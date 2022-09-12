Nettoyer les jantes : étape par étape

De belles jantes mettent en valeur votre voiture. Mais l’humidité, la saleté de la route, la poussière de frein et le sel de déneigement les abîment. Avec le temps, les saletés peuvent littéralement s’incruster dans la jante. Il devient alors de plus en plus difficile d’éliminer complètement la poussière et la saleté des freins. C’est pourquoi il est conseillé de nettoyer les jantes de sa voiture régulièrement. C’est particulièrement facile lors du changement des roues d’été en roues d’hiver et inversement. En effet, les roues peuvent alors être nettoyées de tous les côtés et rangées proprement. Mais vous pouvez également procéder à ce nettoyage tout au long de l’année.

Et voici ce dont vous avez besoin pour nettoyer les jantes en profondeur :

un nettoyeur haute pression ou un pistolet de nettoyage, ou encore un seau d’eau

un nettoyant pour jantes

une brosse (pour jantes)

une éponge

un chiffon doux, par exemple en microfibre ou en cuir.

Voici comment procéder