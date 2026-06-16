Walsborstels houten oppervlakken

Terrasvloeren zouden regelmatig en grondig moeten gereinigd worden om weergerelateerd vuil te vermijden. Met de walsborstels die speciaal ontwikkeld zijn voor houten oppervlakken en WPC vloerbedekkingen, kan het vuil van oppervlakken buitenshuis bijzonder gelijkmatig en grondig worden verwijderd. De twee walsborstels die in de set zijn inbegrepen zijn gemakkelijk te vervangen en zij kunnen gebruikt worden in de plaats van de borstels die in de levering zijn inbegrepen van de PCL 4 patio cleaner.