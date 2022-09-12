Nettoyer le mobilier de jardin : conseils d'entretien
Si vous disposez d’une terrasse ou d’une véranda, les meubles de jardin vous permettent sûrement de vous y sentir vraiment à l’aise. Comme ceux-ci restent dehors, il faut les débarrasser de temps en temps des taches et saletés disgracieuses. Nettoyer le mobilier de jardin est une bonne idée en théorie, mais en pratique, il peut être difficile de prendre le temps d’effectuer les différentes étapes de nettoyage. Pour profiter le plus longtemps possible de ses meubles de jardin, il faut pourtant les laver et les entretenir régulièrement.
A quoi faut-il faire attention quand on nettoie le mobilier de jardin ?
Voici quelques informations de base avant d’en apprendre plus sur les différents produits de nettoyage et d’entretien à avoir sous la main pour nettoyer le mobilier de jardin et sur l’entretien des différents matériaux.
Lorsque vous nettoyez le mobilier de votre jardin, vous faites bien plus que lui redonner tout son éclat : vous le débarrassez également des saleté tenaces, comme la mousse ou les champignons, avant qu’elles n’attaquent le matériau et n’altèrent ainsi sa résistance. Il est préférable de prendre le temps d’entretenir ses meubles de jardin afin d’en profiter plus longtemps.
Les produits de nettoyage et d’entretien suivants peuvent être utilisés pour nettoyer le mobilier de jardin :
- une brosse de lavage et/ou une éponge ainsi que de l’eau tiède et du liquide vaisselle
- une balayette, un balai et un seau
- un tuyau d’arrosage avec un accessoire de pulvérisation
- un nettoyeur haute pression, par exemple en combinaison avec des brosses et des produits de nettoyage
- un nettoyeur mobile ou pistolet de nettoyage (à batterie, également utilisable de manière mobile)
- des vêtements de protection appropriés
Quand faut-il nettoyer le mobilier de jardin ?
Il faut nettoyer le mobilier de jardin au moins deux fois par an, de préférence au début du printemps et en automne, quand il est temps de préparer le jardin pour l’hiver. Par ailleurs, le nettoyage du mobilier de jardin doit toujours avoir lieu par temps sec. Il peut ainsi sécher complètement et il est possible de laisser agir les huiles d’entretien, par exemple pour l’imprégnation des meubles en bois, pendant plusieurs heures à l’ombre.
Il est bien sûr possible d’effectuer un tel nettoyage en profondeur plus souvent au cours de l’année. En principe, cela dépend des matériaux, de l’exposition des meubles de jardin aux intempéries et de l’importance accordée à l’aspect des bancs, chaises et autres. Si les meubles restent dehors toute l’année, ils sont exposés aux intempéries, ce qui les salit plus rapidement et nécessite donc un nettoyage plus fréquent. Il est donc judicieux, surtout en automne et en hiver, de mettre le mobilier de jardin au sec, par exemple dans un abri de jardin ou à la cave.
Nettoyer le mobilier de jardin en bois, plastique et autres matériaux
En matière d’entretien des meubles de jardin, les exceptions confirment la règle. Selon le matériau, différents produits de nettoyage sont recommandés :
Plastique
Les meubles en plastique jaunissent et deviennent gris avec le temps lorsqu’ils sont laissés à l’extérieur. Le meilleur moyen d’éliminer le jaunissement et la décoloration est d’utiliser un nettoyant plastique. Contrairement aux nettoyants universels traditionnels, ils contiennent des solvants actifs qui nettoient le mobilier de jardin en plastique de manière très efficace.
