Nettoyer une terrasse en bois : c'est simple et rapide
Une terrasse offre de nombreux avantages, surtout en été. C’est un lieu de retraite pour se détendre et faire le plein de soleil ou pour s’asseoir avec sa famille et ses amis, en toute convivialité. Les terrasses en bois sont particulièrement appréciées, car elles dégagent une ambiance chaleureuse et naturelle et transforment l’espace extérieur en une agréable pièce à vivre en plein air. Le bois présente cependant un inconvénient non négligeable : contrairement au béton ou à la pierre, ce matériau naturel peut se révéler assez fragile selon les variétés. Pour en profiter longtemps, il est donc important de nettoyer et d’entretenir régulièrement une terrasse en bois.
Quand faut-il nettoyer une terrasse en bois ?
Qu’elle soit en bois, en pierre ou en béton, chaque terrasse est exposée aux conditions climatiques : le vent, la pluie et l’ensoleillement peuvent la mettre à mal. L’humidité persistante en automne et en hiver peut notamment attaquer massivement le bois et le rendre poreux. À cela s’ajoutent les signes d’usure lors des repas et fêtes sur la terrasse en bois en été. Il en résulte des rayures, des fissures, des taches et des décolorations sur le bois.
Mais quel est le meilleur moment pour nettoyer une terrasse en bois ? Il est recommandé de procéder à un lavage en profondeur deux fois par an : au début du printemps et en automne, au moment de préparer le jardin pour l’hiver. Le nettoyage et l’entretien de la terrasse en bois devraient toujours avoir lieu par temps sec, afin que les lames puissent bien sécher après le nettoyage.
Pourquoi nettoyer une terrasse en bois régulièrement ?
Il est conseillé de nettoyer régulièrement sa terrasse en bois pour plusieurs raisons :
- Cela permet de réduire ou d’éviter le grisaillement
- La terrasse garde son aspect décoratif
- Les dépôts verts comme la mousse sont éliminés
- Le bois ne présente pas de zones glissantes
- L’eau ne stagne pas et les saletés ne retiennent pas l’humidité
- Les champignons nuisibles ne peuvent pas se multiplier
Attention à ne pas nettoyer votre terrasse en bois sans préparation
Avant de commencer, il est conseillé d’enlever tout le mobilier de jardin et les bacs à plantes afin de pouvoir accéder sans encombre à chaque recoin de la terrasse. L’ensemble de l’espace extérieur peut être débarrassé des saletés les plus importantes à l’aide d’un balai. Pour enlever les feuilles mortes rapidement et avec efficacité, il est possible d’utiliser des souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil. Après le nettoyage, une fois le sol bien sec, vous pourrez remettre les meubles de jardin en place. Profitez du temps de séchage pour nettoyer le mobilier de jardin.
Quelle est la meilleure façon de nettoyer les espaces extérieurs ?
Pour nettoyer une terrasse en bois, il faut tenir compte du degré de salissure. Si elle ne présente que des feuilles mortes ou une petite couche de mousse verte, il est généralement possible de la nettoyer rapidement et facilement à la main, sans produit de nettoyage spécifique. Un balai robuste, une brosse à main ou une éponge, un peu d’eau chaude et du savon suffisent généralement pour éliminer efficacement les saletés.
Cependant, il est aussi possible d’utiliser un appareil pour nettoyer la terrasse en bois en cas de saletés tenaces. Un nettoyeur de terrasse avec brosses-rouleaux pour sols en bois convient particulièrement bien. Il nettoie puissamment, mais avec douceur, tout en consommant un minimum d’eau : les deux brosses cylindriques détachent la saleté sans effort. Les buses d’eau placées au-dessus intensifient le nettoyage et rincent en même temps la saleté. Selon le degré de salissure, l’arrivée d’eau peut être réglée manuellement par une vanne. Comme le moteur puissant est fixé au centre, les brosses peuvent atteindre facilement les coins et les bords. Il est donc possible d’éliminer la saleté le long des murs de la maison. Grâce aux brosses interchangeables, les surfaces en bois et les surfaces en pierre lisse peuvent être nettoyées.
Conseil
Pour éviter d’avoir à fournir trop d’efforts lors de l’utilisation du nettoyeur de terrasse, il est préférable de tenir l’appareil à un angle aussi plat que possible par rapport au sol.
Nettoyer la terrasse avec le nettoyeur haute pression
Pour entretenir une terrasse en bois, il est possible d’avoir recours à un nettoyeur haute pression. Mais attention : uniquement avec le bon réglage et les accessoires adéquats. Le bois est un matériau tendre et se révèle assez sensible selon l’espèce et le traitement. C’est pourquoi le choix de la méthode et des accessoires de nettoyage doit être bien réfléchi. Pour être sûr de ne pas vous tromper, il est recommandé de toujours faire un essai à un endroit peu visible. Lors du réglage du nettoyeur haute pression, prenez en compte des facteurs tels que la finition, la lasure et l’état du bois. La règle est la suivante : plus le matériau est sensible, plus la pression doit être faible.
