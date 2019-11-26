Nettoyeur haute pression sans fil
Pas de raccordement au courant à disposition ? Aucun problème pour les nettoyeurs haute pression sur batterie. Le K 2 Battery est parfait pour aussi bien un nettoyage polyvalent des petites voitures, motos, bicyclettes et bateaux, que pour les tâches de nettoyage plus petites à l'entour de la maison, même sans un raccordement au courant.
Produits
Un large éventail d'applications possibles
Résultats brillants
Des résultats brillants sans raccordement au réseau: le nettoyeur haute pression sur batterie est parfait pour des tas d'applications différentes comme les terrasses, le bateaux, les allées de jardin et les bicyclettes. Pour une flexibilité encore plus importante, vous pouvez utiliser le tuyau d'aspiration de Kärcher pour aspirer l'eau des sources d'eau alternatives. Grâce à la technologie Real Time, l'écran LCD sur la batterie montre à chaque moment les informations nécessaires concernant sa capacité.