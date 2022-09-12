Enlever la mousse
Dans les joints et les fissures, sur les murs de la maison, les meubles de jardin, la pelouse et même le toit : la mousse se développe partout, notamment là où les propriétaires de jardin et de maison ne veulent pas qu’elle pousse. Vient alors le moment où ils en viennent à se poser la question : comment enlever la mousse ? Voici un aperçu de nos meilleurs conseils et astuces.
Enlever la mousse : voici les différentes possibilités
La mousse est une belle plante décorative que l’on peut délibérément planter dans son jardin pour l’embellir. Cependant, cette plante sans racines se propage volontiers et colonise rapidement tous les recoins du jardin, même les plus isolés. Si elle n’est pas enlevée, la mousse peut rendre les meubles de jardin inutilisables, augmenter le risque de glissade sur les pavés et favoriser l’apparition d’humidité sur les murs et les toits puisqu’elle retient l’eau. La mousse peut également s’étendre sur le gazon et se substituer progressivement à l’herbe.
La mousse peut se développer à tous les endroits et sur tous les supports. Il existe donc différents moyens de l’enlever.
- Les remèdes maison comme le coca et le bicarbonate de soude sont écologiques et sont souvent déjà présents dans la maison. Ces méthodes demandent généralement un peu de temps pour agir et conviennent surtout aux petits endroits recouverts de mousse. Lors de l’utilisation de produits ménagers, il faut toujours tester la réaction à un endroit peu visible de la surface. Si des dommages sont visibles, le remède maison ne doit pas être utilisé.
- Vous pouvez également utiliser des outils tels que des petits couteaux émoussés, qui permettent par exemple d’enlever la mousse des pavés, ou des brosses à récurer pour décoller la mousse des grandes surfaces. Un nettoyeur haute pression est également un bon outil, surtout si de grandes surfaces doivent être nettoyées. Il existe également des désherbeurs sans fil qui détachent la couche verte de la surface par des mouvements de rotation.
- Les produits anti-mousses sont utiles pour enlever la mousse du gazon. Comme ils peuvent être toxiques, il ne faut toutefois les utiliser que si toutes les autres méthodes ont été inefficaces.
Vous pouvez souvent décider individuellement s’il vaut mieux utiliser un produit anti-mousse, un remède maison ou un outil pour enlever de la mousse. Prévoyez un peu de temps si vous ne souhaitez pas recourir à un appareil comme un nettoyeur haute pression ou un désherbeur. Cela ne vaut toutefois que pour les surfaces lisses comme les sols et les meubles. Il faut toujours enlever la mousse du gazon à l’aide d’un outil mécanique.
Enlever la mousse du gazon durablement
Une pelouse couverte de mousse a besoin d’un peu d’amour et d’attention pour être débarrassée de cette plante tenace. En effet, si celle-ci est déjà très présente, il se peut que le gazon soit trop faible pour s’imposer. Le mieux est de commencer à enlever la mousse au printemps en scarifiant le gazon. Pour ce faire, on tond brièvement le gazon, puis on le peigne en damier avec un scarificateur. Si le sous-sol est humide et très compact, il faut également l’aérer. Ensuite, il ne reste plus qu’à sabler le gazon, étape indispensable dans les endroits ombragés et humides. L’ensemble du processus permet certes d’enlever la mousse du gazon, mais constitue également une situation de stress pour lui. C’est pourquoi il faut impérativement terminer en le renforçant avec de l’engrais.
Si la mousse revient rapidement, il vaut la peine d’analyser le sol. Des tests disponibles dans les magasins de bricolage permettent par exemple de déterminer si le sol sous l’herbe est éventuellement trop acide. La valeur idéale du pH pour le sol sous une pelouse est de 6 à 7. Si la valeur est inférieure à 5,5, il faut chauler le sol. Lorsque le problème ne vient pas du sol, mais du fait que le gazon pousse dans un endroit ombragé, il peut être utile de semer un gazon spécial ombre ou d’opter pour d’autres plantes couvrantes résistant au piétinement. Si rien n’y fait et que la mousse résiste, certains jardiniers se tournent vers un engrais à base de fer. Ce produit anti-mousse est efficace, mais toxique, et ne doit donc être utilisé qu’avec précaution. Heureusement, il existe aujourd’hui de nombreux produits anti-mousse à base d’essence de vinaigre qui constituent une bonne alternative.
