NETTOYER UN VÉLO : CHEZ SOI OU SUR LA ROUTE
Faire du vélo est amusant, écologique et bon pour la santé. Cependant, pour profiter le plus longtemps possible de son VTT, vélo de ville ou vélo électrique, il est nécessaire de le nettoyer et de l’entretenir régulièrement. Avec le bon appareil et les accessoires adéquats, c’est rapide et facile, peu importe que vous vous trouviez chez vous ou sur la route.
Nettoyer un vélo chez soi
Il est conseillé de nettoyer son vélo après chaque sortie en forêt, sur les chemins de campagne ou sur les routes poussiéreuses. Le plus important est d’enlever les grosses saletés et la poussière du cadre, de la chaîne et des composants sensibles comme les dérailleurs et les roulements. En effet, la saleté fait office de particules abrasives sur les pièces mobiles et accélère leur usure. Avec le temps, de la rouille se forme et se dépose sur les composants, réduisant ainsi leur fonctionnalité et leur durée de vie. Si vous utilisez votre vélo en hiver, vous devez absolument le nettoyer et l’entretenir régulièrement. En effet, le sel de déneigement présent sur les chemins peut non seulement endommager les pièces d’usure, mais aussi la peinture du cadre du vélo. Un vélo fraîchement nettoyé est ainsi plus agréable à utiliser et permet de préserver sa fonctionnalité et sa valeur. Cela vaut d’ailleurs aussi pour les remorques de vélo qui nécessitent un entretien régulier.
Pour entretenir et nettoyer son vélo à la maison, il vous faudra quelques accessoires :
- un support vélo ou un mur
- un appareil de nettoyage au choix
- un nettoyant adapté
- une brosse douce
- un chiffon doux (par ex. microfibre)
- de l’huile pour la chaîne et les roulements
Vous ne savez pas comment nettoyer un vélo très sale ? Un nettoyeur haute pression ou un pistolet de nettoyage peuvent servir d’appareil de nettoyage. Alors que le nettoyeur haute pression doit généralement être raccordé à l’électricité et à l’eau, le pistolet de nettoyage sans fil fonctionne sur batterie et ne nécessite qu’un raccordement à l’eau. Il est donc idéal pour nettoyer rapidement un vélo dans le jardin et partout où il n’y a pas de raccordement électrique à proximité, tout comme un nettoyeur haute pression sans fil. La haute et la moyenne pression permettent d’éliminer rapidement et facilement toutes les saletés, même les plus tenaces. Pour enlever les petites taches du vélo, un pistolet d’arrosage suffit.
Conseils
Dans les endroits où il n’y a pas de raccordement à l’eau, les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 à K 7 ainsi que les pistolets de nettoyage peuvent aussi aspirer l’eau d’un fût ou d’un bidon. Pour cela, il suffit d’utiliser un flexible d’aspiration pour nettoyeur haute pression ou pour pistolet de nettoyage en tant qu’accessoire.
Lorsque vous nettoyez un vélo avec un nettoyeur haute pression, il est important de respecter une distance d’au moins 30 centimètres par rapport aux composants sensibles comme les roulements, afin d’éviter que l’eau ne pénètre à ces endroits. En effet, si vous êtes trop proches, le puissant jet d’eau pourrait pousser les joints des roulements à billes sur le côté, ce qui laisserait entrer l’eau et rincerait la graisse lubrifiante. Dans le pire des cas, l’humidité sera emprisonnée dans les roulements, ce qui risque de provoquer des dommages à long terme dus à la rouille. Si vous respectez cette distance et que vous réduisez la pression du pistolet à la plage de pression 1 ou « soft », vous pouvez laver votre vélo avec le nettoyeur haute pression sans risque. Il faut toutefois être particulièrement prudent lorsque vous nettoyez un vélo électrique : l’électronique est sensible à l’eau et ne s’accorde pas avec un jet haute pression. Il est préférable d’essuyer la batterie du vélo avec un chiffon humide ou de la frotter avec une brosse douce.
