De OC Handheld Compact Adventure is een compacte, handbediende middendrukreiniger voor mobiel gebruik. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion batterij en de aanzuigslang van 5 meter kan de reiniging onafhankelijk van een stroom- of wateraansluiting worden uitgevoerd. De opvouwbare watertank heeft een capaciteit van 12 liter en is lekvrij – ideaal voor onderweg. Het lichtgewicht, innovatieve ontwerp met inschuifbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag en eenvoudig transport mogelijk. Met de tweetraps drukregeling kan de druk worden ingesteld tussen ca. 6 en 15 bar, ideaal voor delicate oppervlakken of het verlengen van de looptijd van de batterij. Een led-indicatie geeft informatie over de modus en de looptijd van de batterij. Met de 4-in-1 Multi Jet kunt u schakelen tussen 4 straalsoorten, terwijl de sproeiertechnologie van Kärcher zorgt voor een zachte en effectieve reiniging. Reinigingsmiddel kan worden aangebracht met de krachtige Pro schuimsproeier. Perfect voor snel, ongecompliceerd gebruik, of het nu op de camping is, na een fiets- of wandeltocht, of in de tuin. De batterij kan worden opgeladen via USB-C. Met waterafstotende tas voor transport en opslag. Het apparaat is niet compatibel met tuinslangkoppelingen.