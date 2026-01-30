Nat-en droogzuiger WD 6 P S V-30/8/35/T
Ultra-krachtig en energie-efficiënt: de WD 6 P S V-30/8/35/T nat- en droogzuiger beschikt over een 30-liter roestvrijstalen container met aftapschroef, een vlakfilter en stroomaansluiting.
Energiezuinig, superkrachtig zuigen: de WD 6 P S V-30/8/35/T levert de best mogelijke schoonmaakresultaten met een stroomverbruik van slechts 1300 watt – op alle soorten vuil, of het nu droog of nat, fijn of grof is. De nat- en droogzuiger is uitgerust met een robuuste 30-liter roestvrijstalen container met aftapschroef, een 8-meter kabel, een 3,5-meter zuigslang met handvat, roestvrijstalen buizen, een schakelbare vloerzuigmond, een vlakfilter en een fleecefilterzak. De geïntegreerde stroomaansluiting met automatische aan/uit-schakelaar maakt het mogelijk om elektrisch gereedschap zoals zagen of schuurmachines aan te sluiten. Het ontstane vuil wordt direct weggezogen. De draaiknop stelt de gebruiker in staat de zuigkracht aan te passen naar behoefte. Nat en droog vuil kan worden opgezogen zonder het filter te vervangen, dankzij het vlakke plisséfilter. Het filter kan in enkele seconden worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil. Het filter kan worden gereinigd door de filterreinigingsknop in te drukken. Het verwijderbare handvat met elektrostatische bescherming maakt het mogelijk om accessoires direct op de zuigslang aan te sluiten. Extra voordelen zijn onder andere het feit dat de zuigslang compact kan worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop op te hangen, evenals de parkeerpositie voor de vloerzuigmond.
Kenmerken en voordelen
Stekker met automatische aan/uit controle voor toepassingen met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat bij schaven, zagen of schuren wordt onmiddellijk opgezogen. De stofzuiger wordt automatisch aan- en uitgezet via het elektrisch gereedschap.
Schitterende filterreinigingKrachtige luchtstoten duwen het vuil van de filter naar het vuilreservoir met één druk op de knop. De zuigkracht wordt snel hersteld.
Gepatenteerde technologie voor de filtervervangingHet filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil. Voor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Afvoerschroef
- Tijd- en energiebesparing bij het verwijderen van grote hoeveelheden water.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan snel worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Verwijderbare handgreep
- Verschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in kleine ruimtes.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1300
|Nominaal ingangsvermogen geïntegreerde aansluiting (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigvermogen (W)
|300
|Vacuüm (mbar)
|max. 280
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 75
|Capaciteit van de tank (l)
|30
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|8
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|9,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|13,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|418 x 382 x 693
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 3.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Nat- en droog vloerzuigmond: Omschakelbaar
- Plintenzuigmond
- Flexibele zuigslang: 1 m, 35 mm
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Handige 3-in-1 draaggreep
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Afvoerschroef
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Wageninterieur
- Garage
- Terrassen
- Vloeistoffen
- Kelder
- Hobbykamer
- Inkomhal
Toebehoren
Onderdelen WD 6 P S V-30/8/35/T
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.