Nettoyer un vélo sur la route
Pour débarrasser le VTT de la poussière et de la saleté en cours de route, par exemple pour éviter de salir le coffre de la voiture ou le porte-vélos, un nettoyeur mobile est idéal. Grâce à ses dimensions compactes, il se glisse même dans un panier de vélo. Le pistolet et le tuyau spiralé de 2,8 mètres de long se rangent sous le réservoir amovible de 4 ou 7 litres pour un gain de place.
Pour nettoyer les jantes de votre vélo avec le nettoyeur mobile, il suffit de retirer le réservoir et de le remplir d’eau claire, de retirer le pistolet de l’appareil et de remettre le réservoir en place. Dirigez ensuite le pistolet vers le vélo et appuyer sur la gâchette. Le jet d’eau permet de nettoyer le vélo dans son ensemble. La batterie lithium-ion intégrée a une autonomie de 15 minutes. Grâce au chargeur voiture, l’appareil peut également être branché ou rechargé sur la batterie de la voiture, si celui-ci s’est vidé en cours de route. Le kit vélo contient également une brosse universelle, un détergent spécial et un chiffon doux en microfibres, soit tout ce qui est nécessaire pour un nettoyage rapide de votre vélo. Avec un tuyau d’aspiration adapté, il est également possible de pomper de l’eau dans un bidon.
Comment nettoyer un vélo étape par étape
1. Sécuriser le vélo et préparer les accessoires
Si vous souhaitez nettoyer votre vélo, vous devez d’abord le placer sur une surface plane et soit le fixer dans un support vélo, soit l’appuyer contre un mur ou un grand arbre. Pour un nettoyage sur la route : retirez le réservoir du nettoyeur mobile, enlevez le pistolet, replacez le réservoir et mettez l’appareil en marche. Pour un nettoyage chez soi : branchez le nettoyeur haute pression ou le pistolet de nettoyage à l’arrivé d’eau et sur une prise, si nécessaire, puis mettez l’appareil en marche. Pour nettoyer des vélos, il est conseillé d’utiliser une buse à jet plat avec tous les appareils.
2. Nettoyer le vélo à l’eau
Lavez maintenant le vélo au jet de manière uniforme avec l’appareil de nettoyage. Ne dirigez pas le jet d’eau directement sur les roulements, les amortisseurs ou les câbles sur les vélos électriques. Lors d’un nettoyage à haute pression, optez pour une pression faible et veillez à ce que la distance par rapport aux pneus, à la chaîne, aux roulements et aux petites pièces soit suffisante (environ 30 centimètres).
Conseils
Il est préférable de nettoyer de bas en haut. Vous verrez ainsi mieux les endroits où le vélo est déjà propre.
3. Utiliser un produit de nettoyage
En cas de saletés tenaces, il peut être judicieux d’utiliser un produit de nettoyage. Un détergent universel ou, mieux encore, un nettoyant spécial pour deux-roues convient tout à fait : avant le nettoyage, appliquez uniformément le produit sur les endroits fortement encrassés, laissez agir 3 à 5 minutes et rincez ensuite à l’eau claire. Assurez-vous que le vélo soit bien sec avant d’utiliser le produit de nettoyage, afin que celui-ci puisse fonctionner correctement.
Remarque importante : pour protéger l’environnement, le produit de nettoyage ne doit être utilisé que sur un sol scellé (p. ex. asphalte) avec un écoulement vers les eaux usées.
4. Retirer le film gris
S’il reste un film gris sur le cadre, il est possible de le nettoyer rapidement à l’aide d’une brosse ou d’une éponge. Il ne reste alors plus qu’à sécher le cadre aux endroits nettoyés avec un chiffon doux (par exemple en microfibres). Pour économiser de l’eau lors du lavage avec le nettoyeur haute pression, humidifiez brièvement votre brosse universelle et frottez le vélo avec. Rincez ensuite les saletés et séchez le vélo avec un chiffon doux.
