Nat-en droogzuiger WD 4 V-20/6/22 Car
De WD 4 V-20/6/22 Car is ideaal voor grondige reiniging van het interieur van een auto. Met speciale zuigmonden, 20L kunststof reservoir, 6 m kabel en 2,2 m zuigslang.
Uitstekende zuigkracht bij een stroomverbruik van slechts 1000 watt: de WD 4 V-20/6/22 Car nat- en droogzuiger. Uitgerust met speciale accessoires is het toestel bij uitstek geschikt voor het perfect reinigen van voertuiginterieurs. Of het nu gaat om delicate oppervlakken zoals het dashboard van de auto, sterk vervuilde oppervlakken zoals de voetenruimte, grote oppervlakken zoals de kofferbak of smalle openingen tussen de stoelen - elk deel van het interieur van het voertuig kan grondig worden gereinigd dankzij de speciale zuigmonden. De afneembare handgreep maakt het mogelijk om de verschillende zuigmonden direct op de zuigslang aan te sluiten, zodat ook in krappe ruimtes moeiteloos kan worden gewerkt. Verder wordt deze alleszuiger geleverd met een robuust kunststof reservoir van 20 liter, een kabel van 6 meter, een 2,2 meter lange zuigslang, een vloerzuigmond, een vlakfilter en een vliesfilterzak. De vlakfilter is bijzonder geschikt voor non-stop nat- en droogzuigen zonder deze te hoeven vervangen. En natuurlijk wordt deze nat- en droogzuiger geleverd met andere bekende uitrustingskenmerken uit het beproefde Kärcher nat- en droogzuigerprogramma.
Kenmerken en voordelen
Speciale toebehoren voor reiniging van het interieur van auto'sVoor de beste reinigingsresultaten op kwetsbare oppervlakken, grote oppervlakken en in smalle spleten. Voor optimale verwijdering van fijn en hardnekkig vuil.
Verwijderbare handgreepVerschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten. Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
Gepatenteerde technologie voor de filtervervangingHet filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil. Voor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigvermogen (W)
|240
|Vacuüm (mbar)
|max. 240
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 55
|Capaciteit van de tank (l)
|20
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|6
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|384 x 365 x 526
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Extra lange plintenzuigmond (350 mm)
- Autozuigmond
- Zuigborstel met zachte borstelharen
- Zuigborstel met harde borstelharen
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Koffer van de auto
- Autozetels
- Achterbank
- Voetmatten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Dashboard van de wagen
- Centrale console
- Terrassen
- Kelder
- Vloeistoffen
Toebehoren
Onderdelen WD 4 V-20/6/22 Car
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.