Enlever la mousse des surfaces lisses comme les murs, les sols et les meubles de jardin
Si de la mousse se développe sur de petites surfaces, vous pouvez essayer de l’éliminer avec du Coca-Cola. Ce produit gazeux contient de l’acide phosphorique qui attaque la structure cellulaire de la mousse et l’empêche de revenir au même endroit. De plus, le Cola est non toxique et bon marché. Son utilisation est très simple : il suffit de répandre du Cola sur les zones moussues, de laisser agir, d’essuyer, puis de rincer à l’eau claire. Comme le Cola ne doit pas être utilisé dilué, cette méthode convient parfaitement si vous souhaitez enlever la mousse sur plusieurs pierres par exemple. En revanche, elle ne permet pas de nettoyer des sols entiers. De plus, le Cola ne doit pas être utilisé sur des sols sensibles aux acides comme le marbre ou le béton.
Si vous souhaitez enlever la mousse sur de grandes surfaces, vous pouvez par exemple utiliser une solution composée de 10 litres d’eau bouillante et de 15 à 20 grammes de soude. Avant d’utiliser la solution, il convient d’enlever grossièrement la mousse des pavés que vous voulez nettoyer, puis d’étaler l’eau de soude sur la surface à l’aide d’un balai. L’idéal est de laisser agir la solution de soude pendant quelques jours, et au moins cinq heures. Ensuite, les résidus de mousse s’enlèvent facilement à l’aide d’un balai-brosse. Pour les sols délicats en marbre, en pierre naturelle ou calcaire, un mélange de 15 grammes de permanganate de potassium et de dix litres d’eau bouillante convient. Il s’utilise de la même manière que le mélange de soude, mais doit d’abord être testé sur un endroit discret. Il n’est recommandé de l’utiliser que sur des revêtements de sol imprégnés, car le sel de potassium peut les colorer en brun-violet. Il est indispensable de porter des gants lors de l’opération.
Pour enlever la mousse en profondeur et rapidement sur les petites et grandes surfaces, vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression. Les escaliers et les pavés sont ainsi nettoyés en toute sécurité, par exemple. Le mieux est d’utiliser un nettoyeur haute pression équipé d’une rotabuse, car elle permet d’éliminer non seulement la mousse sur la surface, mais aussi celle qui est à peine visible dans les interstices. Le nettoyage s’effectue en trois étapes simples :
1. En fonction du modèle, fixez la rotabuse au nettoyeur haute pression ou réglez la buse de la lance sur jet rotatif.
2. Inclinez légèrement le jet d’eau au-dessus du sol et dirigez-le lentement sur les zones moussues à une distance de 15 à 20 cm.
3. Balayez ensuite la mousse détachée et jetez-la.
Un nettoyeur haute pression est idéal et facile à utiliser, en particulier pour les surfaces qui se couvrent rapidement de mousse. Il convient aussi bien aux surfaces robustes que sensibles. Pour les matériaux plus délicats, vous pouvez utiliser le jet plat au lieu de la rotabuse, ce qui réduit la pression d’impact et permet un nettoyage plus doux. Vos surfaces sont ainsi parfaitement nettoyées et n’ont plus à être traitées ultérieurement.
Pour enlever la mousse sur les terrasses, pavés et allées, un désherbeur sans fil constitue une alternative intéressante. La brosse avec des poils en nylon spécialement orientés et une vitesse de rotation élevée permet d’enlever facilement la mousse et les mauvaises herbes de la surface. Il ne reste plus ensuite qu’à les balayer et les éliminer. Comme pour le nettoyeur haute pression, cette méthode permet de travailler en position verticale, et donc de ménager son dos.
Utiliser un produit anti-mousse sur le toit ?
Les avis divergent quant à l’utilité d’enlever la mousse d’un toit. Certaines personnes prétendent que le tapis humide peut endommager la toiture, d’autres célèbrent la capacité de la mousse à retenir l’humidité. Elle éviterait ainsi de surcharger le système de drainage en cas de fortes pluies. Bien entendu, vous pouvez aussi décider de laisser ou d’enlever la mousse sur le toit pour des raisons esthétiques.
Il s’agit donc d’une décision individuelle. Si vous décidez d’enlever la mousse, faites très attention à votre sécurité. Il est facile de glisser, en particulier sur un terrain en pente, et il faut donc toujours s’assurer avec des sangles. En cas de doute, il est préférable de faire appel à une entreprise spécialisée pour le nettoyage. Une fois votre sécurité assurée, vous pouvez enlever la mousse sur la toiture en procédant de la même manière que sur les pierres, c’est-à-dire en utilisant des brosses et un nettoyeur haute pression.
Pour les toits où la mousse est très fine, il est également possible d’appliquer un produit anti-mousse à l’aide d’un pulvérisateur à pression, comme vous le feriez pour lutter contre la vermine. L’avantage est que vous passez alors moins de temps sur le toit à enlever la mousse. L’inconvénient est que celle-ci ne se détache que lentement et glisse ensuite dans la gouttière. Il faut alors l’enlever rapidement avant qu’elle n’obstrue la gouttière et le tuyau d’évacuation.