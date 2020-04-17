Le WD 3 P V-17/4/20 allie aspiration puissante et efficacité énergétique avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 000 watts. En outre, l'appareil, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol à clips sont parfaitement assortis et permettent ainsi d'excellents résultats de nettoyage sur les saletés sèches, humides, fines ou grossières. Cet aspirateur eau et poussières se distingue par son format compact, une cuve en plastique robuste de 17 litres, un câble de 4 mètres, un flexible d'aspiration de 2 mètres et un sachet filtre en non-tissé. Grâce au filtre à cartouche monobloc, il est possible d'aspirer les saletés aussi bien humides que sèches sans devoir changer de filtre. La prise intégrée avec fonction marche/arrêt automatique permet de connecter des outils électroportatifs, tels que des scies ou des meuleuses, et d'aspirer directement la poussière lors des travaux. La fonction de soufflerie est utile pour nettoyer les endroits difficiles d'accès. Le rangement du flexible est peu encombrant en le suspendant sur la tête de l'appareil. Le câble peut être suspendu au crochet pour câble, les tubes et suceurs pour sol sur le pare-chocs. Le système de verrouillage « Pull & Push » permet d'ouvrir et de fermer la cuve en toute simplicité. La poignée de l'aspirateur peut être retirée afin de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration.