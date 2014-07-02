WB 100 Roterende wasborstel
Roterende wasborstel met gewricht voor de reiniging van alle gladde oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. 180° traploos verstelbare hoek aan de handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.
Deze roterende wasborstel met gewricht is ideaal voor de reiniging van zachte oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. De wasborstel heeft massa handige kenmerken, zoals : roterende borstelharen met een zachte reinigingsactie, 180° traploos verstelbare hoek op de handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen , een traploos instelbare snelheid en reinigingsmiddelendosering, een makkelijk verwisselbare borstel, een beveiligingsring aan de buitenkant voor de bescherming tegen krassen en een bajonetaansluiting voor de veilige aansluiting van het pistool. Kortom : de ideale oplossing voor de reiniging van gladde oppervlakken. De roterede wasborstel past op alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 – K 7.
Kenmerken en voordelen
Gebruik met reinigingsmiddel
- Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Dosering van reinigingsmiddel
- Efficiënte gebruik van reinigingsmiddelen
Roterende borstelkop
- Zachte en efficiënte reiniging
Variabel scharnier aanpasbaar tot 180°
- Gemakkelijke reiniging van moeilijk te bereiken plaatsen
Roterende beschermingsring
- Beschermt het oppervlak tegen krassen
Zachte borstelkop
- Zachte maar toch krachtige reiniging van kwetsbare objecten
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|270 x 155 x 160
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car & Home
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2.01 plus
- K 2.100
- K 2.105
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS
- K 2.14 PLUS T50
- K 2.160 PLUS
- K 2.17 EPC
- K 2.200 Balcony WB
- K 2.300
- K 2.300 T 50 WB
- K 2.325
- K 2.325 T50
- K 2.36 M
- K 2.36M T 50
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50
- K 2.390 T50
- K 2.410
- K 2.410 T50
- K 2.425
- K 2.460 M PLUS T50
- K 2.490 MD T50 + RR 7,5 m
- K 2.490 T150
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS
- K 2.59M PLUS VPS T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.90 M
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T50
- K 2.98 M plus
- K 2.980M PLUS T80
- K 2.99 M plus T 50
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.150 T250
- K 3.190 *EU
- K 3.20 M T 250
- K 3.480
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.68 MD plus
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T250
- K 3.80 MD plus T250 RR
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.82 MD plus VPS T250
- K 3.85 M PL
- K 3.91 MD
- K 3.91 MD T 200
- K 3.960 M Plus T 100
- K 3.99M-PLUS
- K 4 Compact
- K 4 Compact HOME
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.20 M T200
- K 4.500 T 250
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 M T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.91 MD T 200
- K 4.960M -T300
- K 5 Car *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control HOME
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus HOME
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200
- K 5.51M-PL-WB
- K 5.520 T400 *EU
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.600
- K 5.600 T250
- K 5.660 T400
- K 5.70 MD T 250
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.80 MD ALU
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD
- K 6.250
- K 6.250 T300
- K 6.550 NEW 2012
- K 6.550 T 300
- K 6.600
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 MD + WB
- K 6.91 MD
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus HOME
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.20 M T 300
- K 7.200 *EU
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.350 MD
- K 7.400
- K 7.560 T 400
- K 7.700 MD
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MD
- K4 eco!ogic
Toepassingen
- Fietsen
- Veranda's
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Garagepoort
- Jaloezieën/rolluiken
- Tuinschermen
- Vensterbanken
- Balkonschermen