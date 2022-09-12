Terrastegels reinigen: vlekken en verkleuringen verwijderen

Vlekken van rode wijn, sporen van saus rond de tafel of spetters vet onder de barbecue: als tijdens een feestelijke zomeravond de vlekken op het terras niet onmiddellijk worden schoongemaakt en opgeruimd, moet wel zo snel mogelijk daarna worden ingegrepen. Vloeistoffen dringen namelijk snel door in poreuze terrastegels en kunnen verkleuringen veroorzaken die je er achteraf heel lastig uit krijgt. Vooral vet en olie laten hardnekkige vlekken achter op betonnen of stenen vloeren. Voor het schoonmaken van de tegels kun je een reinigingsmiddel voor natuursteen of een speciale betonreiniger gebruiken. Hier kan je onderscheid maken tussen producten die onverdund worden toegepast en producten die moeten worden verdund. Bij de laatste categorie is het heel belangrijk om je aan de juiste dosering te houden. Breng het reinigingsmiddel aan op de plek die moet worden schoongemaakt en laat het 2-5 minuten inwerken. Spoel de tegels daarna af met schoon water. Het terras kan ook worden gereinigd met simpele huishoudelijke producten. Je kunt bijvoorbeeld in heet water verdunde zwarte zeep gebruiken of je eigen schoonmaakmiddel maken. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is wat zetmeel, soda of azijn. Je moet zo’n schoonmaakmiddel wel eerst even testen op een plek die je niet goed ziet. Als daar blijkt dat het materiaal van de tegel verkleurt, kun je beter een professioneel schoonmaakmiddel gebruiken.

Gebruik je liever huishoudelijke middelen om je stenen terras schoon te maken? Ga dan als volgt te werk. Los het product op in water en verdeel het royaal over het terrasoppervlak. Azijn kan puur worden toegepast of vermengd met water in een verhouding van 1:1. Voor soda of zetmeel los je 1 tot 5 eetlepels op in 10 liter water, afhankelijk van hoe vuil het oppervlak is. Laat het mengsel 15 tot 20 minuten inwerken. Schrob tot slot het terras met een borstel en spoel het na met schoon water.