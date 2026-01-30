Draadloze multifunctionele alleszuiger WD 3-18 S Battery Set V-17/20
De draadloze WD 3-18 S nat- en droogzuiger beschikt over een 17 l roestvrijstalen container, 2 m lange zuigslang, blaasfunctie en ééndelige patroonfilter. In deze versie inbegrepen: 18V batterij en snellader.
Meer bewegingsvrijheid, meer flexibiliteit: de draadloze WD 3-18 S nat- en droogzuiger werkt op het 18 V Kärcher Battery Power-accuplatform en is in een mum van tijd klaar voor gebruik. Het apparaat combineert een 2 meter lange zuigslang en clips vloermondstuk en verwijdert in een mum van tijd nat-, fijn- of grof vuil. Verder is het apparaat uitgerust met een robuuste en stootvaste 17 liter roestvrijstalen container, ééndelige patroonfilter en een vliesfilterzak. De opbergruimte voor de zuigslang is ruimtebesparend; hang hem gewoon aan de kop van het apparaat. Verdere kenmerken zijn de praktische blaasfunctie voor ruimtes waar stofzuigen niet mogelijk is, het opbergvak voor gereedschap en kleine voorwerpen, de draaischakelaar om het apparaat gemakkelijk aan en uit te zetten, de ergonomisch gevormde draaggreep en de "Pull & Push" vergrendelingssysteem waarmee de container gemakkelijk kan worden geopend en gesloten. Door de parkeerpositie op de bumper kunnen de buizen en het vloermondstuk ook snel en gemakkelijk worden opgeborgen tijdens een korte pauze van het werk. In deze versie inbegrepen: 18V-5,0Ah batterij en snellader.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterijMaakt het mogelijk om zonder stroomvoorziening te werken en daardoor een maximale bewegingsvrijheid te bereiken. Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. Te gebruiken met alle apparaten in het 18 V Kärcher batterijplatform.
PatroonfilterVoor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehorenRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. Compacte apparaatopslag.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven of spijkers.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|270
|Zuigvermogen (W)
|75
|Vacuüm (mbar)
|max. 110
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 30
|Capaciteit van de tank (l)
|17
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper Geel
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|5
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 20 (5 Ah)
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|585
|Laadstroom (A)
|0,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|353 x 328 x 488
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 5.0 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power standaard lader (1 st.)
- Lengte zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Intelligent display: Geïntegreerd in de batterij
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Inklapbare handgreep
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuinhuis
- Wageninterieur
- Vloeistoffen
- Werkplaats
- Garage
- Kelder
- Inkomhal
- Hobbykamer
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.