Bois
Contrairement aux essences de bois résistantes comme le teck, l’eucalyptus ou le robinier, qui résistent naturellement aux intempéries grâce aux huiles essentielles, les meubles de jardin laqués en bois tendre, par exemple en hêtre ou en épicéa, sont considérés comme nécessitant davantage d’entretien. Il faut toujours travailler dans le sens du grain et renoncer aux produits de nettoyage agressifs ou aux brosses métalliques. Peu importe que vous optiez pour une solution savonneuse que vous aurez préparée vous-même ou pour un nettoyant pour bois acheté dans un magasin spécialisé : il faut rincer soigneusement les restes de saleté dissous et ensuite polir le tout avec un chiffon sec et de l’huile pour bois.
Rotin
Compte tenu de l’entrelacement et de l’irrégularité du matériau naturel, il n’est pas facile de le nettoyer à la main avec un chiffon ou un tissu. On peut vite attraper une écharde lorsque les premières fissures se forment. De plus, la saleté peut s’accumuler dans les interstices du meuble en rotin. Celle-ci peut être éliminée rapidement et efficacement à l’aide d’un nettoyeur mobile, un pistolet de nettoyage ou un nettoyeur haute pression. Pour ce dernier, il convient de travailler avec une pression plus faible et à une certaine distance afin de ménager le matériau sensible. Dans tous les cas, il convient de porter des vêtements de protection appropriés, comme des gants robustes et des lunettes de protection. Comme le rotin n’est pas particulièrement résistant aux intempéries et que des fissures et des zones grises et cassantes peuvent se former en hiver, il est préférable de ranger le mobilier en rotin dans un abri de jardin pendant l’automne et l’hiver.
Conseil
Pour que les meubles en rotin restent élastiques, vous pouvez les vaporiser régulièrement avec de l’eau. Mais attention : trop d’eau rend le rotin cassant. Après un nettoyage en profondeur, les meubles doivent donc toujours être essuyés.
Métal
Le mobilier de jardin en métal doit avant tout briller. Grâce à la résistance du matériau, le nettoyage est assez simple. Les chaises et les bancs en métal se nettoient rapidement avec un nettoyeur haute pression. Une brosse de lavage supplémentaire, fixée au nettoyeur haute pression, permet d’éliminer efficacement la saleté. Bien entendu, une éponge normale est également parfaite pour nettoyer les meubles de jardin en métal. En revanche, si des taches de rouille inesthétiques se sont formées, le nettoyage haute pression est incontournable.
Tissu
Pour un mobilier de jardin parfaitement propre, il convient également de nettoyer les coussins, surmatelas et rembourrages. Le pollen ou les feuilles tombées peuvent être enlevés rapidement et facilement avec un balai à main. Mais que faire si vous avez renversé de la nourriture lors d’un barbecue ? Le moyen le plus efficace pour éliminer de telles taches de graisse est le lavage en machine. La plupart des housses sont amovibles grâce à une fermeture éclair. Si la housse n’est pas amovible, les brosses, éponges ou chiffons traditionnels sont également efficaces. Il suffit de verser un peu de liquide vaisselle ou de lessive avec un peu d’eau tiède sur la tache et de frotter soigneusement, mais pas trop fort, en effectuant des mouvements circulaires. En cas de taches particulièrement tenaces, un détachant universel peut être utile. Il est nettement plus facile de nettoyer les coussins de manière hygiénique avec un aspirateur injecteur /extracteur. En principe, il est quand même conseillé d’enlever les revêtements à chaque fois que vous ne les utilisez pas plutôt que de les laisser s’user.
Enlever les grosses saletés et les taches et dégraisser le mobilier de jardin
Avant de commencer le nettoyage, tous les meubles de jardin doivent être retirés de la terrasse. Cela permet d’éviter que d’éventuels restes de saleté ne salissent à nouveau les surfaces ou les zones de la terrasse ou de la véranda déjà nettoyées. Ce conseil est particulièrement important lorsqu’un nettoyeur haute pression est utilisé.
