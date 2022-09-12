NETTOYER LES JANTES : DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENTES MÉTHODES
Avec le temps, de la crasse tenace se dépose sur les jantes, due notamment à la saleté de la route, la poussière de frein ou le sel de déneigement. Pour que les jantes en aluminium conservent leur éclat et que les jantes en acier restent longtemps exemptes de rouille, il est important de les nettoyer régulièrement. Ces conseils vous permettront de le faire rapidement et facilement.
Nettoyer les jantes : étape par étape
De belles jantes mettent en valeur votre voiture. Mais l’humidité, la saleté de la route, la poussière de frein et le sel de déneigement les abîment. Avec le temps, les saletés peuvent littéralement s’incruster dans la jante. Il devient alors de plus en plus difficile d’éliminer complètement la poussière et la saleté des freins. C’est pourquoi il est conseillé de nettoyer les jantes de sa voiture régulièrement. C’est particulièrement facile lors du changement des roues d’été en roues d’hiver et inversement. En effet, les roues peuvent alors être nettoyées de tous les côtés et rangées proprement. Mais vous pouvez également procéder à ce nettoyage tout au long de l’année.
Et voici ce dont vous avez besoin pour nettoyer les jantes en profondeur :
- un nettoyeur haute pression ou un pistolet de nettoyage, ou encore un seau d’eau
- un nettoyant pour jantes
- une brosse (pour jantes)
- une éponge
- un chiffon doux, par exemple en microfibre ou en cuir.
Voici comment procéder
1. Appliquer le nettoyant pour jantes
Contre les saletés tenaces comme la poussière de frein ou le sel de déneigement, il est nécessaire de nettoyer les jantes. Pour cela, vaporisez ponctuellement le nettoyant pour jantes sur les jantes en aluminium ou en acier et laissez agir. Celles-ci doivent être sèches lors de l’application pour que le nettoyant puisse mieux adhérer à la surface et agir de manière optimale.
Il faut veiller à ce que le produit de nettoyage soit le moins acide possible. En effet, les nettoyants pour jantes acides (pH compris entre 1 et 5) attaquent la surface des jantes si vous les laissez agir trop longtemps. Ils sont donc peu recommandés pour les matériaux brillants, comme les jantes chromées ou polies.
2. Rincer les jantes et enlever les grosses saletés
L’étape suivante consiste à enlever le nettoyant pour jantes à l’aide d’un nettoyeur haute pression (jet plat), d’un pistolet de nettoyage sans fil ou, plus classiquement, d’un seau d’eau tiède et d’une éponge. Si vous nettoyez des jantes très encrassées à la main, il est conseillé de porter des gants de protection pour éviter que la peau n’entre en contact avec la saleté.
Si vous n’utilisez pas de produit pour nettoyer vos jantes, vous pouvez pré-nettoyer la zone de cette manière. Vous la débarrassez ainsi des salissures superficielles et la préparer pour un nettoyage en profondeur.
3. Nettoyer les passages de roue
Vous pouvez profiter de l’occasion pour nettoyer les passages de roue de votre voiture, de préférence avec un nettoyeur haute pression et une buse à jet plat. Conseil : les endroits difficilement accessibles peuvent être nettoyés encore plus facilement avec le nettoyeur haute pression à l’aide d’une lance à tête orientable.
4. Nettoyer les jantes en profondeur
Il est maintenant temps de nettoyer les jantes en profondeur. Malgré le produit de nettoyage et le nettoyage préalable, il reste souvent des saletés tenaces sur la jante, en particulier dans les interstices. Ceux-ci peuvent être nettoyés efficacement avec une brosse de lavage pour jantes. Pour les endroits particulièrement difficiles d’accès, une vieille brosse à dents souple ou un pinceau doux conviennent également.
Si cette méthode ne permet pas de retirer complètement les résidus, il est possible d’utiliser à nouveau un produit de nettoyage : appliquez, laissez agir et rincez abondamment à l’eau claire.
Ensuite, laissez sécher les jantes ou frottez-les avec un chiffon en cuir. Cette dernière solution est particulièrement recommandée pour nettoyer les jantes de voiture chromées et noires, car les taches d’eau sont plus visibles sur ces jantes.
Attention : respecter les consignes d’utilisation
En règle générale, il n’est permis de nettoyer les jantes que dans les endroits où le lavage de la voiture est également autorisé. Vous pouvez donc vous rendre dans une station de lavage pour cela. Il est cependant recommandé d’utiliser les nettoyants pour jantes proposés dans l’installation, car l’utilisation de produits de nettoyage étrangers est généralement interdite.
Conseil : les jantes et les pneus doivent toujours être nettoyés indépendamment du reste de la voiture. En effet, la saleté de la route et les petits cailloux qui peuvent être coincés dans le profil des pneus ainsi que les dépôts tenaces sur les jantes peuvent endommager la peinture du véhicule. C’est ce qui risque d’arriver si vous utilisez la même brosse de lavage pour nettoyer la carrosserie et les roues.
Questions les plus fréquentes
Comment nettoyer les jantes de voiture de la poussière de frein ?
