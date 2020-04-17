De WD 3 P V-17/4/20 nat- en droogzuiger is krachtig en energiezuinig. Zowel het apparaat als de zuigslang en het Clips vloermondstuk zijn perfect op elkaar afgestemd – voor de beste reinigingsresultaten op droog, nat, fijn of grof vuil. Deze nat- en droogzuiger overtuigt door zijn compacte design en robuuste kunststof reservoir van 17 l, 4 m stroomkabel, 2 m zuigslang en vliesfilterstofzak. Dankzij de patroonfilter uit één stuk is het mogelijk om zowel nat als droog vuil op te zuigen zonder filtervervanging. Via het geïntegreerde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar kunnen elektrische gereedschappen zoals zagen of slijpmachines worden aangesloten en kan het vrijkomende vuil direct worden opgezogen. De blaasfunctie is handig voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De slang wordt opgeborgen door deze aan de kop van de machine te hangen. De kabel kan worden opgeborgen aan de kabelhaak, buizen en vloermondstukken aan de bumper. Het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem maakt het eenvoudig openen en sluiten van de container mogelijk. De handgreep van de stofzuiger kan worden verwijderd en het accessoire kan direct op de zuigslang worden aangesloten.