Aspiration ultra puissante pour une puissance nominale absorbée de seulement 1 000 watts : l'aspirateur eau et poussières WD 4 S V-20/6/22 Car. Avec ses accessoires spéciaux, il convient parfaitement pour le nettoyage de l'intérieur d'un véhicule. Qu'il s'agisse de surfaces sensibles comme le tableau de bord, de zones très sales comme le plancher, de grandes surfaces comme le coffre ou d'espaces étroits entre les sièges, les suceurs spéciaux nettoient en profondeur le moindre recoin du véhicule. Pour aspirer facilement dans les espaces étroits, il est possible de retirer la poignée amovible et de fixer les accessoires directement au flexible d'aspiration. L'aspirateur est équipé d'une cuve en acier inoxydable de 20 litres, d'un câble de 6 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur de sol, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. Le filtre plissé plat permet d'aspirer les salissures sèches et humides sans interruption et sans changement de filtre. Grâce à sa technologie brevetée d'enlèvement, le filtre plissé plat peut être retiré en quelques secondes et sans aucun contact avec la saleté. Et bien sûr, l'aspirateur reprend les autres équipements bien connus de la gamme éprouvée d'aspirateurs eau et poussières Kärcher.