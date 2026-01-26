PS 30 Plus Powerscrubber

De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.

Aan hoge druk, tegen zware vervuiling: de powerscrubber PS 30 Plus is ideaal voor de verwijdering van hardnekkig vuil op kleine tot middelgrote plaatsen. De 3 ingebouwde hogedruksproeiers zorgen niet alleen voor schitterende resultaten, maar ook voor optimale oppervlakteprestaties. Om alle hoeken en kanten efficiënt en zonder al te veel moeite te kunnen reinigen, kan de zijsproeier 45 % gedraaid worden. Op deze manier wordt de gebruiker bovendien ook beschermd tegen opspattend water. En nog een voordeel: dankzij zijn compact design, is de PS 30 Plus bijzonder geschikt voor de reiniging van trappen. De borstelkop van de powerscrubber is bijzonder mobiel en kan flexibel worden gebruikt: hij kan 360 % worden gedraaid om moeilijk bereikbare plaatsen toch te kunnen reinigen. Alle gladde oppervlakken kunnen na het reinigen ook worden afgetrokken met de geïntegreerde vuiltrekker. Hierdoor wordt het overtollige vuil water snel verwijderd en zijn de oppervlakken weer onmiddellijk klaar voor gebruik.

Kenmerken en voordelen
PS 30 Plus Powerscrubber: Draaibare zijsproeiers
Draaibare zijsproeiers
Perfecte spatvrije reiniging van alle hoeken en kanten.
PS 30 Plus Powerscrubber: Borstelkop die 360° kan gedraaid worden
Borstelkop die 360° kan gedraaid worden
Voor een grote flexibiliteit op moeilijk bereikbare plaatsen.
PS 30 Plus Powerscrubber: Borstelring (ook op de zijsproeier)
Borstelring (ook op de zijsproeier)
Beschermt tegen opspattend water, ongeacht de instelling van de sproeiers.
Drie hogedruksproeiers
  • Efficiënte verwijdering van hardnekkig vuil.
Compact design
  • Zorgt voor een comfortabele reiniging op krappe plaatsen.
Combinatie van de kracht van hoge druk met een manuele borstel
  • Garandeert een bijzonder efficiënte reiniging in vergelijking met traditionele borstels.
Wisser
  • Gemakkelijke verwijdering van het vuile water. Kan vervangen worden zonder gereedschap.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,9
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 749 x 264 x 768
Videos
Compatibele apparaten
Toepassingen
  • Trappen
  • Terrassen
  • Balkon
  • (Tuin) ingangen, opritten
Onderdelen PS 30 Plus Powerscrubber

