Le KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition disponible à l'occasion des 90 ans de l'entreprise est une édition spéciale limitée, en coloris spécial et équipée d'accessoires spéciaux. La Black Edition de l'aspirateur eau et poussières se distingue par son design et est équipée d'un suceur voiture ainsi que de 4 sachets filtres en non-tissé. Avec 1 000 watts de puissance nominale absorbée, cet aspirateur offre une puissance d'aspiration importante associée à une efficacité énergétique élevée. La coordination précise de l'appareil, du flexible d'aspiration et du suceur pour sol à attache garantit un résultat de nettoyage hors pair sur les saletés sèches, humides, fines ou grossières. Son design compact, la cuve en acier inoxydable de 17 litres, le câble de 4 mètres et le flexible d'aspiration de 2 mètres permettent une utilisation flexible de l'appareil. La fonction de soufflerie facilite en outre le nettoyage des endroits difficiles d'accès. Après le nettoyage, le flexible, les outils et les petites pièces peuvent être accrochés sur la partie supérieure de l'appareil tandis que le câble se range sur le crochet pour câble. De plus, les tubes et les suceurs pour sol peuvent être fixés sur le pare-chocs. La poignée amovible et ergonomique permet de mettre en place des accessoires sur le flexible d'aspiration. Le système de verrouillage « Pull & Push » ingénieux facilite l'ouverture et la fermeture de la cuve.