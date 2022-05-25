Aspiration ultra puissante et efficacité énergétique : avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 200 watts, l'aspirateur eau et poussières WD 5 P S V-25/5/22 permet d'obtenir un résultat de nettoyage optimal sur les saletés sèches, humides, fines et grossières. Le WD 5 P S V-25/5/22 est équipé d'une robuste cuve en acier inoxydable de 25 litres, d'un câble de 5 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. La prise dotée d'une fonction marche/arrêt automatique permet de brancher facilement des outils électroportatifs. La saleté générée lors du sciage ou du ponçage est aspirée directement. Le bouton rotatif permet de régler la puissance d'aspiration selon les besoins. Grâce à son système d'enlèvement breveté, le filtre plissé plat se retire en quelques secondes, sans aucun contact avec la saleté. L'actionnement du bouton de décolmatage permet de nettoyer le filtre rapidement et efficacement. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer des accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Ce dernier offre un rangement peu encombrant grâce à la fixation du flexible sur le dessus de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent également être entreposés rapidement et facilement lors des pauses grâce à la position de stationnement sur le pare-chocs.