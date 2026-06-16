Brosses rouleaux
Les têtes de brossage du kit de 2 rouleaux pour le PCL 4 permettent d'éliminer intégralement et uniformément les salissures à l'extérieur. Rendez tout leur éclat aux surfaces en bois et revêtements en bois composite (WPC).
Afin de protéger les planchers de terrasse des salissures dues aux intempéries, ils doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier et adapté. Les brosses-rouleaux conçues spécialement pour les surfaces en bois et les revêtements en bois composite (WPC) permettent une élimination particulièrement uniforme et minutieuse des salissures à l'extérieur. Les 2 brosses-rouleaux comprises dans le kit sont faciles à remplacer et servent de pièces de rechange pour les brosses fournies avec le nettoyeur de terrasses PCL 4.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage en profondeur et uniforme des surfaces en bois et revêtements en bois composite à l'extérieur, avec un rendement surfacique élevé
Matériau des poils spécialement adapté à la tâche de nettoyage
Profil de brosse optimisé pour le nettoyage des surfaces en bois et revêtements en bois composite
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|134 x 100 x 100
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Surfaces en bois
- Dépôt vert
- Mousse