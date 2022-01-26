Wat je moet doen om je tuin winterklaar te maken
In de herfst moeten tuineigenaars beginnen hun tuin klaar te maken voor de winter. Maar het moment bepalen waarop je klaar moet zijn is niet altijd even makkelijk: de ideale periode ligt tussen half oktober en begin november. Dat is de tijd om het onderhoud van het gazon, de perken, struiken, bomen en heggen aan te pakken. Ook belangrijk is om je tuingereedschap te beschermen tegen de kou. Kärcher legt je uit hoe je dat doet.
Het gazon winterklaar maken
Als je in het voorjaar een mooi vol en groen gazon wilt hebben, moet je zorgen dat het niet lijdt onder de winterkou. In dat kader is het belangrijk om het gras te maaien tot een hoogte van 5 tot 6 centimeter. Verzamel ook alle bladeren, kleine takken, mos en het gemaaide gras om rotting en schimmel te voorkomen. Het gazon krijgt daardoor meer licht en kan zich beter ontwikkelen. Een hark is daarvoor het meest geschikt. Tot slot moet je het gazon voor de laatste keer in het jaar bemesten, zodat het tijdens de winter over belangrijke voedingsstoffen kan beschikken.
Potplanten nakijken en binnen zetten
Als onderdeel van het winterklaar maken van je tuin moet je een groot deel van je potplanten naar binnen halen. Veel planten, zoals lavendel, kerstroos, fuchsia magellanica en het hoornviooltje zijn winterhard en kunnen in de winter buiten blijven, maar niet zomaar overal. Ze moeten op een beschermde plek staan. De potplanten die je binnen moet halen, moet je eerst controleren op ziekten en plagen. Als ze ziek zijn of aangetast, bestaat het risico dat de ziekte of plaag zich verspreidt naar andere planten – vooral als ze dicht bij elkaar staan.
Heesters, heggen en bomen snoeien
De volgende stap bij het winterklaar maken van de tuin is om met gebruik van een heggenschaar, een snoeischaar of een snoeizaag de lange scheuten terug te snoeien en zieke en dode takken van de bomen te verwijderen. Dit moet vóór de eerste vorst gebeuren, zodat de daardoor ontstane littekens voldoende tijd hebben om te helen. Bij het snoeien van de heg kun je overwegen om dat in trapeziumvorm te doen: daarbij blijft de onderkant van de heg breder dan de bovenkant. Zo krijgen de takken dicht bij de grond voldoende licht. Bovendien kan de haag daardoor ook zijn vorm behouden als er sneeuw op komt te liggen.
Onderhoud bloembedden
Het is ook belangrijk om bloembedden en moestuinen voor te bereiden op de winter. Knip met een snoeischaar voor het begin van de winter alle dode en verdorde delen van de planten af. Om voedingsstoffen toe te voegen aan de bodem kun je een mengsel van versnipperde takken en bladeren gebruiken. Dat is heel praktisch, want mulch en bladeren beschermen de planten ook nog eens tegen vorst.
Andere manieren om tuinafval te gebruiken
Tuinafval, zoals bladeren en takken, kan voor de winter op een of meer hopen in de tuin worden gelegd om zo beschutting te bieden aan verschillende dieren, zoals egels, muizen en bepaalde insecten. Je kunt ook grasmaaisel en bladeren gebruiken om een composthoop te maken. De micro-organismen en wormen maken daar na verloop van tijd een voedingsrijke compost van. Voor doeltreffende compostering moet je er echter rekening mee houden dat niet alle boomsoorten er geschikt voor zijn, aangezien veel bladeren maar weinig voedingsstoffen bevatten. De composthoop moet in de schaduw worden aangelegd, op kale, niet-afgedekte grond. Als je deze tips volgt bij het winterklaar maken van de tuin, heb je in het voorjaar verse compost tot je beschikking.
Tuingereedschap opslaan - zo doe je dat
Het is belangrijk om tuingereedschap zoals harken, zeisen, tuinslangen en tuinscharen, maar ook het elektrische gereedschap, netjes op te bergen zodat het goed werkt tegen de tijd dat je het weer gaat gebruiken. Volg onze tips, dan tref je je tuingereedschap in de lente in goede staat aan.
Goede voorbereiding
Om te beginnen moet je zorgen dat klein tuingereedschap schoon is voordat je het opbergt. Scheppen, harken en spades maak je schoon met behulp van staalwol, een staalborstel, een sproeier of een hogedrukreiniger. Bij gemotoriseerde en snoerloze apparaten verwijder je eerst met een borstel het grove vuil en daarna maak je ze schoon met een vochtige doek. Hogedrukreinigers en andere apparaten met een watertoevoer moeten worden leeggemaakt voordat je ze opslaat. Goed om te weten: er blijft altijd een beetje water achter in deze apparaten. Apparaten die water gebruiken moeten daarom altijd op een vorstvrije plek overwinteren. Het is ook essentieel om tuinslangen helemaal leeg te maken, ze te drogen en ze dan op te rollen, waarbij je er op let dat ze niet knikken.
De buitenslang klaarmaken voor de winter
Nu we het toch over water hebben: ook je buitenkraan moet worden klaargemaakt voor de winter. Om te voorkomen dat het water in de leidingen bevriest en er lekken ontstaan, sluit je de watertoevoer naar de buitenkraan af en zet je de kraan open. Zorg ook dat alle regenwatercontainers en gieters leeg zijn. Containers kunnen buiten blijven staan, met het kraantje geopend. Gieters berg je het liefst binnen op. Vijverpompen moeten worden uitgeschakeld en de watertoevoer en -afvoer moet worden leeggemaakt. Daarna zet je ze de hele winter op een vorstvrije plaats.
Roest verwijderen
Iedereen weet het: om gereedschap dat intensief wordt gebruikt langer in goede staat te houden, moet het regelmatig worden schoongemaakt. Dat geldt vooral aan het begin van de winter. Hier lees je hoe je je tuingereedschap tegen roest beschermt.
- Om te beginnen was je het gereedschap met water en verwijder je vuil met een borstel.
- Daarna droog je het goed af.
- Als er al roest op zit, kun je dat verwijderen met staalwol of een staalborstel of schrobborstel.
- Tot slot breng je wat beschermende olie aan op de ruwe plekken, ook daar waar nog geen roest zat.
Waar bewaar je je tuingereedschap?
De beste plek om je tuingereedschap op te bergen is een tuinhuisje of speciale schuur. Je kunt het ook opslaan in de garage of de kelder, vooral als je bij een speciaalzaak speciale rekken of planken hebt gekocht om alles netjes te organiseren. In geen geval mag je je tuingereedschap ‘s winters buiten laten staan. Lage temperaturen kunnen rubber poreus maken en materialen vervormen, om nog maar te zwijgen van de schade die kwetsbare elektronische onderdelen van onder meer batterij aangedreven grasmaaiers, batterij aangedreven heggenscharen en robotmaaiers erdoor kunnen oplopen. Voor het opbergen van deze apparaten en machines moet je op een paar dingen extra goed letten.
Tips voor het vorstvrij bewaren van hogedrukreinigers
Hogedrukreinigers moeten in de winter altijd tegen vorst worden beschermd. Het is echter niet altijd mogelijk om ze in een verwarmde ruimte op te bergen. Bij strenge vorst kunnen de temperaturen in tuinschuren en garages dalen tot onder het vriespunt. Daarbij bestaat het risico dat het kleine restje water dat is achtergebleven in een hogedrukreiniger, bevriest. Omdat water bij bevriezing uitzet, kunnen op die manier de afdichtingen beschadigd raken, en in het ergste geval ook de pomp. Om schade door bevriezing te voorkomen, is het aan te bevelen om al het restwater in het apparaat, de hulpstukken en de slangen te verwijderen. We raden je aan het hulpstuk los te koppelen en het apparaat gedurende ongeveer 30 seconden zonder watertoevoer te laten draaien, totdat het helemaal leeg is. Als het apparaat is uitgerust met een reinigingsmiddelreservoir, moet dit voor het opbergen ook worden geleegd en doorgespoeld. Om resten reinigingsmiddel te verwijderen, vul je het reservoir met ongeveer 0,2 liter zoetwater. Vervolgens laat je het apparaat enkele momenten in ‘reinigingsmodus’ draaien. Het water wordt daardoor uit het reservoir gepompt. Eens per jaar moet je ook het waterfilter bij de watertoevoer in de hogedrukreiniger controleren en schoonmaken. Dat kun je doen voordat je het apparaat opslaat voor de winter.
Hoe en wanneer organiseer je de winterberging van je batterij aangedreven grasmaaier?
In de winter mag je batterij aangedreven grasmaaiers en robotmaaiers in geen geval buiten laten staan, want daardoor kunnen de elektronische onderdelen beschadigd raken. Dat geldt overigens ook voor de batterijen en laadstations. Al dit soort apparaten moet niet later dan eind oktober, idealiter na de laatste maaibeurt van het jaar, worden opgeborgen in een droge ruimte. De batterij van een snoerloze grasmaaier of robotmaaier moet voor de winteropslag tot ongeveer 75% worden opgeladen. De levensduur van lithium-ion-batterijen neemt namelijk af naarmate ze vaker totaal ontladen. Idealiter worden de batterijen bewaard bij een temperatuur tussen 10 en 20 °C. Ze kunnen dus het beste in huis worden bewaard. De robotmaaier en de batterij aangedreven grasmaaier zelf kunnen zonder probleem worden opgeborgen in de schuur, kelder of garage. Als de batterij van de robotmaaier niet afneembaar is, moet het apparaat in de winter op een droge plaats worden opgeborgen.
Voor het opbergen van robotmaaiers gelden dezelfde regels als voor klein tuingereedschap: je moet ze schoonmaken, maar niet met een tuinslang of hogedrukreiniger. Bij voorkeur gebruik je een vochtige doek. Als je ze niet schoonmaakt, kunnen de elektronische onderdelen van het apparaat beschadigd raken. Voor het demonteren van het laadstation koppel je alle kabels los en bescherm je de uiteinden ervan met folie tegen vocht en vorst. Als de contactpunten van het laadstation vuil zijn, maak ze dan schoon met fijn schuurpapier.
Tuinmeubels opbergen voor de winter
Of het nu gaat om een tuintafel en -stoelen van winterbestendig materiaal (zoals rotan), van aluminium of van hout, als je de tuin klaarmaakt voor het koude seizoen moet je ook je tuinmeubels beschermen, net als eventuele tafelkleden en stoelkussens. Je kunt ze het beste opbergen op een droge, koele plaats, zoals een kelder, een garage of een tuinhuisje. Alleen stalen meubels mogen in de winter buiten blijven staan. Als je niet voldoende plek hebt om je tuinmeubels binnen te zetten, kun je speciale beschermhoezen gebruiken. Je gaat als volgt te werk:
- Maak de tuinmeubels schoon en laat ze drogen.
- Doe de beschermhoezen er op de juiste wijze overheen, waarbij je rekening houdt met de wind.
- Om schimmelvorming te voorkomen, zorg je dat er lucht om de meubels kan circuleren.