Ongev. 140 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 15 (2,5 Ah) / Ongev. 30 (5 Ah)
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|388 x 340 x 525
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuinhuis
- Wageninterieur
- Vloeistoffen
- Werkplaats
- Garage
- Kelder
- Inkomhal
- Hobbykamer
