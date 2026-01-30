Boorstofopvanger
Nieuw accessoire voor WD 2-6 alleszuigers: veilig en stofvrij boren in muren en plafonds, boorstof wordt direct bij het gat opgezogen.
In plaats van het verveldende en vooral extra werk om het stof op te zuigen of op te vegen, kan u nu het boorstof bij de bron verwijderen, direct bij het boorgat. Het maakt niet uit of u in de muur boort of in het plafond, of zelfs op oppervlakken met tegels, behangpapier of plaaster, in steen, beton of hout : dankzij het gepatenteerde tweekamersysteem en de schuimrubberen dichting, maakt dit accessoire voor de Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers WD 2-6 indruk op elk gebruikelijk oppervlak. Bovendien hoeft u geen beroep te doen op een helper, u kan zélf boren en tegelijk het boorstof moeiteloos opzuigen, en de omgeving perfect schoon houden. Onze boorstofopvanger is geschikt voor alle gebruikelijke boren met een boorgat tot 15 mm.
Kenmerken en voordelen
Voor stof- en restvrij boren
De boorstofopvanger werkt goed op alle gebruikelijke muren en plafonds
Boven uw hoofd boren was nog nooit zo gemakkelijk
Probleemloos boren en het stof opzuigen, zonder hulp van iemand anders
Eenvodige bediening – sluit de zuigslang aan, schakel de stofzuiger aan, plaats het toebehoren op de gewenste plaats, en boor
Door op de gele knop te drukken, kan de positie van de boorstofopvanger gemakkelijk worden veranderd zonder de stofzuiger te moeten uitschakelen
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers
Geschikt voor alle Kärcher sproei-extractiereinigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|207 x 106 x 117
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 Battery Set V-12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 C 19L
- WD 3 C Premium 19L
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T promopack
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Tegels
- Behangpapier
- Plaaster
- Hout
- Steen
- Beton