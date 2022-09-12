NETTOYER UN VÉLO : CHEZ SOI OU SUR LA ROUTE

Nettoyer un vélo sur la route

Pour débarrasser le VTT de la poussière et de la saleté en cours de route, par exemple pour éviter de salir le coffre de la voiture ou le porte-vélos, un nettoyeur mobile est idéal. Grâce à ses dimensions compactes, il se glisse même dans un panier de vélo. Le pistolet et le tuyau spiralé de 2,8 mètres de long se rangent sous le réservoir amovible de 4 ou 7 litres pour un gain de place.

Pour nettoyer les jantes de votre vélo avec le nettoyeur mobile, il suffit de retirer le réservoir et de le remplir d’eau claire, de retirer le pistolet de l’appareil et de remettre le réservoir en place. Dirigez ensuite le pistolet vers le vélo et appuyer sur la gâchette. Le jet d’eau permet de nettoyer le vélo dans son ensemble. La batterie lithium-ion intégrée a une autonomie de 15 minutes. Grâce au chargeur voiture, l’appareil peut également être branché ou rechargé sur la batterie de la voiture, si celui-ci s’est vidé en cours de route. Le kit vélo contient également une brosse universelle, un détergent spécial et un chiffon doux en microfibres, soit tout ce qui est nécessaire pour un nettoyage rapide de votre vélo. Avec un tuyau d’aspiration adapté, il est également possible de pomper de l’eau dans un bidon.