Enlever la mousse des surfaces lisses comme les murs, les sols et les meubles de jardin

Si de la mousse se développe sur de petites surfaces, vous pouvez essayer de l’éliminer avec du Coca-Cola. Ce produit gazeux contient de l’acide phosphorique qui attaque la structure cellulaire de la mousse et l’empêche de revenir au même endroit. De plus, le Cola est non toxique et bon marché. Son utilisation est très simple : il suffit de répandre du Cola sur les zones moussues, de laisser agir, d’essuyer, puis de rincer à l’eau claire. Comme le Cola ne doit pas être utilisé dilué, cette méthode convient parfaitement si vous souhaitez enlever la mousse sur plusieurs pierres par exemple. En revanche, elle ne permet pas de nettoyer des sols entiers. De plus, le Cola ne doit pas être utilisé sur des sols sensibles aux acides comme le marbre ou le béton.

Si vous souhaitez enlever la mousse sur de grandes surfaces, vous pouvez par exemple utiliser une solution composée de 10 litres d’eau bouillante et de 15 à 20 grammes de soude. Avant d’utiliser la solution, il convient d’enlever grossièrement la mousse des pavés que vous voulez nettoyer, puis d’étaler l’eau de soude sur la surface à l’aide d’un balai. L’idéal est de laisser agir la solution de soude pendant quelques jours, et au moins cinq heures. Ensuite, les résidus de mousse s’enlèvent facilement à l’aide d’un balai-brosse. Pour les sols délicats en marbre, en pierre naturelle ou calcaire, un mélange de 15 grammes de permanganate de potassium et de dix litres d’eau bouillante convient. Il s’utilise de la même manière que le mélange de soude, mais doit d’abord être testé sur un endroit discret. Il n’est recommandé de l’utiliser que sur des revêtements de sol imprégnés, car le sel de potassium peut les colorer en brun-violet. Il est indispensable de porter des gants lors de l’opération.