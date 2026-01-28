Brosse

Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.

Cette brosse pratique dotée de poils souples est idéale pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Que ce soit sur une voiture, du mobilier de jardin ou une calandre, la brosse assure propreté et protection. Elle convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.

Caractéristiques et avantages
Poils particulièrement doux
  • Nettoyage des surfaces sensibles
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0,2
Poids emballage inclus (kg) 0,2
Dimensions (L × l × h) (mm) 333 x 82 x 164
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
