Nat-en droogzuiger KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
De KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition met speciale accessoires ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf. Krachtig en efficient voor eersteklas schoonmaakresultaten bij droog, nat, fijn of grof vuil.
De KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition is een limited edition met een onderscheidend kleurenpalet en speciale accessoires ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf. De Black Edition van de nat- en droogzuiger valt op door zijn opvallende ontwerp en wordt geleverd met een autozuigmond en vier fleecefilterzakken. Met een nominaal stroomverbruik van 1000 watt combineert de stofzuiger sterke zuigkracht met een hoge energie-efficiëntie. De precieze samenwerking tussen het apparaat, de zuigslang en de Clips vloerzuigmond zorgt voor eersteklas schoonmaakresultaten voor droog, nat, fijn of grof vuil. Het compacte ontwerp, de 17-liter roestvrijstalen container, de 4 meter lange kabel en de 2 meter lange zuigslang maken het een echt flexibel apparaat. De blaasmogelijkheid maakt het schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken een stuk gemakkelijker. Na het schoonmaken kunnen de slang, gereedschappen en kleine onderdelen weer op het apparaat worden gehangen, en de kabel wordt op de kabelhaak opgeruimd. Buizen en vloerzuigmonden kunnen ook aan de bumper worden bevestigd. Het ergonomisch gevormde, verwijderbare handvat maakt het mogelijk accessoires aan de zuigslang te bevestigen. Dankzij het slimme "Pull & Push"-sluitsysteem is het openen en sluiten van de container niet eenvoudiger.
Kenmerken en voordelen
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehorenRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestelDe zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Autozuigmond voor het reinigen van voertuiginterieurs
- Handige autozuigmond voor het betrouwbaar verwijderen van vuil van textieloppervlakken in het voertuig.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigvermogen (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit van de tank (l)
|17
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop zwart Container Roestvrij staal Bumper zwart
|Stroomkabel (m)
|4
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|353 x 328 x 493
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Autozuigmond
- Patroonfilter: Cellulose
- Vliesfilterzak: 4 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Inklapbare handgreep
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Wageninterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Vloeistoffen
- Inkomhal
- Hobbykamer
Toebehoren
Onderdelen KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.