Stofzuigen met dubbele kracht: twee 18-volt batterijen voeden een krachtige 36-volt motor voor veeleisende schoonmaaktaken. De WD 4-18 Dual Battery nat- en droogzuiger maakt deel uit van het 18 V Kärcher Battery Power-platform en biedt maximale bewegingsvrijheid tijdens het stofzuigen. Het apparaat combineert perfect een 2,2 meter lange zuigslang en verwijdert nat, fijn of grof vuil in een mum van tijd. De stofzuiger beschikt over een slagvaste 20-liter kunststof container, een vliesfilterzak en een vlakfilter dat geschikt is voor continu nat- en droogzuigen zonder dat het filter hoeft te worden vervangen. Dankzij de gepatenteerde verwijdertechnologie kan het filter in enkele seconden worden verwijderd en gereinigd – zonder contact met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, bewijst de blaasfunctie zijn waarde. De zuigslangopslag is ruimtebesparend; hang de slang eenvoudig en veilig aan de apparaatkop. De buizen en het vloermondstuk kunnen snel en gemakkelijk worden geparkeerd op de bumper. Andere kenmerken zijn de ergonomische draaggreep en het "Pull & Push"-sluitsysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container.