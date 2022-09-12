Terrastegels schoonmaken: hoe krijg je een terras weer schoon?
Vooral in de zomer wordt het terras vaak gebruikt als woon- en eetruimte. Het biedt immers voldoende ruimte om comfortabel te zitten, te eten of te zonnen. Om te zorgen dat het een plek blijft waar je prettig zit, moeten de terrastegels ten minste twee keer per jaar grondig worden gereinigd. Met de volgende 'tips en tricks' zorg je ervoor dat je terras er weer tiptop gaat uitzien.
Waar moet je op letten bij het schoonmaken van terrastegels?
Terrassen van beton of natuursteen zijn niet alleen aantrekkelijk door hun moderne uiterlijk, maar ook omdat ze makkelijk te onderhouden zijn. Vergeleken met houten terrassen zijn terrastegels met een glad oppervlak namelijk gemakkelijker te reinigen. Maar zoals zoveel dingen, gaan ook terrastegels na verloop van tijd tekenen van slijtage vertonen. Op stenen tegels kunnen vlekken ontstaan. Ook kan er mos en onkruid in de voegen gaan groeien. Het resultaat is niet erg esthetisch en bovendien soms gevaarlijk, want de groene aanslag kan snel glad worden. Maar hoe maak je zo’n stenen terras nu het beste schoon?
Als tuinbezitter kun je voor het schoonmaken van stenen of betonnen terrassen kiezen voor mechanische en chemische hulpmiddelen, maar je kunt ook natuurlijke producten gebruiken. Om schade aan terrastegels te voorkomen, moet je er altijd op letten dat de reinigingsmethode aangepast is aan het materiaal. Gereedschap zoals voegenkrabbers, hogedrukreinigers, oppervlaktereinigers of terrasreinigers zijn meestal even doeltreffend als huishoudelijke middeltjes.
Verwijderen van hardnekkig vuil van terrastegels
Voordat je begint met het terras echt goed schoon te maken, moet je eerst het hardnekkigste vuil verwijderen. Dat is wat extra werk, maar het voorkomt dat vuil zich tijdens het schoonmaken van de tegels verder kan verspreiden. Voor het verwijderen van los vuil, zoals dode bladeren of takken, kun je het beste een bezem van rijststro of plastic gebruiken. Metalen gazonvegers zijn namelijk niet alleen lawaaierig, wat de buren kan storen, ze kunnen ook het oppervlak beschadigen. Als je een heel groot buitenterras hebt, kun je een veegmachine gebruiken – dat maakt je werk een stuk makkelijker. Met zo’n machine bespaar je zowel tijd als energie.
Tip
Om mos- en algenvorming te voorkomen, moeten terrastegels regelmatig worden schoongemaakt: bij voorkeur meerdere keren per jaar.
Terrasvoegen reinigen
Zodra het oppervlak van het terras is schoon geveegd, zijn de voegen aan de beurt. Voor het verwijderen van onkruid kan een in de handel verkrijgbare voegenkrabber worden gebruikt. Daarmee kun je groene aanslag, onkruid en mos uit de voegen krabben. Dit vraagt uiteraard wat tijd en geduld, maar je hebt gegarandeerd eer van je werk! Als je geen voegenkrabber bij de hand hebt, kun je een troffel gebruiken. Een draadloze onkruidverwijderaar is nog efficiënter en ook vriendelijker voor je rug. Als eenvoudig alternatief kun je ook heet water gebruiken. Dat biedt een paar voordelen: het is goedkoop en milieuvriendelijk en het vernietigt de celstructuur van het onkruid, waardoor dit geleidelijkaan verdwijnt. Het nadeel is dat je deze methode verschillende keren moet herhalen voordat je resultaat ziet.
Na het schoonmaken van de voegen en het hardnekkigste vuil is het tijd voor de grondige reiniging van de terrastegels.
Terrastegels reinigen: vlekken en verkleuringen verwijderen
Vlekken van rode wijn, sporen van saus rond de tafel of spetters vet onder de barbecue: als tijdens een feestelijke zomeravond de vlekken op het terras niet onmiddellijk worden schoongemaakt en opgeruimd, moet wel zo snel mogelijk daarna worden ingegrepen. Vloeistoffen dringen namelijk snel door in poreuze terrastegels en kunnen verkleuringen veroorzaken die je er achteraf heel lastig uit krijgt. Vooral vet en olie laten hardnekkige vlekken achter op betonnen of stenen vloeren. Voor het schoonmaken van de tegels kun je een reinigingsmiddel voor natuursteen of een speciale betonreiniger gebruiken. Hier kan je onderscheid maken tussen producten die onverdund worden toegepast en producten die moeten worden verdund. Bij de laatste categorie is het heel belangrijk om je aan de juiste dosering te houden. Breng het reinigingsmiddel aan op de plek die moet worden schoongemaakt en laat het 2-5 minuten inwerken. Spoel de tegels daarna af met schoon water. Het terras kan ook worden gereinigd met simpele huishoudelijke producten. Je kunt bijvoorbeeld in heet water verdunde zwarte zeep gebruiken of je eigen schoonmaakmiddel maken. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is wat zetmeel, soda of azijn. Je moet zo’n schoonmaakmiddel wel eerst even testen op een plek die je niet goed ziet. Als daar blijkt dat het materiaal van de tegel verkleurt, kun je beter een professioneel schoonmaakmiddel gebruiken.
