Brosse rotative WB 100
Brosse rotative avec articulation pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme la peinture, le verre ou le plastique. Articulation réglable en continu à 180° sur la poignée, pour nettoyer les endroits difficiles d’accès.
La brosse rotative avec articulation est particulièrement adaptée au nettoyage de toutes les surfaces lisses comme la peinture, le verre ou le plastique. La brosse est efficace sur toute la surface et présente de nombreuses fonctions : brosse rotative, brosse pour protection de surface, articulation réglable en continu à 180° sur la poignée pour un nettoyage facile des endroits difficiles d’accès, vitesse de rotation et dosage du détergent réglables en continu, embouts de brosse faciles à changer, joint de protection tout autour pour protéger des rayures et écrou pivotant pour une très bonne tenue sur la poignée-pistolet. En bref, la solution idéale pour les surfaces lisses. La brosse rotative convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Application du détergent
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Dosage de détergent
- Utilisation efficace du détergent
Tête de brossage rotative
- Action de nettoyage douce et efficace
Articulation variable à 180°
- Nettoyage facile dans des endroits difficilement accessibles
Bague de protection rotative
- Protège les surfaces contre les rayures
Tête de brosse souple
- Nettoyage doux mais puissant des objets sensibles
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,6
|Poids emballage inclus (kg)
|0,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|270 x 155 x 160
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car&Home
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition *DE
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.110 *EU
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.160 PLUS *EU
- K 2.17 EPC
- K 2.185 PLUS *EU
- K 2.190 *EU
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.325
- K 2.325 T50
- K 2.36 M T 50
- K 2.36 M plus
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.400 + T50 *EU
- K 2.410
- K 2.410 T 50
- K 2.425 + T50 *EU
- K 2.460 M PLUS T50 *EU
- K 2.490 MD T50 + RR 7,5 m
- K 2.490 T150
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS *EU
- K 2.59M PLUS VPS T50 *EU
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.90 M
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS *BLX
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD
- K 2.98 M
- K 2.980M PLUS T80*EU
- K 2.99 M plus T 50
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150 *EU
- K 3.150 T 250
- K 3.190 *EU
- K 3.20 M T 250
- K 3.200 compact
- K 3.550 *EU
- K 3.550 T 250
- K 3.580 *EU
- K 3.68 MD plus
- K 3.80 MD T250 *EU
- K 3.80 MD plus T250 RR *EU
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.82 MD plus VPS T250 *EU
- K 3.85 M PL
- K 3.91 MD
- K 3.91 MD T 100
- K 3.960 M Plus T 100
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.20 M PLUS T 200 *EU
- K 4.200 compact
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.800 eco!ogic + T 250
- K 4.91 MD T 200
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium HOME
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5.200 compact
- K 5.520 T400 *EU
- K 5.600
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.700
- K 5.700 T300 *EU
- K 5.800 eco!ogic + T 250
- K 5.85 M
- K 5.85 MD
- K 6.250 *EU
- K 6.250 T300 *EU
- K 6.550 *EU
- K 6.550 T 300
- K 6.600
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 MD
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.20 M T 300
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.200 compact
- K 7.350
- K 7.400 *EU
- K 7.560 T 400
- K 7.700 *EU
- K 7.750
- K 7.800 eco!ogic + T 400
- K 7.85 MD
- K3 Car & Home T50
- K4 eco!ogic
- K 2.14
- K 3 Full Control
- K 5 Full Control
- K 7
- Nettoyeur haute pression K 2.105
- Nettoyeur haute pression K 214 + T50
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
- Nettoyeur haute pression K 238 M + T50
- Nettoyeur haute pression K 380 M +
- Nettoyeur haute pression K 480 M +
- Nettoyeur haute pression K 5.600 T 250
- Nettoyeur haute pression K 570 M +
- Nettoyeur haute pression K 7.710 T400
- Nettoyeur haute pression K4600
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Jardin d'hiver
- Motos et scooters
- Portes de garage
- Stores vénitiens/volets roulants
- Écrans de séparation
- Rebords de fenêtre
- Revêtement de balcon