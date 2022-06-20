Uitstekende zuigkracht met een stroomverbruik van slechts 1000 watt: de WD 4 S V-20/6/22 Car nat- en droogzuiger. Uitgerust met speciale accessoires, is het het ideale apparaat voor het perfect reinigen van auto-interieurs. Of het nu gaat om delicate oppervlakken zoals het dashboard van de auto, sterk vervuilde gebieden zoals de voetenruimte, grote oppervlakken zoals de kofferbak of smalle openingen tussen de stoelen - elk onderdeel van het voertuiginterieur kan grondig worden gereinigd dankzij de speciale mondstukken. De verwijderbare handgreep maakt het mogelijk om de verschillende mondstukken direct op de zuigslang te bevestigen, zodat ook in krappe ruimtes moeiteloos kan worden gewerkt. De stofzuiger wordt ook geleverd met een robuuste roestvrijstalen container van 20 liter, een kabel van 6 meter, een zuigslang van 2,2 meter lang, een vloermondstuk, een vlakfilter en een vliesfilterzak. De vlakfilter is bijzonder geschikt voor non-stop nat- en droogzuigen zonder dat de filter vervangen hoeft te worden. Dankzij de gepatenteerde filterverwijderingstechnologie kan de vlakfilter in enkele seconden worden verwijderd zonder contact met vuil.