Voici comment nettoyer une terrasse en bois avec un nettoyeur haute pression, un détergent et une brosse nettoyante haute performance :
Étape 1 : appliquer le produit de nettoyage
Les saletés les plus importantes se détachent particulièrement bien si vous appliquez un produit de nettoyage pour bois sur la terrasse avec le nettoyeur haute pression, par exemple à l’aide de la lance Vario Power, lors de la première étape de travail. Le nettoyant pour bois 3 en 1 ne nettoie pas seulement en profondeur, il offre également une protection contre les UV ainsi qu’un soin intensif pour entretenir le bois et le protéger contre la saleté et l’humidité. Appliquez uniformément la mousse sur la surface et laissez agir pendant deux à cinq minutes.
Étape 2 : frotter la terrasse
Pour nettoyer la terrasse en bois en profondeur, commencez par retirer la buse à jet plat et fixez la brosse nettoyante haute performance au nettoyeur haute pression. L’utilisation de cette brosse est particulièrement recommandée sur les terrasses en bois, car les poils fins pénètrent jusque dans les rainures de la surface. La brosse comporte également trois buses haute pression qui décuplent la puissance de nettoyage du balai-brosse. Déplacez maintenant le brosse nettoyante d’avant en arrière de manière régulière en versant de l’eau en permanence. Frottez toujours le bois dans le sens des fibres, c’est-à-dire dans le sens de la longueur et non de la largeur.
Étape 3 : réappliquer le produit de nettoyage
Pour une protection encore plus durable, il est possible d’appliquer à nouveau le nettoyant pour bois 3 en 1. Pour ce faire, fixez à nouveau la lance au nettoyeur haute pression, appliquez le produit de nettoyage uniformément sur la surface en bois à l’aide de la buse à jet plat et laissez agir (voir étape 1).
Étape 4 : rincer la terrasse
Pour finir, rincez la terrasse en bois avec la buse à jet plat dans le sens des fibres. Pour nettoyer les terrasses en bois, il convient de travailler exclusivement avec la buse à jet plat, car le jet crayon ou la rotabuse exercent une plus grande pression sur le bois et pourraient l’endommager. Ce faisant, veillez à respecter une distance de 30 centimètres par rapport à la surface du sol afin d’obtenir un résultat de rinçage idéal. Laissez ensuite sécher la terrasse.
Les terrasses en bois peuvent également être nettoyées en douceur et avec une faible pression d’eau à l’aide d’un nettoyeur de surface avec fonction de rinçage intégrée.
Enlever les saletés les plus importantes et dégriser la terrasse
Il est (presque) impossible d’éviter les saletés importantes dues aux intempéries et à l’utilisation quotidienne de la terrasse. Avec le temps, le bois devient gris sous l’effet de l’humidité et des rayons du soleil ou des dépôts et des taches se forment. Pour les enlever, il faut commencer par asperger brièvement la terrasse en bois avec de l’eau. Les saletés restantes sont ensuite éliminées à l’aide d’un balai ou d’une brosse à main. Il existe dans le commerce des dégriseurs spéciaux pour lutter contre la coloration grise du bois. Le produit s’applique sur toute la surface du bois et doit agir pendant plusieurs heures avant d’être rincé à l’eau claire.
Enlever les dépôts verts
L’humidité qui s’infiltre et la formation de mousse ou d’autres végétaux peuvent rendre le bois de plus en plus glissant. Pour éviter les accidents, la mousse doit être retirée immédiatement de la terrasse en bois. Vous pouvez utiliser des astuce de grand-mère pour nettoyer une terrasse en bois tels qu’un peu d’eau chaude, de l’amidon et du bicarbonate de soude. Il est ainsi possible de préparer une pâte de nettoyage qui permet de lutter contre les dépôts verts et la mousse : versez trois cuillères à soupe d’amidon dans 500 millilitres d’eau chaude et mélangez. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de grumeaux. Versez ensuite le mélange dans une casserole avec 100 grammes de soude, ajoutez cinq litres d’eau et portez brièvement à ébullition sur le feu.
Appliquez maintenant la pâte nettoyante sur le bois et faites-la pénétrer à l’aide d’un grattoir ou d’une brosse à main. Après avoir laissé agir le mélange de soude et d’amidon pendant quelques heures, rincez-le soigneusement à l’aide d’un tuyau d’arrosage.
Comment nettoyer des lames de terrasse en bois avec d’autres produits ménagers
En plus du mélange de soude et d’amidon, il existe d’autres astuces maison pour entretenir la terrasse en bois. Un peu de produit vaisselle dilué dans de l’eau permet par exemple de lutter contre les petites saletés. Il suffit de répartir généreusement ce mélange sur les planches, puis de frotter soigneusement à l’aide d’une brosse ou d’un balai. Pour finir, il faut rincer la terrasse à l’eau claire pour retrouver un espace extérieur propre. Le savon mou est également une option : appliquez le savon non dilué sur la terrasse en bois, frottez avec une brosse et rincez ensuite abondamment à l’eau claire.
Entretenir une terrasse en bois avec une huile adaptée
Pour vitrifier le bois et le protéger ainsi du retour des saletés, il est possible d’appliquer une huile spéciale de protection après le nettoyage. Cette huile permet non seulement de conserver la couleur du bois, mais aussi de colmater les fissures et les irrégularités du matériau. De plus, elle protège contre la pénétration de l’humidité. Certains nettoyants pour bois contiennent déjà un soin intensif, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de traiter le bois ultérieurement avec de l’huile.