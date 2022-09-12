Enlever les grosses saletés et les taches et dégraisser le mobilier de jardin

Avant de commencer le nettoyage, tous les meubles de jardin doivent être retirés de la terrasse. Cela permet d’éviter que d’éventuels restes de saleté ne salissent à nouveau les surfaces ou les zones de la terrasse ou de la véranda déjà nettoyées. Ce conseil est particulièrement important lorsqu’un nettoyeur haute pression est utilisé.

Avant de nettoyer le mobilier de jardin à l’eau, il est important d’enlever la poussière et les saletés non adhérentes avec un balai à main. Si vous décidez de nettoyer le mobilier de jardin sans utiliser de nettoyeur à haute pression, vous pouvez tout simplement arroser la table, les chaises et les bancs avec un tuyau d’arrosage. Des embouts spéciaux, tels qu’une lance de nettoyage à jet rotatif ou des pistolets à eau traditionnels, renforcent ou concentrent le jet d’eau. Cela permet déjà d’éliminer assez facilement le pollen, les taches et les salissures dues aux oiseaux et aux insectes.

Prenez maintenant une éponge ou une brosse de lavage et frottez soigneusement les surfaces avec du savon de Marseille, du savon noir dilué dans de l’eau tiède ou des détergents spéciaux. Rincez ensuite la saleté dissoute, puis polissez les surfaces à sec avec un chiffon ou laissez-les sécher au soleil. Sur les meubles en bois, il peut arriver que des décolorations grises se forment à la surface. Dans ce cas, il faut appliquer un dégriseur spécial pour bois sur les parties concernées et laisser agir le produit pendant quelques heures. Rincez ensuite à l’eau claire.