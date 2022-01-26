Comment préparer le jardin pour l’hiver
À l’automne, les propriétaires d'un jardin doivent commencer à préparer leur jardin pour l’hiver. Mais déterminer le moment auquel vous devez avoir terminé n’est pas si simple : la période idéale se situe entre mi-octobre et début novembre. Il est alors temps de prendre quelques mesures pour l’entretien de la pelouse, des parterres, des arbustes, des arbres et des haies. Il est également important de bien protéger les outils de jardinage du froid. Kärcher vous explique comment faire.
Préparer la pelouse pour l’hiver
Si vous voulez que votre pelouse soit fournie et bien verte au printemps, vous devez vous assurer qu’elle ne souffre pas de l’hiver. Pour cela, il est important de tondre la pelouse avec une hauteur de coupe de 5 à 6 centimètres. Vous devez également ramasser les feuilles, les petites branches, la mousse et l’herbe coupée pour éviter leur décomposition et la moisissure. Cela permet en outre à la pelouse de recevoir davantage de lumière et de mieux se développer. Le râteau est l’outil idéal pour cette tâche. Enfin, vous devez répandre de l’engrais sur la pelouse une dernière fois dans l’année, afin qu’elle dispose de nutriments importants pendant l’hiver.
Contrôler les plantes en bac et les rentrer
Lorsque vous préparez votre jardin pour l’hiver, vous devez rentrer la plupart de vos plantes en bac afin qu’elles passent l’hiver à l’intérieur. De nombreuses plantes telles que la lavande, la rose de Noël, le fuchsia de Magellan et la pensée à corne résistent au froid et peuvent rester dehors pendant l’hiver, mais pas n’importe où. Elles doivent se trouver à un endroit protégé. Pour les plantes en bac que vous devez rentrer pour l’hiver, vous devez vérifier au préalable qu’elles ne sont pas porteuses de maladies ou de parasites. Si elles sont malades ou infestées, vous courez le risque que la maladie ou le nuisible se propage à d’autres plantes, surtout si elles sont proches les unes des autres.
Tailler les arbustes, les haies et les arbres
La prochaine étape pour préparer votre jardin avant l’hiver consiste à utiliser un taille-haie, un sécateur ou un tronçonneuse pour tailler les longues pousses et éliminer les branches malades et mortes des arbres. Cette action doit être effectuée avant le premier gel, car les cicatrices qui en résultent doivent avoir le temps de se refermer. Par ailleurs, lorsque vous taillez une haie, pensez à le faire en forme de trapèze : taillez-la de manière plus large au sol qu’en hauteur. Les branches situées près du sol reçoivent ainsi suffisamment de lumière. Cela permet également à la haie de conserver sa forme même lorsque la neige s’accumule dessus, ce qui est important en hiver.
Entretenir les parterres
Il est également important de préparer les parterres de fleurs et les jardins potagers à l’arrivée de l’hiver. Il convient pour cela de couper les éléments fanés et morts à l’aide d’un sécateur avant le début de l’hiver. Afin d’enrichir la terre en nutriments, vous pouvez utiliser un mélange de branches et de feuilles broyées. Cette astuce s’avère bien pratique, car le paillage et les feuilles protègent les plantes du gel.
Autres possibilités d’utilisation des déchets de jardinage
Les déchets de jardinage tels que les feuilles et les branchages peuvent être disposés en un ou plusieurs tas dans le jardin avant l’arrivée de l’hiver, afin de servir d’abri à divers animaux tels que les hérissons, les souris ou certains insectes. Vous pouvez également utiliser l’herbe coupée et les feuilles afin de créer un tas de compost. Les micro-organismes et les vers le transformeront au fil du temps en un humus riche en nutriments. Pour obtenir un compost efficace, vous devez cependant tenir compte du fait que tous les types d’arbres ne s’y prêtent pas, car de nombreuses feuilles ne contiennent que très peu de nutriments. Vous devez placer le tas de compost à l’ombre et sur un sol nu, non imperméabilisé. Si vous tenez compte de ces astuces en préparant votre jardin pour l’hiver, vous pourrez profiter d’humus frais au début du printemps.
