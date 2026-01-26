Cockpitspray matte finish RM 625, 500ml

Grondige verzorging en bescherming voor alle kunststoffen en rubberen oppervlakken. Laat zijdematte oppervlakken achter die er als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 80 x 80 x 280
Toepassingen
  • Cockpit
  • Kunststof panelen