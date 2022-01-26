Wat je moet doen om je tuin winterklaar te maken

Tips voor het vorstvrij bewaren van hogedrukreinigers

Hogedrukreinigers moeten in de winter altijd tegen vorst worden beschermd. Het is echter niet altijd mogelijk om ze in een verwarmde ruimte op te bergen. Bij strenge vorst kunnen de temperaturen in tuinschuren en garages dalen tot onder het vriespunt. Daarbij bestaat het risico dat het kleine restje water dat is achtergebleven in een hogedrukreiniger, bevriest. Omdat water bij bevriezing uitzet, kunnen op die manier de afdichtingen beschadigd raken, en in het ergste geval ook de pomp. Om schade door bevriezing te voorkomen, is het aan te bevelen om al het restwater in het apparaat, de hulpstukken en de slangen te verwijderen. We raden je aan het hulpstuk los te koppelen en het apparaat gedurende ongeveer 30 seconden zonder watertoevoer te laten draaien, totdat het helemaal leeg is. Als het apparaat is uitgerust met een reinigingsmiddelreservoir, moet dit voor het opbergen ook worden geleegd en doorgespoeld. Om resten reinigingsmiddel te verwijderen, vul je het reservoir met ongeveer 0,2 liter zoetwater. Vervolgens laat je het apparaat enkele momenten in ‘reinigingsmodus’ draaien. Het water wordt daardoor uit het reservoir gepompt. Eens per jaar moet je ook het waterfilter bij de watertoevoer in de hogedrukreiniger controleren en schoonmaken. Dat kun je doen voordat je het apparaat opslaat voor de winter.