Entreposer correctement les outils de jardinage
Il est important d’entreposer correctement les outils de jardinage tels que les râteaux, faux, flexibles et cisailles, ainsi que les outils de jardinage électriques, afin d’en assurer le bon fonctionnement lorsque vous les réutiliserez. En suivant nos conseils, vous retrouverez vos outils en bon état au printemps.
La bonne préparation
En principe, pour l’entreposage des petits outils de jardinage, vous devez surtout faire attention à les nettoyer avant de les stocker. Pour ce faire, utilisez de la paille de fer, une brosse métallique, un vaporisateur ou un nettoyeur haute pression pour retirer la saleté des pelles, râteaux et bêches. Les appareils à moteur ou sans fil doivent tout d’abord être débarrassés des saletés grossières à l’aide d’une brosse, puis nettoyés avec un chiffon humide. Les nettoyeurs haute pression et les autres appareils avec une arrivée d’eau doivent être vidés avant d’être entreposés. Bon à savoir : il reste toujours un petit peu d’eau dans ces appareils. C’est pourquoi les appareils qui utilisent de l’eau doivent être stockés à l’abri du gel. Il est également indispensable de vider totalement les flexibles, de les sécher, puis de les enrouler, en faisant bien attention à ne pas les plier.
Préparer le tuyau d’arrosage extérieur pour l’hiver
Et puisque nous parlons de l’eau, vous devez également préparer votre robinet extérieur pour l’hiver. Afin d’éviter que l’eau qui reste dans les canalisations ne gèle et que les canalisations ne perdent leur étanchéité, le réseau d’eau potable qui alimente le robinet extérieur doit être fermé et le robinet ouvert. Vous devez en outre vider les bacs de récupération d’eau de pluie et les arrosoirs. Les premiers peuvent rester à l'extérieur avec le robinet de vidange ouvert. Les seconds doivent dans l’idéal être stockés à l’intérieur. Les pompes de bassin doivent être coupées et leur arrivée et sortie d’eau vidées. Vous devez ensuite les entreposer à l’abri du gel pendant tout l’hiver.
Éliminer la rouille
Ce n’est un secret pour personne : pour rester en bon état de fonctionnement plus longtemps, les outils fortement sollicités doivent être nettoyés régulièrement. Cela est d’autant plus valable avant l’arrivée de l’hiver. Voici comment protéger vos outils de la rouille :
- Tout d’abord, nettoyez-les à l’eau et éliminez les impuretés à l’aide d’une brosse.
- Séchez-les ensuite correctement.
- Si de la rouille s’est déjà formée, vous pouvez l'éliminer à l’aide d'une paille de fer ou d’une brosse en acier ou à chiendent.
- Enfin, appliquez une huile de protection sur les zones rugueuses afin de les protéger de la rouille, qu’elles y aient déjà été sujettes ou non.
Où stocker les outils ?
Dans l’idéal, nous vous recommandons de stocker les outils dans un abri de jardin ou dans une remise à outils. Le garage ou la cave peuvent également servir de lieux d’entreposage, notamment si vous avez acheté des supports ou des étagères spéciales dans un magasin spécialisé, pour ranger vos outils dans les règles de l’art. En aucun cas vous ne devez laisser vos outils de jardinage à l’extérieur en hiver. Les températures faibles peuvent rendre le caoutchouc poreux, déformer les matériaux, sans parler des dégâts sur les composants électroniques fragiles des outils tels que les tondeuses sans fil, les taille-haies sans fil et les robots tondeuses sans fil. Pour entreposer ces appareils, vous devez encore faire attention à quelques éléments.
