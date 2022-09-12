Renovatiewerken in huis: stof effectief vermijden

Doe-het-zelven blijft niet beperkt tot de buitenkant van het huis: je kunt uiteraard ook binnen werken. Misschien wil je een nieuwe keuken installeren, nieuwe tegels in de badkamer of de indeling van de kamer totaal veranderen voor een complete renovatie. Wat je ook van plan bent, één ding is zeker: je zult moeten schilderen en boren.

Grote verbouwingen of renovaties in huis leveren veel bouwafval op, bijvoorbeeld als er oude muren worden gesloopt, of als je veel moet boren. Om je leefruimte weer schoon te krijgen, moet je na het doe-het-zelven eerst met een stoffer en blik het meeste puin handmatig wegwerken. Om fijn stof en betonstof efficiënt en in korte tijd te verwijderen, werkt een nat-/droogzuiger met filterzak het beste. Deze zuigt bouw- en renovatieafval zoals gips, cement of baksteenschilfers heel eenvoudig op. Zelfs nat vuil dat bijvoorbeeld bij het verwijderen van behang kan ontstaan, is geen probleem voor de nat-/droogzuiger.

Een nat-/droogzuiger is de perfecte doe-het-zelfzuiger die ook voorkomt dat je achteraf nog eens een dure dieptereiniging moet (laten) uitvoeren. Dankzij de vele accessoires op het apparaat kun je de verspreiding van stof al vanaf het begin in de kiem smoren. Voor sommige projecten, zoals de installatie van een nieuwe lichtrail aan het plafond, duurt het afdekken van het meubilair en het opruimen vaak langer dan het eigenlijke doe-het-zelfwerk. In dat kader kan een boorstofopvanger je een hoop tijd besparen. Je begint met het hulpstuk simpelweg aan te sluiten op de zuigslang. Om het boorstof op te vangen, plaats je het daarna gewoon op de gewenste plek op de muur of het plafond en dan zet je de stofzuiger aan. De negatieve druk zorgt dat de boorstofopvanger op zijn plaats blijft. Je kunt nu boren zonder stof of andere resten: het boorstof wordt onmiddellijk opgevangen door de nat-/droogzuiger. Tip: laat de stofzuiger na het boren nog enige tijd draaien. Eventueel resterend boorstof wordt op deze manier opgevangen.