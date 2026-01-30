L'OC Handheld Compact Adventure est un nettoyeur moyenne pression portatif compact pour une utilisation mobile. Grâce à la batterie lithium-ion intégrée et au tuyau d'aspiration de 5 mètres, il est possible de nettoyer sans être tributaire des réseaux d'électricité ou d'eau. Le bidon d'eau pliable offre une capacité de 12 litres et est étanche – l'idéal pour les déplacements. Le design léger et innovant avec une poignée rabattable permet un stockage peu encombrant et un transport facile. Grâce au réglage de la pression sur 2 niveaux, la pression peut être ajustée entre environ 6 et 15 bar, ce qui est optimal pour les surfaces délicates ou pour prolonger l'autonomie de la batterie. Un afficheur à LED informe l'utilisateur du mode et de l'autonomie de la batterie. La lance Multi Jet 4 en 1 permet d'alterner entre 4 types de jet pendant que la technologie de buse de Kärcher garantit un nettoyage en douceur et efficace. Le détergent peut à cet effet être appliqué à l'aide du canon à mousse Pro performant. Parfait pour une utilisation rapide et simple, que ce soit pendant le camping, après une balade à vélo ou une randonnée ou encore au jardin. La batterie se recharge via USB-C. Avec une sacoche étanche pour le transport et le stockage. Pas de compatibilité avec les raccords de tuyau d'arrosage.