Guide pour stocker les nettoyeurs haute pression à l’abri du gel
Les nettoyeurs haute pression doivent toujours être protégés du gel en hiver. Il n’est cependant pas toujours possible de les entreposer dans une pièce chauffée. En cas de fortes gelées, les températures dans les abris de jardin et les garages peuvent descendre en dessous de 0 °C. Il existe alors un risque que de petites quantités d’eau résiduelle gèlent dans le nettoyeur haute pression. Dans la mesure où l’eau se dilate lorsqu’elle gèle, les joints peuvent être endommagés, ainsi que les pompes dans le pire des cas. Afin de prévenir les dommages liés au gel, il est recommandé de vidanger l’eau résiduelle présente dans l’appareil, les accessoires et les flexibles. Nous vous conseillons de démonter l’accessoire et de faire fonctionner le nettoyeur haute pression sans raccordement d’eau pendant environ 30 secondes, jusqu’à ce qu’il soit parfaitement vide. Si l’appareil est équipé d’un réservoir à détergent, celui-ci doit également être vidé et purgé avant l’entreposage. Afin de retirer les résidus de nettoyants chimiques, vous pouvez remplir le réservoir avec environ 0,2 litre d’eau douce. Mettez ensuite l’appareil sous tension en mode de nettoyage pendant quelques instants. L’eau est alors acheminée hors du réservoir. Une fois par an, vous devez également vérifier et nettoyer le filtre à eau au niveau de l’arrivée d’eau du nettoyeur haute pression. Ce nettoyage peut être effectué au moment de l’hivernage.
Comment et quand préparer l’entreposage pour l’hiver des tondeuses sans fil ?
Lorsque l’hiver est là, les tondeuses à batterie et les robots tondeuses ne doivent en aucun cas rester dehors, car cela pourrait endommager les composants électroniques. C'est également valable pour l’entreposage des batteries et de la station de recharge. Ces appareils doivent être placés dans un endroit sec au plus tard fin octobre, c’est-à-dire dans l’idéal lorsque vous tondez la pelouse pour la dernière fois de l’année. La batterie d’une tondeuse sans fil ou d’un robot tondeuse doit être chargée à environ 75 % en vue de son entreposage pour l’hiver. En effet, lorsque les batteries lithium-ion se déchargent totalement, leur durée de vie diminue. Dans l’idéal, les batteries doivent être stockées à une température comprise entre 10 et 20 °C. De ce fait, le mieux est de les garder dans la maison, tandis que le robot tondeuse ou la tondeuse sans fil peuvent sans problème rester dans un cabanon, une cave ou un garage. Si la batterie du robot tondeuse n’est pas amovible, vous devez entreposer l’appareil dans un endroit sec pour l’hiver.
Les mêmes règles s’appliquent à l’entreposage des robots tondeuses et des petits outils de jardinage : vous devez les nettoyer, mais pas avec un flexible ou un nettoyeur haute pression, de préférence avec un chiffon humide. Si vous ne le faites pas, les composants électroniques de l’appareil risquent d’être endommagés. Pour démonter la station de recharge, retirez tous les câbles et protégez leurs extrémités de l’humidité et du gel à l’aide d’un film. Si les contacts de la station de recharge sont sales, nettoyez-les en utilisant du papier de verre fin.
Entreposer le mobilier de jardin pour l’hiver
Qu’il s’agisse d’une table et de chaises de jardin en matériau résistant à l’hiver (comme le rotin), en aluminium ou en bois, lorsque vous préparez votre jardin pour la saison froide, vous devez également les protéger, tout comme les nappes et les coussins de chaise. Vous pouvez les placer dans un lieu sec et frais tel qu’une cave, un garage ou un abri de jardin. Seuls les meubles en acier peuvent rester dehors pendant l’hiver. Si vous n’avez pas assez de place pour stocker vos meubles à l’intérieur, vous pouvez utiliser des housses de protection spéciales. Procédez comme suit :
- Nettoyez le mobilier de jardin et laissez-le sécher.
- Fixez correctement les housses de protection, en tenant compte du vent.
- Afin d’éviter la formation de moisissures, assurez-vous que de l’air circule autour du meuble.