De snoerloze, multifunctionele alleszuiger WD 3 Battery Premium levert veel meer dan enkel een maximale bewegingsvrijheid bij het stofzuigen - hij heeft een hele reeks goede eigenschappen waarvan je onder de indruk zult zijn. Bijvoorbeeld het extreem stabiele RVS-reservoir met een volume van 17 liter. Een patroonfilter waarmee je gemakkelijk zowel droog als nat kunt zuigen zonder ooit van filter te moeten wisselen. De afneembare handgreep om accessoires direct te bevestigen op de zuigslang met geoptimaliseerde luchtstroom. Een vloerzuigmond met clip en verschillende opzetstukken voor een optimale opname van het vuil. Een looptijd van 15 minuten met de 36 V/2,5 Ah Battery Power Li-Ion batterij en 30 minuten met de vervangbare 36 V/5,0 Ah Li-Ion batterij (beiden niet inbegrepen bij de levering). Een parkeerstand voor de zuigbuis en vloerzuigmond. Andere extra's zijn de blaasfunctie, het Pull & Push-blokkeersysteem, de ergonomische draaggreep en de bijzonder praktische opbergruimte voor accessoires. Een bijzonder handig kenmerk is dat, dankzij zijn compatibiliteit met het batterij-platform, de batterijen uit de andere toestellen van het 36 V Battery Power batterij-platform ook kunnen worden gebruikt in deze WD 3 Battery Premium.