Conseil : bien nettoyer une chaîne de vélo
Nettoyer la transmission de votre vélo, ou la chaîne, peut se révéler un peu plus difficile, car l’huile, la saleté et la poussière s’y mélangent avec le temps pour former un film lubrifiant collant. Avant de nettoyer ces éléments, vous pouvez placer un carton ou un vieux chiffon sous la roue en guise de protection. Enlevez ensuite les grosses saletés avec une brosse rugueuse, puis vaporisez du nettoyant pour deux-roues ou un nettoyant spécial pour chaînes et laissez agir. Il existe aussi une astuce toute simple pour déloger les saletés : entourez la chaîne d’un chiffon ou d’un tissu et pédalez plusieurs fois à l’envers. Les particules se détachent alors et sont directement collectées par le chiffon.
Comparaison : outils pour nettoyer les vélos
Nom du modèle
Nettoyeur mobile
OC 3
Pistolet de nettoyage
OC 6
Nettoyeur haute pression
K 2 - K 7
Lieu de l'utilisation
Nettoyeur mobile
en route
Pistolet de nettoyage
à la maison
Nettoyeur haute pression
à la maison
Temps de préparation nécessaire
Nettoyeur mobile
peu : remplir tout simplement le réservoir d'eau
Pistolet de nettoyage
peu : juste besoin d'un raccord d'eau
Nettoyeur haute pression
moyen : besoin d'un raccord d'eau et d'électricité
Performances de nettoyage
Nettoyeur mobile
en dessous de la moyenne, à cause de la basse pression (un débit max. de 2 l/min)
Pistolet de nettoyage
moyennes, à cause de la pression moyenne (24 bars au max., débit de 200 l/h)
Nettoyeur haute pression
élevées, à cause du débit variable entre 20 et 110 (K 2) ou même 180 (K 7) bars
Degré d'aptitude au nettoyage des bicyclettes
Nettoyeur mobile
Pour un nettoyage rapide en route.
Un nettoyage très doux grâce à la pression basse.
La batterie et le volume du réservoir sont insuffisants pour un nettoyage profond.
Pistolet de nettoyage
Pour un nettoyage profond à la maison.
La pression moyenne est suffisante pour le nettoyage des bicyclettes et en même temps douce.
La seule limite est la charge de la batterie.
Nettoyeur haute pression
Pour un nettoyage profond à la maison.
Aucune limite, parce que raccordé à l'électricité et à l'eau.
Pour éviter des dommages, il faut maintenir une distance suffisante par rapport à des pièces fragiles.
La pression doit être mise au minimum.
Entretien après le nettoyage
Après avoir nettoyé votre vélo en profondeur, l’entretien est également important. La première étape consiste toujours à bien sécher le vélo, car l’eau peut rapidement entraîner la formation de rouille. De plus, les nettoyants s’étalent mieux sur un vélo sec.
Après avoir nettoyé le dérailleur du vélo, ou encore la chaîne, il faut les sécher ou les essuyer avec un chiffon, puis les huiler à nouveau. Dans ces cas-là, il peut être pratique d’utiliser un support de montage dans lequel vous pouvez fixer le vélo, car les roues peuvent ainsi être tournées facilement pendant que vous lubrifiez la chaîne. Pour les modèles avec des freins à disque, veillez à ce que le brouillard d’huile n’atteigne pas le disque de frein pendant l’opération, car cela diminue l’efficacité du freinage. Après l’entretien, enlevez l’excédent d’huile de la chaîne avec un chiffon.
En principe, toutes les pièces mobiles telles que les câbles, les articulations de frein, les leviers de frein et de dérailleur ainsi que le dérailleur arrière doivent être régulièrement huilées. Pour les fourches à suspension, les potences plongeurs doivent être régulièrement débarrassées de la saleté, puis vaporisées.
Enfin, il est recommandé de vérifier la pression des pneus à intervalles réguliers, surtout vous souhaitez rouler avec votre vélo après une longue période d’inactivité. Vous trouverez généralement une indication de la pression minimale et maximale à laquelle ils doivent être gonflés sur le flanc des pneus. Plus la pression est élevée, plus le pneu roule bien.