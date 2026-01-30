Draadloze multifunctionele alleszuiger WD 4-18 S Dual V-20/22
Aangedreven door 2 x 18V batterijen voor een krachtige 36V motor: de WD 4-18 S Dual Battery nat- en droogzuiger met vlakfilter, blaasfunctie, 20l. RVS container en een 2,2m lange zuigslang.
Krachtig en draagbaar: de 36V motor van de WD 4-18 S Dual Battery nat- en droogzuiger wordt aangedreven door twee 18V batterijen voor krachtige zuigkracht en maximale bewegingsvrijheid tijdens het stofzuigen. Deze batterijaangedreven nat- en droogzuiger maakt deel uit van het 18 V Kärcher Battery Power-platform en verwijdert nat, fijn of grof vuil in een handomdraai. De stofzuiger beschikt over een robuuste 20-liter roestvrijstalen container, een 2,2 meter lange zuigslang, een Clips-vloermondstuk, een vliesfilterzak en een handig vlakfilter dat geschikt is voor continu nat- en droogzuigen zonder dat het filter hoeft te worden vervangen. Dankzij de gepatenteerde verwijdertechnologie kan het filter binnen enkele seconden worden verwijderd en gereinigd – zonder dat je in contact komt met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, komt de blaasfunctie van pas. De zuigslangopslag is ruimtebesparend; je kunt de slang eenvoudig en veilig aan de apparaatkop hangen. De buizen en het vloermondstuk kunnen snel en gemakkelijk worden geparkeerd op de bumper. Andere kenmerken zijn de ergonomische draaggreep en het "Pull & Push"-sluitsysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container.
Kenmerken en voordelen
18 V + 18 V = 36 V vermogenKrachtige 36 V-motor aangedreven door twee 18 V Li-Ion batterijen Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. De batterijaangedreven nat- en droogzuiger met het hoogste zuigvermogen in het Kärcher Home & Garden-assortiment.
Gepatenteerde technologie voor de filtervervangingHet filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil. Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.
Handige blaasfunctieDe praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is. Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- Compacte apparaatopslag.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- Zorgt voor een handig vervoer van het toestel.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|380
|Zuigvermogen (W)
|100
|Vacuüm (mbar)
|max. 150
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 32
|Capaciteit van de tank (l)
|20
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper Geel
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|2
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 14 (2,5 Ah) / Ongev. 28 (5 Ah)
|Geluidsniveau (dB(A))
|66
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|385 x 356 x 524
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Terrassen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuinhuis
- Wageninterieur
- Vloeistoffen
- Garage
- Kelder
- Inkomhal
- Hobbykamer
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen WD 4-18 S Dual V-20/22
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.