Avant de nettoyer le mobilier de jardin à l’eau, il est important d’enlever la poussière et les saletés non adhérentes avec un balai à main. Si vous décidez de nettoyer le mobilier de jardin sans utiliser de nettoyeur à haute pression, vous pouvez tout simplement arroser la table, les chaises et les bancs avec un tuyau d’arrosage. Des embouts spéciaux, tels qu’une lance de nettoyage à jet rotatif ou des pistolets à eau traditionnels, renforcent ou concentrent le jet d’eau. Cela permet déjà d’éliminer assez facilement le pollen, les taches et les salissures dues aux oiseaux et aux insectes.
Prenez maintenant une éponge ou une brosse de lavage et frottez soigneusement les surfaces avec du savon de Marseille, du savon noir dilué dans de l’eau tiède ou des détergents spéciaux. Rincez ensuite la saleté dissoute, puis polissez les surfaces à sec avec un chiffon ou laissez-les sécher au soleil. Sur les meubles en bois, il peut arriver que des décolorations grises se forment à la surface. Dans ce cas, il faut appliquer un dégriseur spécial pour bois sur les parties concernées et laisser agir le produit pendant quelques heures. Rincez ensuite à l’eau claire.
Nettoyer le mobilier de jardin avec un nettoyeur haute pression
Si vous souhaitez économiser du temps et des forces lorsque vous nettoyez le mobilier de votre jardin, utilisez tout simplement un nettoyeur haute pression. En cas de saletés tenaces, vous pouvez également l’équiper d’un accessoire adapté, par exemple une brosse de lavage. En effet, un nettoyeur haute pression peut être utilisé après un nettoyage superficiel pour traiter de manière ciblée les endroits touchés par des taches particulièrement tenaces. Cela permet d’économiser de l’eau lors du nettoyage du mobilier de jardin.
Mais attention ! Tous les matériaux ne sont pas adaptés au nettoyage haute pression et au détergent. Le bois est un matériau naturel qui, selon le type et la fabrication, est très sensible à l’humidité et aux produits de nettoyage. Nettoyer le mobilier de jardin en bois dur, comme le robinier, le chêne, le teck ou le bambou, est facile avec un nettoyeur haute pression. Il faut faire attention aux meubles en bois d’épicéa ou de hêtre, car leur surface peut être rapidement endommagée par une pression d’eau trop élevée ou par une action mécanique.
Voici comment nettoyer le mobilier de jardin avec un nettoyeur haute pression et un nettoyant adapté :
- Commencez par nettoyer le mobilier de jardin des saletés importantes. Selon le matériau, vous pouvez choisir le réglage « SOFT » ou « HARD », en augmentant ou en diminuant la pression de travail. Pour cette étape, il est également possible d’utiliser un pulvérisateur et un tuyau d’arrosage classiques.
- Fixez la bouteille de détergent au nettoyeur haute pression, placez le flexible d’aspiration dans la bouteille ou le détergent dans le réservoir et réglez la lance de projection sur « MIX ». Désormais, la solution de détergent sera mélangée au jet d’eau pendant le fonctionnement.
- Vaporisez le détergent à basse pression sur le mobilier de jardin, laissez agir pendant environ 30 secondes, puis rincez abondamment la saleté dissoute à haute pression. En cas de saletés tenaces, prolongez le temps d’action. Ensuite, laissez sécher soigneusement le mobilier de jardin.
Entretien des meubles de jardin : quel produit de nettoyage choisir ?
L’utilisation de produits d’entretien et de nettoyage spéciaux permet de nettoyer et de dégriser beaucoup plus facilement le mobilier de jardin encrassé. Ici aussi, vous pouvez choisir, en fonction du matériau à traiter, soit un détergent universel, soit un produit concentré spécial. Pour protéger les meubles de jardin en bois, par exemple, vous pouvez appliquer une huile de protection spéciale pour le bois après le nettoyage. Celle-ci vitrifie la surface et la protège en même temps contre la pénétration de l’humidité. Les produits d’entretien peuvent être mélangés directement au jet d’eau du nettoyeur haute pression. Ainsi, le mobilier de jardin peut être nettoyé, entretenu et protégé contre les rayons UV en une seule étape.