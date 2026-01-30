L'aspirateur eau et poussières fonctionnant sur batterie WD 3 Battery Premium ne se contente pas d'offrir une liberté de mouvement optimale lors de l'aspiration. Il s'illustre par toute une série d'atouts. Notamment une cuve en acier inoxydable d'une capacité de 17 litres et particulièrement solide. Un filtre à cartouche faisant de l'aspiration des saletés sèches et humides un jeu d'enfant, sans avoir à changer de filtre. Une poignée amovible permettant de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration à flux optimisé. Un suceur pour sol à clip avec embout combiné pour un ramassage optimal des saletés. Une autonomie de quinze ou de trente minutes avec la batterie lithium-ion interchangeable Battery Power 36/25 ou Battery Power 36/50 (batteries non incluses). Une position de stationnement pour le tube d'aspiration et le suceur pour sol. Sans compter les options supplémentaires telles que la fonction de soufflerie, le système de verrouillage « Pull & Push », la poignée de transport ergonomique et le rangement très pratique des accessoires. Particulièrement pratique : la compatibilité au sein de la plateforme de batterie permet également d'utiliser les batteries d'autres appareils Battery Power 36 V avec le WD 3 Battery Premium.