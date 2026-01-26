PS 30 Plus Powerscrubber

Aan hoge druk, tegen zware vervuiling: de powerscrubber PS 30 Plus is ideaal voor de verwijdering van hardnekkig vuil op kleine tot middelgrote plaatsen. De 3 ingebouwde hogedruksproeiers zorgen niet alleen voor schitterende resultaten, maar ook voor optimale oppervlakteprestaties. Om alle hoeken en kanten efficiënt en zonder al te veel moeite te kunnen reinigen, kan de zijsproeier 45 % gedraaid worden. Op deze manier wordt de gebruiker bovendien ook beschermd tegen opspattend water. En nog een voordeel: dankzij zijn compact design, is de PS 30 Plus bijzonder geschikt voor de reiniging van trappen. De borstelkop van de powerscrubber is bijzonder mobiel en kan flexibel worden gebruikt: hij kan 360 % worden gedraaid om moeilijk bereikbare plaatsen toch te kunnen reinigen. Alle gladde oppervlakken kunnen na het reinigen ook worden afgetrokken met de geïntegreerde vuiltrekker. Hierdoor wordt het overtollige vuil water snel verwijderd en zijn de oppervlakken weer onmiddellijk klaar voor gebruik.