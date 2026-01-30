Het innovatieve opzetstuk van zachte microvezel wordt met klittenband vastgezet op de borstelschijf. De microvezel kan apart in de wasmachine worden gewassen bij max. 60°C. Het extra opzetstuk Car & Bike voor de roterende wasborstel WB 120 is perfect om auto's en motorfietsen zeer behoedzaam te reinigen. Het opzetstuk is bovendien compatibel met het vorige model : de wasborstel WB 100.