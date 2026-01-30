Draadloze multifunctionele alleszuiger WD 4-18 Dual V-20/22
Aangedreven door twee 18 V batterijen en een krachtige 36 V motor: de WD 4-18 Dual nat- en droogzuiger met een 20l. kunststof container, een 2,2 m lange slang, blaasfunctie en vlakfilter.
Stofzuigen met dubbele kracht: twee 18-volt batterijen voeden een krachtige 36-volt motor voor veeleisende schoonmaaktaken. De WD 4-18 Dual Battery nat- en droogzuiger maakt deel uit van het 18 V Kärcher Battery Power-platform en biedt maximale bewegingsvrijheid tijdens het stofzuigen. Het apparaat combineert perfect een 2,2 meter lange zuigslang en verwijdert nat, fijn of grof vuil in een mum van tijd. De stofzuiger beschikt over een slagvaste 20-liter kunststof container, een vliesfilterzak en een vlakfilter dat geschikt is voor continu nat- en droogzuigen zonder dat het filter hoeft te worden vervangen. Dankzij de gepatenteerde verwijdertechnologie kan het filter in enkele seconden worden verwijderd en gereinigd – zonder contact met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, bewijst de blaasfunctie zijn waarde. De zuigslangopslag is ruimtebesparend; hang de slang eenvoudig en veilig aan de apparaatkop. De buizen en het vloermondstuk kunnen snel en gemakkelijk worden geparkeerd op de bumper. Andere kenmerken zijn de ergonomische draaggreep en het "Pull & Push"-sluitsysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container.
Kenmerken en voordelen
18 V + 18 V = 36 V vermogenKrachtige 36 V-motor aangedreven door twee 18 V Li-Ion batterijen Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. De batterijaangedreven nat- en droogzuiger met het hoogste zuigvermogen in het Kärcher Home & Garden-assortiment.
Gepatenteerde technologie voor de filtervervangingHet filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil. Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.
Handige blaasfunctieDe praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is. Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- Compacte apparaatopslag.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- Zorgt voor een handig vervoer van het toestel.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|380
|Zuigvermogen (W)
|100
|Vacuüm (mbar)
|max. 150
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 32
|Capaciteit van de tank (l)
|20
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel Bumper Geel
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|2
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 14 (2,5 Ah) / Ongev. 28 (5 Ah)
|Geluidsniveau (dB(A))
|66
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|385 x 356 x 526
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Terrassen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuinhuis
- Wageninterieur
- Vloeistoffen
- Garage
- Kelder
- Inkomhal
- Hobbykamer
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen WD 4-18 Dual V-20/22
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.