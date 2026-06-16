Walsborstels houten oppervlakken
Het vuil op buitenterreinen wordt volledig en gelijkmatig verwijderd met de borstelkoppen van het tweedelige borstelset voor de PCL 4. Houten oppervlakken en WPC vloerbedekkingen zien er weer als nieuw uit.
Terrasvloeren zouden regelmatig en grondig moeten gereinigd worden om weergerelateerd vuil te vermijden. Met de walsborstels die speciaal ontwikkeld zijn voor houten oppervlakken en WPC vloerbedekkingen, kan het vuil van oppervlakken buitenshuis bijzonder gelijkmatig en grondig worden verwijderd. De twee walsborstels die in de set zijn inbegrepen zijn gemakkelijk te vervangen en zij kunnen gebruikt worden in de plaats van de borstels die in de levering zijn inbegrepen van de PCL 4 patio cleaner.
Kenmerken en voordelen
Grondige en gelijkmatige reiniging van houten oppervlakken en WPC vloerbedekkingen buitenshuis met een goede oppervlakteprestatie.
Borstelmateriaal speciaal aangepast aan de reinigingstaak
Verbeterd borstelprofiel voor de reiniging van houten oppervlakken en WPC vloerbedekkingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|134 x 100 x 100
Toepassingen
- Terrassen
- Balkon
- Houten oppervlakken
- Mos