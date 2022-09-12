Comment bien nettoyer les dalles d'une terrasse ?
Une terrasse sert souvent d’espace de vie et de salle à manger, surtout en été. En effet, elle offre beaucoup d’espace pour s’asseoir confortablement, manger ou prendre le soleil. Pour que cet espace extérieur reste agréable, il est essentiel de bien nettoyer les dalles de la terrasse, deux fois par an minimum. Grâce à ces conseils et astuces, les terrasses retrouvent tout leur éclat.
À quoi faut-il faire attention lors du nettoyage des dalles de terrasse ?
Les terrasses en béton ou en pierre naturelle séduisent non seulement par leur aspect moderne, mais aussi par leur facilité d’entretien. En effet, par rapport aux terrasses en bois, les dalles de terrasse avec une surface lisse sont plus faciles à nettoyer. Cependant, il est tout à fait normal que ces matériaux présentent des traces d’usure avec le temps : au fil du temps, des taches peuvent commencer à apparaître sur les dalles de pierre. Des algues, de la mousse et des mauvaises herbes risquent également de s’installer dans les joints. Le résultat n’est pas très esthétique et représente parfois un danger, car les dépôts verts peuvent rapidement devenir glissants. Mais comment nettoyer au mieux une terrasse en pierre ?
Pour nettoyer les terrasses en pierre ou en béton, les propriétaires de jardin peuvent recourir à des outils mécaniques et chimiques ainsi qu’à des produits naturels. La règle est la suivante : pour éviter d’endommager les dalles de terrasse, la méthode de nettoyage doit toujours être adaptée au matériau. Les outils tels que les grattoirs, les nettoyeurs haute pression, les nettoyeurs de surface ou les nettoyeurs de terrasse sont tout aussi efficaces que les produits maison.
Enlever les grandes saletés des dalles de terrasse
Avant de nettoyer la terrasse en profondeur, il est important de commencer par enlever les grosses saletés de la surface. Cela demande certes plus de travail, mais permet d’éviter que les taches ne se répandent davantage pendant le nettoyage des dalles de terrasse. Pour enlever les saletés non adhérentes, comme les feuilles mortes ou les branchages, il est préférable d’utiliser un balai en paille de riz ou en plastique. Les balais à gazon métalliques sont non seulement bruyants, ce qui peut gêner les voisins, mais ils peuvent également endommager la surface. Si vous avez une terrasse extérieure particulièrement grande, vous pouvez utiliser une balayeuse pour vous faciliter le travail. Vous économisez ainsi du temps et de l’énergie.
Astuce
Pour éviter la formation de mousse et d’algues, les dalles de terrasse doivent être nettoyées régulièrement, de préférence plusieurs fois par an.
Nettoyer les joints de terrasse
Une fois la surface déblayée, il est temps de nettoyer les joints de la terrasse. Pour éliminer les mauvaises herbes, il est possible d’utiliser un grattoir à joint disponible dans le commerce. Il permet de gratter le long des joints et d’enlever ainsi les dépôts verts, les mauvaises herbes ou les mousses. Cela prend certes beaucoup de temps et demande un peu de patience, mais ces efforts seront vite récompensés. Si vous n’avez pas de grattoir à joint sous la main, une truelle fera tout aussi bien l’affaire. Un désherbeur sans fil est encore plus efficace et ménage le dos. Si vous préférez une alternative simple, vous pouvez aussi utiliser de l’eau chaude. Cette technique est très avantageuse car elle est économique, écologique et permet de combattre les mauvaises herbes en détruisant la structure cellulaire de la plante, ce qui la fait progressivement disparaître. L’opération doit cependant être répétée plusieurs fois pour être efficace.
Après avoir nettoyé les joints de la terrasse et toutes les grandes saletés, il est temps de s’attaquer au nettoyage en profondeur des dalles de terrasse.
Nettoyer les dalles de terrasse : éliminer les taches et les décolorations
Du vin rouge renversé, des traces de sauce autour de la table ou des éclaboussures de graisse sous le barbecue : si des taches n’ont pas été immédiatement nettoyées après des nuits d’été bien arrosées, il faut agir rapidement. En effet, les liquides pénètrent rapidement dans les dalles de terrasse poreuses et peuvent provoquer des décolorations difficiles à enlever par la suite. Les graisses et les huiles, en particulier, laissent des taches tenaces sur le béton ou les sols en pierre. Vous pouvez utiliser des nettoyants pour pierre naturelle ou spécial béton pour le nettoyage. Il existe des produits qui s’appliquent purs et d’autres qui doivent être dilués. Pour ces derniers, il est important de respecter le dosage. Le produit de nettoyage s’applique ensuite sur les zones concernées et doit agir pendant 2 à 5 minutes. Il suffit ensuite de rincer les dalles à l’eau claire. Il est également possible de nettoyer la terrasse avec des produits ménagers. Vous pouvez par exemple utiliser du savon noir dilué dans de l’eau chaude ou fabriquer votre propre produit d’entretien. Pour cela, il suffit d’un peu d’amidon, de soude ou de vinaigre. Avant de nettoyer votre terrasse en pierre, il est toutefois conseillé de tester le nettoyant sur une zone peu visible. Si le matériau se décolore, il est préférable d’utiliser des produits de nettoyage professionnels.
