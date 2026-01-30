De KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition is een limited edition met een onderscheidend kleurenpalet en speciale accessoires ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf. De Black Edition van de nat- en droogzuiger valt op door zijn opvallende ontwerp en wordt geleverd met een autozuigmond en vier fleecefilterzakken. Met een nominaal stroomverbruik van 1000 watt combineert de stofzuiger sterke zuigkracht met een hoge energie-efficiëntie. De precieze samenwerking tussen het apparaat, de zuigslang en de Clips vloerzuigmond zorgt voor eersteklas schoonmaakresultaten voor droog, nat, fijn of grof vuil. Het compacte ontwerp, de 17-liter roestvrijstalen container, de 4 meter lange kabel en de 2 meter lange zuigslang maken het een echt flexibel apparaat. De blaasmogelijkheid maakt het schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken een stuk gemakkelijker. Na het schoonmaken kunnen de slang, gereedschappen en kleine onderdelen weer op het apparaat worden gehangen, en de kabel wordt op de kabelhaak opgeruimd. Buizen en vloerzuigmonden kunnen ook aan de bumper worden bevestigd. Het ergonomisch gevormde, verwijderbare handvat maakt het mogelijk accessoires aan de zuigslang te bevestigen. Dankzij het slimme "Pull & Push"-sluitsysteem is het openen en sluiten van de container niet eenvoudiger.