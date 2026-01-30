Opzuigen zonder grenzen: de draadloze WD 3-18 nat- en droogzuiger werkt op een 18 V Kärcher batterij en biedt maximale flexibiliteit, compact design en bewegingsvrijheid. Het apparaat combineert perfect een 2 meter lange zuigslang en een vloermondstuk met clips en verwijdert in een mum van tijd nat, fijn of grof vuil. Verder is het apparaat uitgerust met een robuuste en stootvaste kunststof container van 17 liter, een eendelige patroonfilter en een vliesfilterzak. De opbergruimte voor de zuigslang is ruimtebesparend; hang hem gewoon aan de kop van het apparaat. Verdere kenmerken zijn de praktische blaasfunctie voor ruimtes waar stofzuigen niet mogelijk is, het opbergvak voor gereedschap en kleine voorwerpen, de draaischakelaar om het apparaat gemakkelijk aan en uit te zetten, de ergonomisch gevormde draaggreep en de "Pull & Push" vergrendelingssysteem waarmee de container gemakkelijk kan worden geopend en gesloten. Door de parkeerpositie op de bumper kunnen de buizen en het vloermondstuk ook snel en gemakkelijk worden opgeborgen tijdens een korte pauze van het werk. Batterij en lader niet inbegrepen in deze versie.