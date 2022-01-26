Comment préparer le jardin pour l’hiver

Comment et quand préparer l’entreposage pour l’hiver des tondeuses sans fil ?

Lorsque l’hiver est là, les tondeuses à batterie et les robots tondeuses ne doivent en aucun cas rester dehors, car cela pourrait endommager les composants électroniques. C'est également valable pour l’entreposage des batteries et de la station de recharge. Ces appareils doivent être placés dans un endroit sec au plus tard fin octobre, c’est-à-dire dans l’idéal lorsque vous tondez la pelouse pour la dernière fois de l’année. La batterie d’une tondeuse sans fil ou d’un robot tondeuse doit être chargée à environ 75 % en vue de son entreposage pour l’hiver. En effet, lorsque les batteries lithium-ion se déchargent totalement, leur durée de vie diminue. Dans l’idéal, les batteries doivent être stockées à une température comprise entre 10 et 20 °C. De ce fait, le mieux est de les garder dans la maison, tandis que le robot tondeuse ou la tondeuse sans fil peuvent sans problème rester dans un cabanon, une cave ou un garage. Si la batterie du robot tondeuse n’est pas amovible, vous devez entreposer l’appareil dans un endroit sec pour l’hiver.

Les mêmes règles s’appliquent à l’entreposage des robots tondeuses et des petits outils de jardinage : vous devez les nettoyer, mais pas avec un flexible ou un nettoyeur haute pression, de préférence avec un chiffon humide. Si vous ne le faites pas, les composants électroniques de l’appareil risquent d’être endommagés. Pour démonter la station de recharge, retirez tous les câbles et protégez leurs extrémités de l’humidité et du gel à l’aide d’un film. Si les contacts de la station de recharge sont sales, nettoyez-les en utilisant du papier de verre fin.