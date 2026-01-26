T 5 Nettoyeur de surface T-Racer

Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.

Le bras rotatif Twin-Jet du nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer permet une élimination étendue de la saleté – et par conséquent un nettoyage rapide et efficace de superficies importantes en extérieur. Particulièrement pratique : le nettoyeur de surfaces offre la possibilité d'ajuster individuellement l'écart entre les buses et la surface à nettoyer. Ainsi, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, de même que les surfaces délicates, comme le bois, peuvent être nettoyées dans le respect des matériaux. Le T 5 T-Racer permet de consacrer environ deux fois moins de temps au nettoyage qu'avec une lance d'arrosage. En outre, le capot protège l'utilisateur et son environnement de manière fiable contre les projections d'eau et grâce à l'effet hydroglisseur, les manœuvres sont un jeu d'enfants. À l'aide de la poignée ergonomique, même les surfaces verticales telles que les portes de garage peuvent être nettoyées de manière optimale. Convient pour les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.

Caractéristiques et avantages
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer: Deux buses à jet plat rotatives
Deux buses à jet plat rotatives
Bon rendement surfacique, idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer: Protection anti-éclaboussures
Protection anti-éclaboussures
Un nettoyage sans éclaboussures.
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer: Réglage de la hauteur
Réglage de la hauteur
L'adaptation de l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer permet le nettoyage de différentes surfaces. Nettoyage de surfaces délicates et non-délicates comme le bois et la pierre.
Poignée
  • Nettoyage simple de surfaces verticales.
Effet hydroglisseur
  • Le T-Racer, avec son effet hydroglisseur, rend le nettoyage simple et sans effort
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 1,4
Poids emballage inclus (kg) 2,4
Dimensions (L × l × h) (mm) 708 x 280 x 995
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Surfaces dans la maison et le jardin
  • Terrasses
  • Portes de garage
  • Façades de petites maisons
  • Allées, entrées de garage
  • Murs de jardin et de pierre
  • Chemins
Accessoires
Piéces détachées T 5 Nettoyeur de surface T-Racer

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.