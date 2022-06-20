Aspirateur eau et poussières WD 4 V-20/6/22 Car
L'aspirateur eau et poussières WD 4 V-20/6/22 Car convient parfaitement au nettoyage en profondeur de l'intérieur des voitures. Muni de suceurs spéciaux, d'une cuve en plastique de 20 litres, d'un câble de 6 mètres et d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres.
Aspiration ultra puissante pour une puissance nominale absorbée de seulement 1 000 watts : l'aspirateur eau et poussières WD 4 V-20/6/22 Car. Équipé d'accessoires spéciaux, il convient parfaitement au nettoyage en profondeur de l'intérieur des voitures. Qu'il s'agisse de surfaces sensibles comme le tableau de bord, de zones très sales comme le plancher, de grandes surfaces comme le coffre ou d'espaces étroits entre les sièges, les suceurs spéciaux nettoient en profondeur le moindre recoin du véhicule. Pour aspirer facilement dans les espaces étroits, il est possible de retirer la poignée amovible et de fixer les accessoires directement au flexible d'aspiration. L'aspirateur est équipé d'une cuve en plastique de 20 litres, d'un câble de 6 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur de sol, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. Le filtre plissé plat permet d'aspirer les salissures sèches et humides sans interruption et sans changement de filtre. Grâce à sa technologie brevetée d'enlèvement, le filtre plissé plat peut être retiré en quelques secondes et sans aucun contact avec la saleté. Il va de soi que cet aspirateur dispose également des autres équipements habituels de la gamme éprouvée d'aspirateurs eau et poussières Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Accessoires spéciaux pour le nettoyage de l'habitaclePour les meilleurs résultats de nettoyage sur les surfaces sensibles, dans les interstices confinés et sur les grandes surfaces. Pour éliminer de manière optimale les saletés fines et tenaces.
Poignée amovibleOffre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration. Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance d’aspiration (W)
|240
|Dépression (mbar)
|max. 240
|Débit d'air (l/s)
|max. 55
|Taille de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6,9
|Poids emballage inclus (kg)
|10,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|384 x 365 x 526
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Suceur pour fentes extralong (350 mm)
- Suceur voiture
- Suceur-pinceau à poils souples
- Suceur-pinceau à poils durs
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Coffre
- Sièges de voiture
- Banquette arrière
- Espace réservé aux pieds
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Tableau de bord
- Console centrale
- Terrasses
- Cave
- Liquides
Accessoires
Piéces détachées WD 4 V-20/6/22 Car
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.