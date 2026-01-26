T 5 Nettoyeur de surface T-Racer
Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.
Le bras rotatif Twin-Jet du nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer permet une élimination étendue de la saleté – et par conséquent un nettoyage rapide et efficace de superficies importantes en extérieur. Particulièrement pratique : le nettoyeur de surfaces offre la possibilité d'ajuster individuellement l'écart entre les buses et la surface à nettoyer. Ainsi, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, de même que les surfaces délicates, comme le bois, peuvent être nettoyées dans le respect des matériaux. Le T 5 T-Racer permet de consacrer environ deux fois moins de temps au nettoyage qu'avec une lance d'arrosage. En outre, le capot protège l'utilisateur et son environnement de manière fiable contre les projections d'eau et grâce à l'effet hydroglisseur, les manœuvres sont un jeu d'enfants. À l'aide de la poignée ergonomique, même les surfaces verticales telles que les portes de garage peuvent être nettoyées de manière optimale. Convient pour les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Deux buses à jet plat rotativesBon rendement surfacique, idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
Protection anti-éclaboussuresUn nettoyage sans éclaboussures.
Réglage de la hauteurL'adaptation de l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer permet le nettoyage de différentes surfaces. Nettoyage de surfaces délicates et non-délicates comme le bois et la pierre.
Poignée
- Nettoyage simple de surfaces verticales.
Effet hydroglisseur
- Le T-Racer, avec son effet hydroglisseur, rend le nettoyage simple et sans effort
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,4
|Poids emballage inclus (kg)
|2,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|708 x 280 x 995
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 5 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Smart Control Home
PRODUITS ABANDONNÉS
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car&Home
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition *DE
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.100
- K 2.110 *EU
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.185 PLUS *EU
- K 2.190 *EU
- K 2.325
- K 2.325 T50
- K 2.400 + T50 *EU
- K 2.410
- K 2.410 T 50
- K 2.490 MD T50 + RR 7,5 m
- K 2.490 T150
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.190 *EU
- K 3.200 compact
- K 3.550 *EU
- K 3.550 T 250
- K 3.580 *EU
- K 3.580 T200 *EU
- K 4
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Pr PC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Pure Home *EU
- K 4.200 compact
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium HOME
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5.700
- K 5.700 T300 *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Set *BE
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Pure Home *EU
- K 7 Smart Control
- K 7.700 *EU
- K3 Car & Home T50
- KHD 4-2 AN *BE
- K 2.14
- K 3 Full Control
- K 4 Compact *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7
- K 7 Premium Smart Control Home
- Nettoyeur haute pression K 2.105
- Nettoyeur haute pression K 214 + T50
- Nettoyeur haute pression K 7.710 T400
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Terrasses
- Portes de garage
- Façades de petites maisons
- Allées, entrées de garage
- Murs de jardin et de pierre
- Chemins
Accessoires
Piéces détachées T 5 Nettoyeur de surface T-Racer
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.