Vous préférez utiliser des produits ménagers pour nettoyer les pierres de votre terrasse ? Procédez comme suit : commencez par dissoudre votre produit dans de l’eau et à répartir le tout généreusement sur la surface de la terrasse. Le vinaigre peut être appliqué pur ou mélangé à de l’eau dans une proportion de 1:1. Pour la soude et l’amidon, il faut dissoudre 1 à 5 cuillères à soupe dans 10 litres d’eau, selon le degré de salissure. Le mélange doit ensuite agir pendant 15 à 20 minutes. Pour finir, frottez la terrasse avec un balai et rincez à l’eau claire.
Nettoyer la terrasse avec un nettoyeur haute pression
Pour laver en profondeur une terrasse, un nettoyeur haute pression est idéal. L’eau projetée sur le sol à une pression pouvant atteindre 180 bars nettoie les surfaces de manière fiable. C’est une méthode très pratique qui permet de gagner du temps lors du nettoyage de la terrasse. Mais attention : selon le type de matériau, le jet d’eau à haute pression peut rendre les dalles rugueuses, ou même les endommager. Les pierres dures peuvent être nettoyées sans problème avec une forte pression, tandis que les pierres naturelles, plus tendres, ne doivent être nettoyées qu’avec une pression moindre. Pour nettoyer les dalles de terrasse avec une faible pression, il est recommandé d’utiliser un nettoyeur haute pression en combinaison avec un nettoyeur de surfaces, ce qui permet d’augmenter la distance entre les buses d’eau et la surface, et donc de laver en douceur. Pour les petites surfaces, il est également possible d’utiliser un pistolet de nettoyage avec une brosse nettoyante haute performance adaptée.
Entretien avec le nettoyeur de terrasse
En plus du nettoyeur haute pression, les nettoyeurs de terrasse électriques sont également adaptés au nettoyage des dalles de terrasse. Grâce à la combinaison de deux brosses rouleaux interchangeables pour les surfaces en bois ou en pierre et à l’alimentation en eau intégrée, il est possible de venir à bout des salissures les plus tenaces et des dépôts verts. La quantité d’eau utilisée peut être adaptée au matériau à nettoyer. La consommation d’eau est limitée à la quantité nécessaire pour le nettoyage.
Et voici comment nettoyer les dalles d’une terrasse en quelques étapes seulement :
- Étape 1 : avant de commencer, le nettoyeur de terrasse doit être raccordé à l’eau. Pour cela, un tuyau d’arrosage classique suffit amplement.
- Étape 2 : une fois le tuyau raccordé, ouvrez l’arrivée d’eau à l’aide de la poignée. Il faut alors régler la quantité d’eau souhaitée pour le nettoyage de la terrasse. Pour des matériaux comme le béton, vous pourrez utiliser moins d’eau que pour le bois ou la pierre.
- Étape 3 : pour démarrer, il suffit d’actionner l’interrupteur de l’appareil. Pour nettoyer les dalles de terrasse de manière optimale, le nettoyeur de terrasse doit être déplacé d’avant en arrière sur la surface de manière régulière. Les saletés sont détachées par les rouleaux tournant en sens inverse et sont immédiatement évacuées par le jet d’eau intégré.
- Étape 4 : il ne reste plus qu’à rincer brièvement la surface avec le tuyau d’arrosage pour retrouver des dalles de terrasse toutes propres.
Comment nettoyer les dalles de terrasse en pierre naturelle ?
Les terrasses en pierre naturelle, comme le granit, le marbre, le grès ou le calcaire, sont robustes, résistantes à l’usure et conservent longtemps leur couleur d’origine. L’inconvénient : ce matériau naturel présente de minuscules entailles où la saleté et les dépôts verts s’accumulent. Avant de nettoyer les dalles de terrasse avec un nettoyeur haute pression ou un nettoyeur de terrasse électrique, les propriétaires de terrasses doivent se renseigner au préalable sur le degré de dureté de la pierre utilisée. Plus une pierre est dure, moins elle sera sensible à un traitement mécanique. Les matériaux très durs comme le granit ou le basalte peuvent être traités sans problème avec une machine à haute pression. Pour les pierres naturelles un peu plus tendres, cela ne peut se faire qu’avec une pression plus faible ou à la main. Pour nettoyer les petits revêtements ou les petites surfaces, il suffit d’utiliser un savon au pH neutre disponible dans le commerce, un peu d’eau et une brosse. Si vous souhaitez nettoyer efficacement de grandes surfaces en pierre naturelle, vous pouvez recourir à un nettoyeur de terrasse électrique ou opter pour un nettoyeur haute pression et un nettoyeur de surfaces.
Comment nettoyer les terrasses en béton ?
Le béton est durable et robuste, mais sa grande capacité d’absorption présente un inconvénient : les liquides pénètrent plus rapidement qu’avec les pierres naturelles. Pour les dalles de terrasse en béton, il est donc recommandé de n’utiliser qu’une petite quantité d’eau pour le nettoyage. En cas de petites taches ou de salissures, il suffit d’utiliser du sable abrasif. Il agit comme du papier de verre et enlève efficacement les saletés sèches.
Les dépôts verts et les algues s’enlèvent à l’eau chaude et à la brosse à récurer. Pour un nettoyage naturel et respectueux de l’environnement, il est préférable d’utiliser de l’eau savonneuse. Pour cela, vous pouvez dissoudre du savon dans de l’eau tiède, verser le mélange sur le revêtement et le laisser agir pendant 20 à 30 minutes. Pour faire pénétrer le produit nettoyant, passez une nouvelle fois un balai-brosse ou une brosse à récurer sur la surface. Rincez ensuite soigneusement la terrasse à l’eau claire afin d’éliminer tous les résidus de produit nettoyant.