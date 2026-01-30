Performant et mobile : le moteur de 36 volts de l'aspirateur eau et poussières sans fil WD 4-18 S Dual est alimenté par 2 batteries de 18 volts pour une puissance d'aspiration impressionnante et une liberté de mouvement maximale pendant l'aspiration. L'aspirateur eau et poussières sans fil fait partie de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V et élimine les saletés humides, fines ou grossières en un tour de main. Cet aspirateur est doté d'une cuve en acier inoxydable de 20 litres robuste, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur pour sol à attache, de sachets filtres en non-tissé et d'un filtre plissé plat pratique, adapté à l'aspiration d'eau et de poussières en continu, sans avoir à changer de filtre. Grâce à sa technologie de retrait brevetée, le filtre se démonte en quelques secondes pour être nettoyé, sans contact avec la saleté. Là où l'aspiration n'est pas possible, la fonction de soufflerie montre toute son utilité. Le rangement du flexible d'aspiration est possible avec un encombrement minimal et en toute sécurité en l'accrochant sur la tête de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent, eux aussi, être entreposés rapidement et facilement sur le pare-chocs. Parmi les autres caractéristiques, on trouve la poignée de transport ergonomique ainsi que le système de verrouillage « Pull & Push » pour une ouverture et une fermeture faciles de la cuve.