Il est possible d’éliminer rapidement la poussière de frein brûlée et les traces d’usure des pneus des jantes en acier et en aluminium à l’aide d’un nettoyant spécial pour jantes. Le nettoyant pour jantes Kärcher est exempt d’acide et n’endommage donc pas les matériaux. Une fois le temps de pose atteint, le produit passe du blanc au rouge. Il suffit de le vaporiser sur les jantes sèches, de le laisser agir pendant 1 à 3 minutes et de le rincer ensuite à l’eau claire. En cas de salissures tenaces, il est possible de travailler avec une brosse de lavage après avoir respecté le temps de pose du nettoyant.
Comment éliminer les résidus de sel sur les jantes ?
Si vous roulez en hiver, il est important de débarrasser régulièrement vos jantes des dépôts de sel, car ceux-ci attaquent le matériau à la longue. Vous pouvez nettoyer vos jantes en alu et en acier au plus tard lors du passage des pneus d’hiver aux pneus d’été. Un nettoyant pour jantes est ici le traitement le plus efficace. Certaines stations de lavage en libre-service proposent également des programmes spéciaux pour le nettoyage des jantes.
Comment nettoyer la rouille des jantes ?
La rouille peut être facilement nettoyée sur les jantes en acier à l’aide d’une brosse métallique. Ensuite, il faut travailler avec du papier de verre.
Les jantes en aluminium et les jantes chromées ne peuvent certes pas rouiller, mais l’humidité et le sel de déneigement laissent également des traces. Le matériau peut s’oxyder ou être rongé par le sel. Ainsi, pour nettoyer des jantes en alu oxidées, il faut agir avec précaution, par exemple à l’aide d’une brosse douce, car cette matière se raye facilement. Ensuite, il faut polir la surface. Ceux qui s’en sentent capables peuvent le faire eux-mêmes. Dans le cas contraire, il est recommandé de faire appel à un professionnel.
Quelle brosse de lavage utiliser pour nettoyer les jantes ?
Une brosse de lavage pour jantes est un accessoire idéal pour le nettoyeur haute pression. Grâce à sa forme spéciale et aux poils qui l’entourent, elle permet un nettoyage extrêmement efficace à 360°. Même les endroits difficiles d’accès et les plus petits interstices des jantes ou des rayons peuvent être nettoyés en profondeur avec cette brosse. Grâce à la distribution uniforme de l’eau, la saleté est dissoute et rincée intégralement.
Quels produits maison utiliser pour nettoyer les jantes ?
Si vous n’avez pas de nettoyant pour jantes sous la main, vous pouvez aussi utiliser des produits maison pour nettoyer vos jantes :
Astuce n°1 : nettoyer les jantes en aluminium avec du dentifrice
Le dentifrice est un produit maison approprié pour nettoyer les jantes en aluminium. Humidifiez légèrement un chiffon propre et appliquez un peu de dentifrice. Frottez ensuite vigoureusement les jantes en aluminium avec ce chiffon jusqu’à ce que la saleté se détache et se mélange au dentifrice. Ce faisant, rincez toujours le chiffon à l’eau claire et essorez-le. Enfin, lavez à nouveau les jantes en aluminium à l’eau claire et laissez-les sécher. Grâce aux particules abrasives contenues dans le dentifrice, il est également possible de polir de légères rayures. Attention toutefois aux jantes polies et chromées, qui pourraient être rayées par les particules abrasives ou perdre de leur brillance.
Astuce n° 2 : nettoyer les jantes en aluminium avec une pierre de nettoyage
Une pierre de nettoyage permet également de nettoyer les jantes en aluminium et autres : humidifiez l’éponge avec de l’eau et frottez-la sur la pierre de nettoyage de manière à ce que de la mousse se forme sur l’éponge. Les jantes en aluminium peuvent alors être nettoyées avec cette mousse. Après le lavage, rincez les jantes à l’eau claire. La prudence s’impose également lors de l’utilisation d’une pierre de nettoyage sur les jantes polies et chromées.
Astuce n° 3 : nettoyer les jantes peintes avec du liquide vaisselle
Sur les jantes peintes, la saleté et la poussière de frein incrustée peuvent endommager la peinture. Le liquide vaisselle permet de nettoyer les jantes très encrassées en douceur : versez quelques gouttes de ce produit dans de l’eau tiède et nettoyez la surface avec une éponge, de préférence en microfibres. Rincez ensuite à l’eau claire et essuyez avec un chiffon doux. Si cette méthode ne suffit pas à éliminer les saletés, tournez-vous vers un nettoyant pour jantes sans acide.
Conseil
Avant d’utiliser un produit maison ou un nouveau produit de nettoyage sur la jante, testez-le au préalable sur un endroit peu visible.
Quelle est la meilleure façon de nettoyer les jantes chromées ?
Avec le temps, il arrive que les jantes chromées ne brillent plus et deviennent ternes. Or, il est impossible de recourir aux nettoyants pour jantes disponibles dans le commerce pour éliminer la poussière de frein et la rouille, car l’acide qu’ils contiennent peut endommager la surface chromée sensible. Il est préférable d’utiliser des produits de nettoyage doux, comme de l’eau et du savon. Le bicarbonate de soude est également un bon remède maison : versez trois cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un bol et ajoutez un peu d’eau en remuant constamment jusqu’à obtenir une pâte. À l’aide d’un chiffon doux, frottez la pâte sur la jante en effectuant des mouvements circulaires jusqu’à ce que tous les dépôts soient dissous. Il existe également dans le commerce des nettoyants pour jantes spécialement conçus pour le chrome et qui retirent efficacement les saletés.
En plus du nettoyage, il faut polir régulièrement le chrome pour qu’il conserve son éclat.