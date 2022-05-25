Uitstekende zuigkracht en energie-efficiëntie: de WD 5 P S V-25/5/22 nat- en droogzuiger levert topprestaties bij een stroomverbruik van slechts 1100 watt – ideaal voor droog, nat, fijn en grof vuil. Uitgerust met een robuuste roestvrijstalen container van 25 liter, een snoer van 5 meter, een 2,2 meter lange zuigslang, een schakelbare vloerzuigmond, een vlakfilter en een vliesfilterzak. Via het geïntegreerde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar sluit je eenvoudig elektrisch gereedschap aan; vuil dat ontstaat bij zagen of schuren wordt direct opgezogen. De zuigkracht is naar wens in te stellen via de draaischakelaar. Dankzij de gepatenteerde filterverwijdertechnologie verwijder je het vlakfilter snel en zonder contact met vuil. Met één druk op de knop wordt het filter efficiënt gereinigd. De afneembare handgreep met elektrostatische bescherming maakt het mogelijk accessoires rechtstreeks op de zuigslang aan te sluiten. De slang kan aan de apparaatkop worden bevestigd voor compacte opslag. Dankzij de parkeerstand op de bumper kunnen buizen en vloermondstuk gemakkelijk worden opgeborgen tijdens korte pauzes.