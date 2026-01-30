Aspirateur eau et poussières à batterie WD 3 Battery Premium
La version Premium de l'aspirateur eau et poussières fonctionnant sur batterie WD 3 Battery basé sur la plateforme de batterie Battery Power 36 V est équipée d'une cuve en acier inoxydable de 17 l. Batterie disponible séparément.
L'aspirateur eau et poussières fonctionnant sur batterie WD 3 Battery Premium ne se contente pas d'offrir une liberté de mouvement optimale lors de l'aspiration. Il s'illustre par toute une série d'atouts. Notamment une cuve en acier inoxydable d'une capacité de 17 litres et particulièrement solide. Un filtre à cartouche faisant de l'aspiration des saletés sèches et humides un jeu d'enfant, sans avoir à changer de filtre. Une poignée amovible permettant de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration à flux optimisé. Un suceur pour sol à clip avec embout combiné pour un ramassage optimal des saletés. Une autonomie de quinze ou de trente minutes avec la batterie lithium-ion interchangeable Battery Power 36/25 ou Battery Power 36/50 (batteries non incluses). Une position de stationnement pour le tube d'aspiration et le suceur pour sol. Sans compter les options supplémentaires telles que la fonction de soufflerie, le système de verrouillage « Pull & Push », la poignée de transport ergonomique et le rangement très pratique des accessoires. Particulièrement pratique : la compatibilité au sein de la plateforme de batterie permet également d'utiliser les batteries d'autres appareils Battery Power 36 V avec le WD 3 Battery Premium.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 VPermet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Filtre cartouche spécialPour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Fonction de soufflerie pratiquePartout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile. Élimination de la saleté sans effort, par exemple sur du gravier.
Suceur de sol et flexible d’aspiration
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Rangement pratique des accessoires
- Rangement peu encombrant et sûr du flexible d’aspiration et des accessoires, afin de les avoir toujours à portée de main.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Pour un transport confortable de l'aspirateur.
Grandes roues de transport
- Pour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|300
|Puissance d’aspiration (W)
|80
|Dépression (mbar)
|max. 110
|Débit d'air (l/s)
|max. 40
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs jaune
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70 (2,5 Ah) / env. 140 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 15 (2,5 Ah) / env. 30 (5,0 Ah)
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,5
|Poids emballage inclus (kg)
|8,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|388 x 340 x 525
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Abri de jardin
- Intérieur des véhicules
- Liquides
- Atelier
- Garage
- Cave
- Entrée
- Salle de loisirs
