Uitstekende zuigkracht bij een stroomverbruik van slechts 1000 watt: de WD 4 V-20/6/22 Car nat- en droogzuiger. Uitgerust met speciale accessoires is het toestel bij uitstek geschikt voor het perfect reinigen van voertuiginterieurs. Of het nu gaat om delicate oppervlakken zoals het dashboard van de auto, sterk vervuilde oppervlakken zoals de voetenruimte, grote oppervlakken zoals de kofferbak of smalle openingen tussen de stoelen - elk deel van het interieur van het voertuig kan grondig worden gereinigd dankzij de speciale zuigmonden. De afneembare handgreep maakt het mogelijk om de verschillende zuigmonden direct op de zuigslang aan te sluiten, zodat ook in krappe ruimtes moeiteloos kan worden gewerkt. Verder wordt deze alleszuiger geleverd met een robuust kunststof reservoir van 20 liter, een kabel van 6 meter, een 2,2 meter lange zuigslang, een vloerzuigmond, een vlakfilter en een vliesfilterzak. De vlakfilter is bijzonder geschikt voor non-stop nat- en droogzuigen zonder deze te hoeven vervangen. En natuurlijk wordt deze nat- en droogzuiger geleverd met andere bekende uitrustingskenmerken uit het beproefde Kärcher nat- en droogzuigerprogramma.