WB 100 Roterende wasborstel

Roterende wasborstel met gewricht voor de reiniging van alle gladde oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. 180° traploos verstelbare hoek aan de handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.

Deze roterende wasborstel met gewricht is ideaal voor de reiniging van zachte oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. De wasborstel heeft massa handige kenmerken, zoals : roterende borstelharen met een zachte reinigingsactie, 180° traploos verstelbare hoek op de handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen , een traploos instelbare snelheid en reinigingsmiddelendosering, een makkelijk verwisselbare borstel, een beveiligingsring aan de buitenkant voor de bescherming tegen krassen en een bajonetaansluiting voor de veilige aansluiting van het pistool. Kortom : de ideale oplossing voor de reiniging van gladde oppervlakken. De roterede wasborstel past op alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 – K 7.

Kenmerken en voordelen
Gebruik met reinigingsmiddel
  • Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Dosering van reinigingsmiddel
  • Efficiënte gebruik van reinigingsmiddelen
Roterende borstelkop
  • Zachte en efficiënte reiniging
Variabel scharnier aanpasbaar tot 180°
  • Gemakkelijke reiniging van moeilijk te bereiken plaatsen
Roterende beschermingsring
  • Beschermt het oppervlak tegen krassen
Zachte borstelkop
  • Zachte maar toch krachtige reiniging van kwetsbare objecten
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,6
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 270 x 155 x 160
Toepassingen
  • Fietsen
  • Veranda's
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Garagepoort
  • Jaloezieën/rolluiken
  • Tuinschermen
  • Vensterbanken
  • Balkonschermen
