Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus

La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.

La haute pression contre les encrassements importants : la brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus est idéale pour l'élimination des saletés tenaces sur les surfaces de petite et moyenne superficies. Les 3 buses haute pression intégrées assurent non seulement des résultats éclatants, mais offrent également un rendement surfacique optimal. Pour un nettoyage efficace et sans effort de l'ensemble des coins et des bords, la buse latérale peut être tournée de 40 degrés. Par la même occasion, l'utilisateur est protégé de toutes les éclaboussures. Autre avantage : grâce à sa forme compacte, la PS 30 Plus est particulièrement adaptée au nettoyage des marches d'escalier. La tête de brossage de la brosse nettoyante haute performance est également mobile et utilisable de manière flexible : afin d'atteindre les endroits difficiles d'accès, celle-ci est orientable à 360 degrés. Après le nettoyage, toutes les surfaces lisses peuvent être raclées en utilisant la raclette intégrée. Ainsi, l'eau sale excédentaire est rapidement éliminée et les surfaces redeviennent immédiatement praticables.

Caractéristiques et avantages
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus: Buse latérale orientable
Buse latérale orientable
Nettoyage parfait de l'ensemble des coins et des bords sans éclaboussures.
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus: Tête de brosse orientable sur 360°
Tête de brosse orientable sur 360°
Pour une flexibilité maximale dans les endroits difficiles à atteindre.
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus: Brosse annulaire (également sur la buse latérale)
Brosse annulaire (également sur la buse latérale)
Protection contre les éclaboussures, quel que soit le réglage des buses.
Trois buses haute pression
  • Nettoyage efficace des saletés tenaces.
Design compact
  • Permet un nettoyage confortable dans les passages étroits.
Combinaison de la haute pression et de la pression manuelle de la brosse
  • Garantit un nettoyage particulièrement efficace en comparaison avec les brosses classiques.
Raclette.
  • Raclage facile de l'eau sale. Remplacement possible sans outils.
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0,9
Poids emballage inclus (kg) 1,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 749 x 264 x 768
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Escaliers
  • Terrasses
  • Balcon
  • Allées, entrées de garage
Piéces détachées Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.