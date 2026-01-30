Indrukwekkende prestaties: de batterij aangedrevenkruimeldief CVH 2 is een lichtgewicht, moeiteloos en toch krachtig apparaat om vuil, zoals kruimels, stof en haar, van meubels, vloeren en auto's te verwijderen. Door het compacte, lichtgewicht ontwerp is deze stofzuiger bovendien eenvoudig te bedienen en op te bergen. Bovendien zorgt het wasbare tweestapsfiltersysteem, bestaande uit een fijn staalgaas voor grof vuil en haar en het stroomafwaartse HEPA-filter (EN 1822:1998), ervoor dat de afvoerlucht extra schoon is.