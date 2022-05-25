Nat-en droogzuiger WD 5 P S V-25/5/22
De WD 5 P S V-25/5/22 alleszuiger is extreem krachtig. Inclusief roestvrijstalen container van 25 liter, een stopcontact, een snoer van 5 meter en een zuigslang van 2,2 meter.
Uitstekende zuigkracht en energie-efficiëntie: de WD 5 P S V-25/5/22 nat- en droogzuiger levert topprestaties bij een stroomverbruik van slechts 1100 watt – ideaal voor droog, nat, fijn en grof vuil. Uitgerust met een robuuste roestvrijstalen container van 25 liter, een snoer van 5 meter, een 2,2 meter lange zuigslang, een schakelbare vloerzuigmond, een vlakfilter en een vliesfilterzak. Via het geïntegreerde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar sluit je eenvoudig elektrisch gereedschap aan; vuil dat ontstaat bij zagen of schuren wordt direct opgezogen. De zuigkracht is naar wens in te stellen via de draaischakelaar. Dankzij de gepatenteerde filterverwijdertechnologie verwijder je het vlakfilter snel en zonder contact met vuil. Met één druk op de knop wordt het filter efficiënt gereinigd. De afneembare handgreep met elektrostatische bescherming maakt het mogelijk accessoires rechtstreeks op de zuigslang aan te sluiten. De slang kan aan de apparaatkop worden bevestigd voor compacte opslag. Dankzij de parkeerstand op de bumper kunnen buizen en vloermondstuk gemakkelijk worden opgeborgen tijdens korte pauzes.
Kenmerken en voordelen
Stekker met automatische aan/uit controle voor toepassingen met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat bij schaven, zagen of schuren wordt onmiddellijk opgezogen. De stofzuiger wordt automatisch aan- en uitgezet via het elektrisch gereedschap.
Schitterende filterreinigingKrachtige luchtstoten duwen het vuil van de filter naar het vuilreservoir met één druk op de knop. De zuigkracht wordt snel hersteld.
Gepatenteerde technologie voor de filtervervangingHet filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil. Voor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Verwijderbare handgreep
- Verschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1200
|Nominaal ingangsvermogen geïntegreerde aansluiting (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigvermogen (W)
|280
|Vacuüm (mbar)
|max. 260
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 70
|Capaciteit van de tank (l)
|25
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|8,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|12,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|418 x 382 x 646
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Omschakelbaar
- Plintenzuigmond
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Handige 3-in-1 draaggreep
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Wageninterieur
- Garage
- Terrassen
- Vloeistoffen
- Kelder
- Hobbykamer
- Inkomhal
Toebehoren
Onderdelen WD 5 P S V-25/5/22
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.