Krachtig en draagbaar: de 36V motor van de WD 4-18 S Dual Battery nat- en droogzuiger wordt aangedreven door twee 18V batterijen voor krachtige zuigkracht en maximale bewegingsvrijheid tijdens het stofzuigen. Deze batterijaangedreven nat- en droogzuiger maakt deel uit van het 18 V Kärcher Battery Power-platform en verwijdert nat, fijn of grof vuil in een handomdraai. De stofzuiger beschikt over een robuuste 20-liter roestvrijstalen container, een 2,2 meter lange zuigslang, een Clips-vloermondstuk, een vliesfilterzak en een handig vlakfilter dat geschikt is voor continu nat- en droogzuigen zonder dat het filter hoeft te worden vervangen. Dankzij de gepatenteerde verwijdertechnologie kan het filter binnen enkele seconden worden verwijderd en gereinigd – zonder dat je in contact komt met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, komt de blaasfunctie van pas. De zuigslangopslag is ruimtebesparend; je kunt de slang eenvoudig en veilig aan de apparaatkop hangen. De buizen en het vloermondstuk kunnen snel en gemakkelijk worden geparkeerd op de bumper. Andere kenmerken zijn de ergonomische draaggreep en het "Pull & Push"-sluitsysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container.