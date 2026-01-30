In plaats van het verveldende en vooral extra werk om het stof op te zuigen of op te vegen, kan u nu het boorstof bij de bron verwijderen, direct bij het boorgat. Het maakt niet uit of u in de muur boort of in het plafond, of zelfs op oppervlakken met tegels, behangpapier of plaaster, in steen, beton of hout : dankzij het gepatenteerde tweekamersysteem en de schuimrubberen dichting, maakt dit accessoire voor de Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers WD 2-6 indruk op elk gebruikelijk oppervlak. Bovendien hoeft u geen beroep te doen op een helper, u kan zélf boren en tegelijk het boorstof moeiteloos opzuigen, en de omgeving perfect schoon houden. Onze boorstofopvanger is geschikt voor alle gebruikelijke boren met een boorgat tot 15 mm.