Accessoire interchangeable Car&Bike pour WB 120 et WB 100
Idéal pour le nettoyage des véhicules et des motos : l'embout amovible pour brosse de lavage rotative Car & Bike, en microfibres.
Cet embout pour brosse de lavage innovant, en microfibres souples, se fixe par velcro au support de brosse et se lave séparément en machine à 60 °C max. L'embout amovible pour brosse de lavage Car & Bike WB 120 permet un nettoyage particulièrement doux des véhicules et des motos. Et cet embout reste compatible avec le modèle de brosse précédent WB 100.
Caractéristiques et avantages
Lingette microfibres innovante avec fixation velcro
- Le premier accessoire textile remplaçable et lavable pour une brosse rotative à haute pression.
Nettoyage particulièrement doux
- Idéal pour les surfaces délicates telles que la peinture.
Amovible et lavable
- Lavage en machine à 60 °C max.
Accessoire en option
- Champs d'application supplémentaires pour la brosse de lavage rotative.
Compatibilité
- Utilisable avec la brosse de lavage rotative WB 120 et le modèle précédent WB 100.
Spécifications
Données techniques
|Composition des fibres textiles
|75 % polyester, 25 % polyamide
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|153 x 153 x 39
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters