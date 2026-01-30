CVH 2
De draadloze CVH 2 kruimeldief is licht en compact en bijzonder geschikt als betrouwbaar hulpmiddel bij dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden in de keuken, woonkamer, slaapkamer en auto.
Indrukwekkende prestaties: de batterij aangedrevenkruimeldief CVH 2 is een lichtgewicht, moeiteloos en toch krachtig apparaat om vuil, zoals kruimels, stof en haar, van meubels, vloeren en auto's te verwijderen. Door het compacte, lichtgewicht ontwerp is deze stofzuiger bovendien eenvoudig te bedienen en op te bergen. Bovendien zorgt het wasbare tweestapsfiltersysteem, bestaande uit een fijn staalgaas voor grof vuil en haar en het stroomafwaartse HEPA-filter (EN 1822:1998), ervoor dat de afvoerlucht extra schoon is.
Kenmerken en voordelen
Licht en compactVoer moeiteloos kleine dagelijkse schoonmaakklussen uit.
GebruiksklaarAltijd en overal inzetbaar dankzij het compacte ontwerp en eenvoudig gebruik van accessoires.
Tweetraps HEPA-filtersysteemIdeale combinatie van fijn staalgaas voor grof vuil en haar, evenals het HEPA-filter (EN 1822:1998).
Hoge reinigingscapaciteit
- Optimale zuigkracht voor alle soorten kleinere schoonmaakklussen.
Wasbare filter en stofreservoir
- Gemakkelijk schoon te maken onder stromend water en kan opnieuw worden gebruikt.
Praktische accessoires
- Geschikt voor delicate oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Container (l)
|0,15
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Max. vermogen (W)
|70
|Looptijd min. modus (min)
|10
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Batterij spanning (V)
|7,2
|Stroomsoort (V)
|7,2
|Autonomie van de batterij (Ah)
|2
|Laadtijd met de standaard lader (u)
|4
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|330 x 76 x 76
Inbegrepen bij levering
- Lader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 van elk)
- 2-in-1 spleetmondstuk
- Type HEPA-filter: HEPA Filter
Videos
Toepassingen
- Meubels
- Wageninterieur
Toebehoren
Onderdelen CVH 2
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.