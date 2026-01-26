Oppervlaktereiniger T-Racer T 5
Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.
De roterende arm met twee stralen van de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger kan vuil over grote oppervlakken verwijderen - voor een snelle en efficiënte reiniging van grote buitenoppervlakken. Uiterst praktisch: de oppervlaktereiniger kan worden aangepast zodat het mondstuk op de ideale afstand van het oppervlak wordt geplaatst, afhankelijk van het materiaal. Dit betekent dat harde oppervlakken, zoals steen en beton, net zo effectief kunnen worden gereinigd als meer delicate oppervlakken, zoals hout. Als gevolg hiervan reinigt de T-Racer T 5 in ongeveer de helft van de tijd die een spuitlans nodig heeft. Bovendien beschermt de kap op betrouwbare wijze de gebruiker en de omgeving tegen spatwater en het "hovercraft-effect" maakt manoeuvreren eenvoudiger dan ooit. Zelfs verticale oppervlakken, zoals garagedeuren, kunnen efficiënt worden gereinigd dankzij de ergonomische handgreep. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers van K 2 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
Twee roterende hogedruk sproeiersUitstekende oppervlakteprestatie - ideaal voor de reiniging van grotere oppervlakken
SpatbeschermingSpatvrije reiniging.
In hoogte verstelbaarDe sproeierafstand kan worden aangepast waardoor een brede waaier aan verschillende oppervlakken kan worden schoongemaakt. Reiniging van gevoelige en ongevoelige oppervlakken zoals hout en steen.
Handgreep
- Eenvoudige reiniging van vertikale oppervlakken.
Hovercraft effect
- De oppervlaktereininger gaat over het oppervlak met het effect van een hovercraft en garandeert op die manier een eenvoudige reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|708 x 280 x 995
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Terrassen
- Garagepoort
- Kleine huisgevels
- (Tuin) ingangen, opritten
- Tuinmuren en stenen muren
- Paden
Toebehoren
Onderdelen Oppervlaktereiniger T-Racer T 5
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.