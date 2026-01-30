Aangedreven door twee 18V batterijen en een krachtige 36V motor. De WD 4-18 S Dual Battery Set draadloze nat- en droogzuiger maakt deel uit van het 18 V Kärcher Battery Power accuplatform en combineert krachtige zuigkracht met grote bewegingsvrijheid bij het stofzuigen. Het apparaat combineert een zuigslang van 2,2 meter met een vloermondstuk met clips en verwijdert in een mum van tijd nat, fijn of grof vuil. Deze alleszuiger heeft een robuuste RVS opvangbak van 20 liter, vliesfilterzak en een vlakplisséfilter die geschikt is om non-stop nat en droog te zuigen zonder dat je deze hoeft te wisselen. Dankzij de gepatenteerde verwijderingstechnologie kan het filter binnen enkele sec. worden verwijderd en gereinigd – zonder in contact te komen met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, komt de blaasfunctie goed tot zijn recht. Ook de buizen en het vloermondstuk parkeer je snel en handig op de bumper. Andere kenmerken zijn de ergonomische draaggreep en het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de container. Twee 18 V Kärcher Battery Power-batterijen en een batterijlader zijn bij de levering inbegrepen.