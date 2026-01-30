Cet embout pour brosse de lavage innovant, en microfibres souples, se fixe par velcro au support de brosse et se lave séparément en machine à 60 °C max. L'embout amovible pour brosse de lavage Car & Bike WB 120 permet un nettoyage particulièrement doux des véhicules et des motos. Et cet embout reste compatible avec le modèle de brosse précédent WB 100.