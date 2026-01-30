Opzetstuk Universal voor Car & Bike wasborstels WB 120 en WB 100
Perfect voor het reinigen van auto's en motorfietsen: het extra opzetstuk Car & Bike met extra zachte microvezel voor de roterende wasborstel.
Het innovatieve opzetstuk van zachte microvezel wordt met klittenband vastgezet op de borstelschijf. De microvezel kan apart in de wasmachine worden gewassen bij max. 60°C. Het extra opzetstuk Car & Bike voor de roterende wasborstel WB 120 is perfect om auto's en motorfietsen zeer behoedzaam te reinigen. Het opzetstuk is bovendien compatibel met het vorige model : de wasborstel WB 100.
Kenmerken en voordelen
Innovatief microvezel-opzetstuk met klittenbandbevestiging
- Het eerste vervangbare en uitwasbare stoffen toebehoren voor een roterende drukwasborstel.
Bijzonder zorgvuldige reiniging
- Ideaal voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken zoals lak.
Afneembaar en uitwasbaar
- Machinewas mogelijk tot 60°C.
Optionele toebehoren
- Grotere veelzijdigheid voor de roterende wasborstel.
Compatibiliteit
- Inzetbaar met de roterende wasborstel WB 120 en zijn voorganger WB 100.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|75% polyester, 25% polyamide
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|153 x 153 x 39
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.