Gebruik je liever huishoudelijke middelen om je stenen terras schoon te maken? Ga dan als volgt te werk. Los het product op in water en verdeel het royaal over het terrasoppervlak. Azijn kan puur worden toegepast of vermengd met water in een verhouding van 1:1. Voor soda of zetmeel los je 1 tot 5 eetlepels op in 10 liter water, afhankelijk van hoe vuil het oppervlak is. Laat het mengsel 15 tot 20 minuten inwerken. Schrob tot slot het terras met een borstel en spoel het na met schoon water.
Het terras schoonmaken met een hogedrukreiniger
Om een terras echt grondig te reinigen is een hogedrukreiniger ideaal. Het water dat met een druk tot 180 bar op de vloer wordt gesproeid, reinigt de oppervlakken op een betrouwbare wijze. Dit is een bijzonder praktische en tijdbesparende methode, maar je moet wel oppassen: afhankelijk van het materiaal kan de waterstraal onder hoge druk de terrastegels ruw maken of zelfs beschadigen. Harde steensoorten kunnen zonder problemen met hoge druk worden gereinigd, maar zachtere natuursteen mag alleen met lagere druk worden gereinigd. Om terrastegels onder lage druk te reinigen, kun je het beste een hogedrukreiniger gebruiken in combinatie met een oppervlaktereiniger. Daarmee wordt de afstand tussen de watersproeiers en het oppervlak vergroot en dat zorgt voor een ‘zachtere’ reiniging. Voor kleine oppervlakken kan ook een mobiele middendrukreiniger met een bijpassende powerscrubber worden gebruikt.
Onderhoud met de terrasreiniger
Naast hogedrukreinigers zijn ook elektrische terrasreinigers heel handig voor het reinigen van terrastegels. Dankzij de combinatie van twee verwisselbare walsborstels voor houten en stenen oppervlakken en de geïntegreerde watertoevoer, kunnen zelfs hardnekkig vuil en groene aanslag worden verwijderd. De gebruikte hoeveelheid water kan worden aangepast aan het te reinigen materiaal. Er wordt niet meer water verbruikt dan nodig is voor het schoonmaken.
Zo maak je je terrastegels in een paar stappen schoon:
- Stap 1: voordat je begint, moet de terrasreiniger op het water worden aangesloten. Daarvoor kun je simpelweg een gewone tuinslang gebruiken.
- Stap 2: zodra de slang is aangesloten, open je de watertoevoer met de hendel. Daarna stel je in hoeveel water je wilt gebruiken voor het schoonmaken van het terras. Voor materialen als beton heb je meestal minder water nodig dan voor hout of steen.
- Stap 3: druk op de schakelaar om het apparaat te starten. Voor een optimale reiniging beweeg je de terrasreiniger gelijkmatig over het oppervlak heen en weer. Daarbij wordt het vuil losgemaakt door de achterwaarts draaiende walsborstels en onmiddellijk verwijderd door de geïntegreerde waterstraal.
- Stap 4: Spuit het oppervlak even af met de tuinslang en klaar is Kees: je terras is weer schoon.
Hoe krijg je natuurstenen terrastegels schoon?
Terrassen van natuursteen zoals graniet, marmer, zandsteen of kalksteen zijn robuust, slijtvast en behouden lang hun oorspronkelijke kleur. Het nadeel is echter dat in dit natuurlijke materiaal piepkleine putjes zitten waarin vuil en groene aanslag zich makkelijk ophopen. Voordat je terrastegels gaat reinigen met een hogedrukreiniger of een elektrische terrasreiniger, moet je nagaan hoe hard de steensoort is. Hoe harder de steen, des te minder gevoelig hij is voor mechanische behandeling. Erg hard materiaal, zoals graniet of basalt, kan zonder problemen met een hogedrukreiniger worden behandeld. Zachtere natuurstenen mogen alleen met behulp van lage druk of met de hand worden gereinigd. Het schoonmaken van kleinere oppervlakken kun je doen met een in de handel verkrijgbare pH-neutrale zeep, een beetje water en een borstel. Voor een efficiënte reiniging van grotere oppervlakken natuursteen kun je een elektrische terrasreiniger gebruiken of een combinatie van een hogedrukreiniger en een oppervlaktereiniger.
Hoe krijg je een betonnen terras weer schoon?
Beton is duurzaam en robuust, maar het heeft ook een hoog absorptievermogen en dat is een nadeel: vloeistoffen dringen er sneller in dan bij natuursteen. Daarom raden wij aan om voor het schoonmaken van betonnen terrastegels maar een kleine hoeveelheid water te gebruiken. Voor kleine vlekken of vuil is het voldoende om schuurzand te gebruiken. Dit werkt als schuurpapier en verwijdert droog vuil op een effectieve manier.
Groene aanslag en algen kunnen worden verwijderd met heet water en een borstel. Voor een natuurlijke en milieuvriendelijke reiniging is een zacht zeepsopje het meest geschikt. Los hiervoor de zeep op in warm water, giet het mengsel op de vloer en laat het 20 tot 30 minuten inwerken. Om het reinigingsmiddel beter in het oppervlak te laten dringen, veeg je het erin met een bezem of een schrobber. Spuit het oppervlak vervolgens grondig af met schoon water om alle resten reinigingsmiddel te verwijderen.