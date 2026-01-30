Energiezuinig, superkrachtig zuigen: de WD 6 P S V-30/8/35/T levert de best mogelijke schoonmaakresultaten met een stroomverbruik van slechts 1300 watt – op alle soorten vuil, of het nu droog of nat, fijn of grof is. De nat- en droogzuiger is uitgerust met een robuuste 30-liter roestvrijstalen container met aftapschroef, een 8-meter kabel, een 3,5-meter zuigslang met handvat, roestvrijstalen buizen, een schakelbare vloerzuigmond, een vlakfilter en een fleecefilterzak. De geïntegreerde stroomaansluiting met automatische aan/uit-schakelaar maakt het mogelijk om elektrisch gereedschap zoals zagen of schuurmachines aan te sluiten. Het ontstane vuil wordt direct weggezogen. De draaiknop stelt de gebruiker in staat de zuigkracht aan te passen naar behoefte. Nat en droog vuil kan worden opgezogen zonder het filter te vervangen, dankzij het vlakke plisséfilter. Het filter kan in enkele seconden worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil. Het filter kan worden gereinigd door de filterreinigingsknop in te drukken. Het verwijderbare handvat met elektrostatische bescherming maakt het mogelijk om accessoires direct op de zuigslang aan te sluiten. Extra voordelen zijn onder andere het feit dat de zuigslang compact kan worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop op te hangen, evenals de parkeerpositie voor de vloerzuigmond.