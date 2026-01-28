Wasborstel

Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.

Deze praktische wasborstel heeft zachte haren en hierdoor dus ideaal voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen buitenshuis. Of het nu gaat om de wagen, tuinmeubels of de radiatorgrill - de wasborstel zorgt voor een beschermende zuiverheid en past op alle Kärcher hogedrukreinigers uit de reeks K 2 tot K 7.

Kenmerken en voordelen
Extra zachte borstelharen
  • Voor de reiniging van kwetsbare oppervlakken.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 333 x 82 x 164
Compatibele apparaten
Toepassingen
  • Fietsen
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
