Aspirateur eau et poussières WD 5 P S V-25/5/22
Aspiration ultra puissante : muni d'une cuve en acier inoxydable de 25 l, d'une prise, d'un câble de 5 m et d'un flexible d'aspiration de 2,2 m, le WD 5 P S V-25/5/22 convient parfaitement aux diverses tâches de nettoyage à l'intérieur et autour de la maison.
Aspiration ultra puissante et efficacité énergétique : avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 200 watts, l'aspirateur eau et poussières WD 5 P S V-25/5/22 permet d'obtenir un résultat de nettoyage optimal sur les saletés sèches, humides, fines et grossières. Le WD 5 P S V-25/5/22 est équipé d'une robuste cuve en acier inoxydable de 25 litres, d'un câble de 5 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. La prise dotée d'une fonction marche/arrêt automatique permet de brancher facilement des outils électroportatifs. La saleté générée lors du sciage ou du ponçage est aspirée directement. Le bouton rotatif permet de régler la puissance d'aspiration selon les besoins. Grâce à son système d'enlèvement breveté, le filtre plissé plat se retire en quelques secondes, sans aucun contact avec la saleté. L'actionnement du bouton de décolmatage permet de nettoyer le filtre rapidement et efficacement. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer des accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Ce dernier offre un rangement peu encombrant grâce à la fixation du flexible sur le dessus de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent également être entreposés rapidement et facilement lors des pauses grâce à la position de stationnement sur le pare-chocs.
Caractéristiques et avantages
Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriquesLes poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.
Excellent nettoyage du filtreL'air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton. La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
- Nettoyage en douceur des surfaces sensibles et des objets délicats.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1200
|Puissance nominale absorbée prise intégrée (W)
|min. 100 - max. 2100
|Puissance d’aspiration (W)
|280
|Dépression (mbar)
|max. 260
|Débit d'air (l/s)
|max. 70
|Taille de la cuve (l)
|25
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|8,9
|Poids emballage inclus (kg)
|12,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|418 x 382 x 646
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible avec protection électrostatique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Commutable
- Suceur pour fentes
- Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
- Fonction de nettoyage du filtre
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Réglage de puissance
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport 3 en 1 confortable
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 5 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Rénovation
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Terrasses
- Liquides
- Cave
- Salle de loisirs
- Entrée
Accessoires
Piéces détachées WD 5 P S V-25/5/22
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.