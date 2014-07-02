HOGEDRUKREINIGER K 4 COMPACT
Een compacte hogedrukreiniger kopen? Kies voor de Kärcher K4 Compact met watergekoelde motor. Niet alleen is hij eenvoudig te vervoeren en op te bergen, ook is hij de ideale hogedrukreiniger voor gematigde vervuiling op bv. tuinhekken, voertuigen, fietsen, enz.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 4 Compact
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.