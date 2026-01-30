Aspirateur eau et poussières KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
Le KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition en édition limitée, équipé d'accessoires spéciaux à l'occasion des 90 ans de l'entreprise. Il s'illustre par son aspiration puissante et son efficacité énergétique.
Le KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition disponible à l'occasion des 90 ans de l'entreprise est une édition spéciale limitée, en coloris spécial et équipée d'accessoires spéciaux. La Black Edition de l'aspirateur eau et poussières se distingue par son design et est équipée d'un suceur voiture ainsi que de 4 sachets filtres en non-tissé. Avec 1 000 watts de puissance nominale absorbée, cet aspirateur offre une puissance d'aspiration importante associée à une efficacité énergétique élevée. La coordination précise de l'appareil, du flexible d'aspiration et du suceur pour sol à attache garantit un résultat de nettoyage hors pair sur les saletés sèches, humides, fines ou grossières. Son design compact, la cuve en acier inoxydable de 17 litres, le câble de 4 mètres et le flexible d'aspiration de 2 mètres permettent une utilisation flexible de l'appareil. La fonction de soufflerie facilite en outre le nettoyage des endroits difficiles d'accès. Après le nettoyage, le flexible, les outils et les petites pièces peuvent être accrochés sur la partie supérieure de l'appareil tandis que le câble se range sur le crochet pour câble. De plus, les tubes et les suceurs pour sol peuvent être fixés sur le pare-chocs. La poignée amovible et ergonomique permet de mettre en place des accessoires sur le flexible d'aspiration. Le système de verrouillage « Pull & Push » ingénieux facilite l'ouverture et la fermeture de la cuve.
Caractéristiques et avantages
Filtre à cartouchePour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre. Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement compact du flexible sur la tête de l'appareil. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Suceur voiture pour le nettoyage intérieur des véhicules
- Suceur voiture pratique pour une élimination fiable des saletés sur les surfaces textiles de la voiture.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance d’aspiration (W)
|230
|Dépression (mbar)
|max. 230
|Débit d'air (l/s)
|max. 45
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composante couleur
|Tête noir Cuve Acier inoxydable Pare-chocs noir
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4,8
|Poids emballage inclus (kg)
|7,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|353 x 328 x 493
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Suceur voiture
- Filtre à cartouche: Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 4 Pièce(s)
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Piéces détachées KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.