Quand faut-il nettoyer une terrasse en bois ?

Qu’elle soit en bois, en pierre ou en béton, chaque terrasse est exposée aux conditions climatiques : le vent, la pluie et l’ensoleillement peuvent la mettre à mal. L’humidité persistante en automne et en hiver peut notamment attaquer massivement le bois et le rendre poreux. À cela s’ajoutent les signes d’usure lors des repas et fêtes sur la terrasse en bois en été. Il en résulte des rayures, des fissures, des taches et des décolorations sur le bois.

Mais quel est le meilleur moment pour nettoyer une terrasse en bois ? Il est recommandé de procéder à un lavage en profondeur deux fois par an : au début du printemps et en automne, au moment de préparer le jardin pour l’hiver. Le nettoyage et l’entretien de la terrasse en bois devraient toujours avoir lieu par temps sec, afin que les lames puissent bien sécher après le nettoyage.