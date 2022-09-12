Comment bien nettoyer les dalles d'une terrasse ?

Nettoyer les dalles de terrasse : éliminer les taches et les décolorations

Du vin rouge renversé, des traces de sauce autour de la table ou des éclaboussures de graisse sous le barbecue : si des taches n’ont pas été immédiatement nettoyées après des nuits d’été bien arrosées, il faut agir rapidement. En effet, les liquides pénètrent rapidement dans les dalles de terrasse poreuses et peuvent provoquer des décolorations difficiles à enlever par la suite. Les graisses et les huiles, en particulier, laissent des taches tenaces sur le béton ou les sols en pierre. Vous pouvez utiliser des nettoyants pour pierre naturelle ou spécial béton pour le nettoyage. Il existe des produits qui s’appliquent purs et d’autres qui doivent être dilués. Pour ces derniers, il est important de respecter le dosage. Le produit de nettoyage s’applique ensuite sur les zones concernées et doit agir pendant 2 à 5 minutes. Il suffit ensuite de rincer les dalles à l’eau claire. Il est également possible de nettoyer la terrasse avec des produits ménagers. Vous pouvez par exemple utiliser du savon noir dilué dans de l’eau chaude ou fabriquer votre propre produit d’entretien. Pour cela, il suffit d’un peu d’amidon, de soude ou de vinaigre. Avant de nettoyer votre terrasse en pierre, il est toutefois conseillé de tester le nettoyant sur une zone peu visible. Si le matériau se décolore, il est préférable d’utiliser des produits de nettoyage professionnels.

Vous préférez utiliser des produits ménagers pour nettoyer les pierres de votre terrasse ? Procédez comme suit : commencez par dissoudre votre produit dans de l’eau et à répartir le tout généreusement sur la surface de la terrasse. Le vinaigre peut être appliqué pur ou mélangé à de l’eau dans une proportion de 1:1. Pour la soude et l’amidon, il faut dissoudre 1 à 5 cuillères à soupe dans 10 litres d’eau, selon le degré de salissure. Le mélange doit ensuite agir pendant 15 à 20 minutes. Pour finir, frottez la terrasse avec un balai et rincez à l’eau claire.