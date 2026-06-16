Afin de protéger les planchers de terrasse des salissures dues aux intempéries, ils doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier et adapté. Les brosses-rouleaux conçues spécialement pour les surfaces en bois et les revêtements en bois composite (WPC) permettent une élimination particulièrement uniforme et minutieuse des salissures à l'extérieur. Les 2 brosses-rouleaux comprises dans le kit sont faciles à remplacer et servent de pièces de rechange pour les brosses fournies avec le nettoyeur de terrasses PCL 4.