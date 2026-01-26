PS 30 Plus Powerscrubber
De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.
Aan hoge druk, tegen zware vervuiling: de powerscrubber PS 30 Plus is ideaal voor de verwijdering van hardnekkig vuil op kleine tot middelgrote plaatsen. De 3 ingebouwde hogedruksproeiers zorgen niet alleen voor schitterende resultaten, maar ook voor optimale oppervlakteprestaties. Om alle hoeken en kanten efficiënt en zonder al te veel moeite te kunnen reinigen, kan de zijsproeier 45 % gedraaid worden. Op deze manier wordt de gebruiker bovendien ook beschermd tegen opspattend water. En nog een voordeel: dankzij zijn compact design, is de PS 30 Plus bijzonder geschikt voor de reiniging van trappen. De borstelkop van de powerscrubber is bijzonder mobiel en kan flexibel worden gebruikt: hij kan 360 % worden gedraaid om moeilijk bereikbare plaatsen toch te kunnen reinigen. Alle gladde oppervlakken kunnen na het reinigen ook worden afgetrokken met de geïntegreerde vuiltrekker. Hierdoor wordt het overtollige vuil water snel verwijderd en zijn de oppervlakken weer onmiddellijk klaar voor gebruik.
Kenmerken en voordelen
Draaibare zijsproeiersPerfecte spatvrije reiniging van alle hoeken en kanten.
Borstelkop die 360° kan gedraaid wordenVoor een grote flexibiliteit op moeilijk bereikbare plaatsen.
Borstelring (ook op de zijsproeier)Beschermt tegen opspattend water, ongeacht de instelling van de sproeiers.
Drie hogedruksproeiers
- Efficiënte verwijdering van hardnekkig vuil.
Compact design
- Zorgt voor een comfortabele reiniging op krappe plaatsen.
Combinatie van de kracht van hoge druk met een manuele borstel
- Garandeert een bijzonder efficiënte reiniging in vergelijking met traditionele borstels.
Wisser
- Gemakkelijke verwijdering van het vuile water. Kan vervangen worden zonder gereedschap.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|749 x 264 x 768
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 horizontal
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car & Home
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal
- K 2.100
- K 2.105
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS
- K 2.14 PLUS T50
- K 2.325
- K 2.325 T50
- K 2.410
- K 2.410 T50
- K 2.490 MD T50 + RR 7,5 m
- K 2.490 T150
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.190 *EU
- K 3.480
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.580 T200
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact HOME
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home Promopack
- K 4 Pure Home
- K 5
- K 5 Car *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control HOME
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus HOME
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Promopack
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Promopack
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus HOME
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Promopack
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home Promopack
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control
- K 7.700 MD
- K 7.710 T 400
- KHD 4-2 AN *BE
Toepassingen
- Trappen
- Terrassen
- Balkon
- (Tuin) ingangen, opritten
Onderdelen PS 30 Plus Powerscrubber
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.