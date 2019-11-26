Nettoyeur haute pression sans fil

Résultats brillants

Des résultats brillants sans raccordement au réseau: le nettoyeur haute pression sur batterie est parfait pour des tas d'applications différentes comme les terrasses, le bateaux, les allées de jardin et les bicyclettes. Pour une flexibilité encore plus importante, vous pouvez utiliser le tuyau d'aspiration de Kärcher pour aspirer l'eau des sources d'eau alternatives. Grâce à la technologie Real Time, l'écran LCD sur la batterie montre à chaque moment les informations nécessaires concernant sa capacité.